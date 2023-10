Gemeinschaft, Mit- und Füreinander über Konfessionen und Generationen hinweg in lockerer Atmosphäre und mit viel Spaß pflegen: Das Erntedankfest der evangelischen Gemeinde mit seinem abwechslungsreichen Programm war wie dafür gemacht. Nach dem Familiengottesdienst eroberten Kinder die Hüpfburg und warteten geduldig, bis die dampfenden Waffeln aus den Eisen gehoben wurden, umringt wurde die Stellwand mit den Fotos der Kirchen und Kapellen, die ihren Gemeinden zugeordnet werden sollten. Marmeladen, selbst gestrickte Strümpfe, reizende Basteleien fanden Käufer. Marianne Schwenninger, Conny Volk, Renate Ernet, Susanne Uricher und Monika Löffler fertigen immer wieder Neues und bieten es übers Jahr an. Rund 3000 Euro kommen so zusammen. „Das spenden wir zum Jahresende an fünf, sechs Organisationen in der Region“, sagte Bastelkurs-Leiterin Gudrun Abend. Die Lose, die die Konfirmanden anboten, waren sehr gefragt. „Wir haben früher einen Euro pro Los genommen und Nieten dabei, jetzt nehmen wir zwei Euro pro Los und haben nur Gewinne“, sagen Alexandra Gretscher und Marianne Lenz, die die von Markdorfer Firmen und Privatpersonen gespendeten Gewinne herausgeben. Nebenan versahen Hanna Gossmann und Rose Ratzlaff den sonntäglichen Bibliotheksdienst und waren mit der digitalen Umstellung beschäftigt.

Nach der Freigabe des Buffets mit bunten Salaten, Kartoffelkuchen und Fleischkäse speisten die Besucher an langen Tafeln, danach war wieder lustiges Treiben und Kinderprogramm angesagt, später eine Kuchentafel. Anne Flohr aus Deggenhausertal war mit ihren Zwillingen Rebecca und Olivia der Empfehlung einer Freundin gefolgt: „Das Erntedankfest ist sehr nett, gemütlich, angenehm ruhig, die Hüpfburg ist toll und die Waffeln sehr lecker“, sagten sie. Die Pfarrer Kristina Wagner und Tibor Nagy sowie Lehrvikarin Paula Uhlmann freuten sich über die enorme Resonanz, dass das Erntedankfest immer von schönem Wetter begünstigt ist und die überall fröhlichen Gesichter.