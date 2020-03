Frau Kuhlburger, während wir telefonieren, ist es 14 Uhr. Was machen Sie gerade, wie geht es Ihnen und vor allem: Wie verläuft das Leben zurzeit in Ensisheim, mitten im Elsass?

Ich arbeite inzwischen von zuhause aus und bin die meiste Zeit auch daheim, denn wir dürfen nicht mehr zu unserem Vergnügen aus dem Haus oder Freunde empfangen oder zu anderen Leuten gehen. Einkaufen ist noch immer erlaubt, aber nur die notwendigen Dinge. Jedes Mal, wenn wir aus dem Haus gehen, müssen wir ein Dokument ausfüllen, auf dem wir notieren müssen, wohin wir gehen und warum. Und wir müssen außerdem auch unsere Papiere dabei haben, im Falle einer Kontrolle. Natürlich steht hier das Leben still. Aber die Menschen geben Acht aufeinander. Spazieren gehen ist noch erlaubt, aber maximal eine Stunde und nicht weiter entfernt als einen Kilometer von der Wohnung.

Brigitte Kuhlburger: „Natürlich steht hier das Leben still. Aber die Menschen geben Acht aufeinander.“ | Bild: Lang, Andreas

Akzeptieren die Bürger in Ensisheim die strengen Corona-Regelungen des französischen Staates?

Meine Mutter ist 86 und ich gehe nun auch für sie einkaufen. Und so wie mir geht es auch vielen anderen Menschen. Alle verstehen diese Regelungen und wissen auch, dass wir da gemeinsam durch müssen. Ich denke auch, dass die Sperrung letztendlich noch den gesamten April andauern wird, auch wenn es offiziell noch nicht gesagt wird. Ganz schlimm ist es ja in Mulhouse, in Mülhausen, und das ist nur 17 Kilometer entfernt von uns.

Markdorf Sie machen das Stadtfest zu etwas Besonderem. Bürgermeister Georg Riedmann dankt Organisatoren und Mitwirkenden Das könnte Sie auch interessieren

Dort und in anderen schwer von Corona betroffenen Orten im Elsass sind seit einigen Tagen auch ausländische Ärzte im Einsatz, auch Mediziner aus Baden-Württemberg, der Schweiz oder Luxembourg. Bekommen Sie davon etwas mit?

Der Einsatz der Ärzte aus dem Ausland bei uns im Elsass wird von den Bürgern schon sehr stark wahrgenommen. Auch unser Staat entsendet ja Spezialkräfte zu uns. Inzwischen werden schwer kranke Patienten mit Militärmaschinen oder Hubschraubern auch in andere Teile Frankreichs gebracht. Auch Züge werden dafür eingesetzt, wie kürzlich ein TGV-Schnellzug. Diese Einsätze bekommen wir natürlich auch in Ensisheim mit.

Französische Soldaten nehmen an einer Evakuierungsübung vom militärischen Krankenhaus in das zivile Krankenhaus in Mulhouse teil. Die ostfranzösische Region Grand Est, in der das Elsass liegt, ist einer der Brennpunkte der Coronavirus-Pandemie. | Bild: Sebastien Bozon, dpa

Findet in Ensisheim überhaupt noch ein öffentliches Leben statt? Das Rathaus ist ja offiziell geschlossen. Auf der Internetseite der Stadt werden nur noch Corona-Hotline-Nummern angegeben.

Ja, alles ist geschlossen, das Rathaus und auch das Museum und natürlich alle Geschäfte, außer den Supermärkten. Auch das politische Leben unserer Stadt steht still. Es gab ja am 15. März Wahlen bei uns in Ensisheim, bei denen unser Bürgermeister Michel Habig mit knapp 92 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Und eigentlich hätte am Samstag darauf der neue Gemeinderat vereidigt und einberufen werden sollen, aber das wurde zwei Tage davor von Präsident Emmanuel Macron abgesagt und auf den Juni verschoben.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Wie gehen Stadtverwaltung und Bürgerschaft in Ensisheim mit der Corona-Krise um? Welche Hilfsaktionen gibt es?

Es gibt viel Nachbarschaftshilfe bei uns in Ensisheim. Auch eine Hilfe für ältere Personen wurde vom Rathaus organisiert. Es ist eine Essensauslieferung, die alle zwei Tage Essen an die älteren Bürger unserer Stadt ausliefert.

Auch das Museum im Regentschaftspalast von Ensisheim ist inzwischen geschlossen. In der Markdorfer Partnerstadt im Elsass steht während der Corona-Krise das Leben still. | Bild: Stadt Ensisheim

Mit welchem Zeitraum rechnen Sie selbst, Frau Kuhlburger, dass die Krise und die entsprechenden Regelungen bei Ihnen im Elsass noch andauern werden?

Wenn wirklich alles gut läuft, dann werden es noch mindestens drei bis vier Wochen sein, denke ich. Experten sagen ja, dass diese Woche der Höhepunkt erreicht werden soll und dann müsste es allmählich besser werden. Aber dafür müssen die Leute auch weiterhin sehr auf sich Acht geben.

Welche nächsten Schritte sind nun für die Menschen im Elsass und in Ensisheim wichtig?

Wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, wie alles wieder anfangen kann in der Zeit, wenn die Krise zu Ende gehen wird. Vor allem, wie es mit der Wirtschaft bei uns vor Ort in unserer Stadt weitergehen wird. Das wird sehr schwierig werden.

Der Regentschaftspalast von Ensisheim. | Bild: Privat

Zum Ende unseres Gespräches möchte ich Ihnen stellvertretend die besten Grüße von allen Markdorfern an ihre Bürger in der Partnerstadt ausrichten. Wir Markdorfer fühlen uns natürlich sehr verbunden mit Ihnen und Ihren Mitbürgern in dieser besonders schwierigen Situation im Elsass.

Vielen Dank! Auch ich gebe unsere guten Wünsche für die Markdorfer zurück und sende ganz viele liebe Grüße von ihren Nachbarn aus Ensisheim an Sie alle.