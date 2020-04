Es laufe gut, das Geschäft mit den Eiern. Er brauche sogar schon Hilfe von seinem Standnachbarn auf dem Wochenmarkt, erzählt Konrad Reisch. Ob bunt, ob gefärbt, die Kunden kaufen derzeit, was Schachteln und Kartons fassen. Dabei erwartet er den Hauptandrang erst in der nächsten Woche. Denn dann, so erklärt der hinter seinen hoch aufgetürmten Eier-Paletten fast verborgene Markthändler, wollen sich alle für die Ostertage eindecken. Ob M, L oder die Extragroßen in XL, selbst die Schalenfarbe – weiß beziehungsweise braun – spiele dann kaum noch eine Rolle. An Ostern gehöre für viele ein hinreichender Eiervorrat einfach dazu.

Zucchini-Omelette Zutaten 1 Zucchini, 1 kleine Zwiebel, 50 g Parmesan oder Bergkäse, 4 Scheiben Serranoschinken, 2 EL Olivenöl, 4 mittelgroße Eier, 6 EL Milch, Pfeffer, Salz Zubereitung Zucchini in sehr dünne Scheiben schneiden, Zwiebel würfeln, Parmesan raspeln, die Schinkenscheiben in Streifen schneiden; Olivenöl in Pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel dünsten, würzen den Käse drüberstreuen; Milch und Eier verquirlen, über die Zucchinistreifen gießen, drei Minuten stocken lassen, zusammenklappen, nochmals zwei Minuten garen – servieren

Und die derzeitige Corona-Krise mit ihren Besuchsbeschränkungen werde da wohl wenig ändern, vermutet Eierhändler Konrad Reisch. „Bis jetzt verspüre ich noch keinen Unterschied zum Vorjahr.“ Außer, dass er in diesen Tagen schwarze Einweghandschuhe trägt, wenn er seine Eierkartons befüllt, um sie den zumeist auf Abstand bedachten Kunden zu reichen.

Eiereinkauf sei Vertrauenssache, erklärt der Eierhändler aus Tannhausen bei Aulendorf. Seine Kunden wüssten in der Regel, dass sie Produkte aus Freiland-Haltung bekommen. Und sie wüssten darüber hinaus auch, dass gänzlich auf Chemie verzichtet werde im Futter, genauso wie auf den Einsatz von Gentechnik. „Man schmeckt‘s“, sagt Reisch. Außerdem könnte man es am natürlich gelben Dotter erkennen. Was anderes käme ihm auch gar nicht in die Pfanne. Spiegelei sei nämlich seine Leibspeise, erklärt der Eierhändler.