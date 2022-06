Beim Pfingstmusikfest in Leimbach standen am Pfingstmontag unter anderem der ökumenische Gottesdienst und die Ehrungen des Musikvereins Riedheim auf dem Programm. Dass Gemeinschaft durchaus mehr bietet als den Spaß und die Unterhaltung im Festzelt, das hatten die Besucher des ökumenischen Gottesdienstes erfahren. Pfarrer Ulrich Hund erklärte, die Kollekte des Morgens werde den Opfern der Brandstiftung bei Möggenweiler zufließen.

Josef Keßler und Hermann Würms sind seit 60 Jahren dabei. Auch für sie gab es eine Ehrennadel in Gold und mit Diamant zum Ehrenbrief von Egbert Benz (rechts), außerdem sehr viel Applaus aus dem Publikum. | Bild: Jörg Büsche

Im Anschluss an den Gottesdienst gab der Musikverein Riedheim unter der Leitung von Dirigent Nicolas Köb sein Heimspiel. Mit gediegenem Bläsereinsatz, gerade auch mit ihrem sattem Blech neben filigranem Querflöten- und Klarinettenspiel, und bei treffsicherem Rhythmus machte die Kapelle zum Beispiel den „Böhmischen Traum“ zu einem wahrhaftigen Traum.

Wurden für die ersten zehn Jahre im Musikverein Riedheim geehrt: Larissa Waibel, Lorena Hund, Vera-Maria Frick und Justin Gehweiler. | Bild: Jörg Büsche

Weniger Traum als richtige Arbeit stand indes für Edwin Gehweiler und Egbert Benz an. Der Vorsitzende des Musikvereins Riedheim und der Vizevorsitzende des Blasmusikverbands Bodenseekreis hatten einen wahrhaftigen Ehrungsmarathon zu bewältigen. Nach zweijähriger Pause gab es etliche Ehrungen nachzuholen. Was Gehweiler und Benz indes mit Freude taten. Besonderen Dank und die goldene Fördermedaille in Diamant gab es für Dieter „Mister Pfingstmusikfest“ Gehweiler, der seit 25 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins ist.

Sie haben für ihre 20-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber angesteckt bekommen: Tanja Viellieber, Maximilian Nordmann, Christina Schell, Sabrina Diwisch, Ralf Eichenhofer, Alena Rockstroh und Benedikt Hartel. | Bild: Jörg Büsche

Regina Fehrenbacher und Jörg Flachs (von links) bekamen eine goldene Ehrennadel und eine Urkunde für ihre drei Jahrzehnte währende Vereinsaktivität. Für 40-jährige Aktivität gab‘s für Markus Leite und Armin Arnegger eine Ehrennadel in Gold und mit Diamant sowie einen Ehrenbrief. | Bild: Jörg Büsche