von Christiane Keutner

Die 35-jährige Karina Merk nannte ihre Pläne: „Wir feiern mit den Nachbarn. Wir leben in einem Haus und sie sind unsere einzigen ständigen sozialen Kontakte in Corona-Zeiten.“ Ihre Jungs Ben (9) und Phil (5) haben in den Nachbarsmädchen in etwa gleichaltrige Spielkameradinnen. Die Kinder durften so lange aufbleiben, wie sie konnten. „Auf jeden Fall glotzen wir ,Dinner for One‘“, fügte Ben freudig hinzu. Es gab Raclette und Fondue.

Lothar Teufel aus Ahausen | Bild: Christiane Keutner

Lothar Teufel wollte den Abend allein verbringen, auch wegen Corona: „Im Prinzip sollte man ja um 20 Uhr daheim sein.“ Bei ihm stand nichts Besonderes auf dem Speiseplan, Brot oder eine Suppe sollte es geben. „Ich weiß nicht mal, was im Fernsehen kommt. Ich lass alles auf mich zukommen.“

Denise Badowsky aus Markdorf | Bild: Christiane Keutner

Denise Badowsky sagte, sie wolle 2020 „am liebsten wegböllern“. Da der Verkauf von Raketen und Böllern untersagt war, musste das mit dem Tischfeuerwerk geschehen. Sie feierte Silvester mit einer Freundin. Jeder machte Fingerfood, sie wollten mit Wachsgießen die Zukunft orakeln und die 22-Jährige hatte ihr „Mensch ärgere Dich nicht“ ausgegraben.

Achim Freyberg aus Markdorf | Bild: Christiane Keutner

Der 72-jährige Achim Freyberg stellte fest: „Dieses Jahr ist nichts groß los.“ Sonst habe er immer mit den Kindern und Enkeln gefeiert. Diesmal plante er, den Abend mit seiner Frau zu verbringen und sich die Chart-Show im Fernsehen anschauen. Aus Feuerwerk mache er sich nichts. 2020 will er schnell vergessen und optimistisch in die Zukunft schauen.

Uwe Priebe aus Markdorf | Bild: Christiane Keutner

Auch Uwe Priebe (57) verbrachte Silvester mit seiner Frau. „Vom Essen sind wir ganz weit weg, nach Weihnachten isst man gefühlt gar nichts mehr.“ Das Paar plante, das geschenkte Exit-Puzzle zusammenzulegen und um Mitternacht mit dem obligatorischen Glas Sekt anzustoßen.

Nicola Benz aus Markdorf | Bild: Christiane Keutner

Zu zweit mit dem Mann, anstatt mit Freunden, feierte Nicola Benz. „Natürlich steht ‚Dinner for One‘ und ‚Ein Herz und eine Seele‘ auf dem Programm. Es gibt klassisch Fondue.“ Die 56-Jährige erklärte, sie wolle den Tisch festlich decken und dafür das Geschirr mit dem Goldrand nehmen. „Silvester darf es glitzern. Raketen lassen wir nie steigen, deswegen vermissen wir auch nichts.“

Ernst Arnegger aus Markdorf | Bild: Christiane Keutner

Mit Frau und der Familie seines ältesten Sohns wollte Ernst Arnegger den Start ins neue Jahr feiern. Und mit einem gemütlichen Abendessen, „wahrscheinlich Kartoffelsalat und Fleischkäs“, dem Spielen von Uno, Mensch ärgere Dich nicht und Quatro mit den sechseinhalb und fünf Jahre jungen Enkelinnen. Die Ältere wollte etwas auf dem Klavier spielen und das Feuerwerk reduzierte sich auf Wunderkerzen.