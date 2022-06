Wann immer und wo immer Markdorf groß feiert, sie sind dabei. Ob zum Stadt- oder zum Dixiefest, ob zum Pfingstmusikfest in Leimbach oder zu einem der Seniorennachmittage, die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins kommen in die Stadthalle, auf den Markt- oder auf den Festplatz. Zwar nicht, um mitzufeiern, sondern um helfen zu können, wenn ein Notfall eintritt, wenn Menschen gesundheitliche Probleme bekommen und betreut werden müssen.

Corona machte dem Jubiläum einen Strich durch die Rechnung

Am Sonntag, 12. Juni, dürfen die Helfer des Markdorfer DRK nun einmal selber feiern. Denn sie blicken auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Genau genommen auf ihr 126-jähriges Bestehen. „An eine Jubiläumsfeier war im vergangenen Jahr aber nicht zu denken“, blickt Martin Denkert, Bereitschaftsleiter des Markdorfer Ortsvereins, auf den Sommer 2021 zurück. Viel zu hoch seien da noch die Inzidenzwerte gewesen. Und viel zu groß wäre deshalb das Ansteckungsrisiko gewesen. Hinzu kommt: Das Coronavirus hielt seinerzeit die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes selbst in Atem. In der Stadthalle und in der Leimbacher Mehrzweckhalle testeten sie regelmäßig die Bürger.

Bereitschaftsleiter Martin Denkert (links) und Arnim Zumstein laden zur Jubiläumsausstellung des DRK-Ortsvereins im Doschhaus ein. | Bild: Jörg Büsche

„Wir waren quasi im Dauereinsatz, sieben Tage die Woche, in zwei Schichten, das war der bisher längste Einsatz des DRK-Orstvereins Markdorf“, schaut Arnim Zumstein, DRK-Freiwilliger seit vielen Jahren, auf die Pandemiemonate von 2021 zurück.

Zur Geschichte des DRK-Ortsvereins Markdorf Gegründet wurde der Ortsverein von Balthasar Hügle, dem Vorsitzenden des Markdorfer Kriegervereins. Erster ärztlicher Betreuer war Karl Blum, der örtliche Spitalarzt. 1914 setzte sich die Markdorfer Sanitätskolonne aus 41 Aktiven zusammen, von denen viele aus Ahausen, Hepbach, Ittendorf und Kluftern kamen. Während des Ersten Weltkrieges wurde das Spital Lazarett. Seit Dezember 1933 nimmt die Ortsgruppe auch Frauen auf. Zu den größten Rettungsaktionen in der Geschichte des Vereins gehörten das Eisenbahnunglück vom 22. Dezember 1939 bei Lipbach und der Flugzeugabsturz bei Brachenreute am 1. Juli 2002.

Alle 365 Tage im Jahr im Einsatz

Gefordert sind sind die Mitglieder des Ortsverbands nicht nur während großer Krisen. Sie stehen Tag für Tag bereit. Um – so wie jüngst bei den Dreifach-Bränden in Markdorf – Opfer zu versorgen oder die Einsatzkräfte der Feuerwehr sanitätsdienstlich zu betreuen. Die schnelle Einsatzgruppe des Ortsverbands rückt aus, wenn es gilt, nach Verkehrsunfällen Verletzte zu versorgen oder wenn sie zu sogenannten internistischen Notfällen gerufen wird. „Dazu braucht es Menschen, die diese Aufgaben mit Herzblut, Überzeugung und Leidenschaft ausfüllen“, formuliert es Joachim Kruschwitz, der Präsident des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis, in seinem Grußwort zur Festschrift 125 Jahre DRK-Ortsverein Markdorf.

Zeit zum Gespräch mit Anwohnern nimmt sich Elisabeth Eckert-von Landenberg (links), hier mit Petra Ludwig, die sich selbst beim DRK-Ortsverein engagiert. | Bild: Jörg Büsche

Auf 30 Aktive kann sich das DRK derzeit in der Gehrenbergstadt stützen. Hinzu kommt eine lebendige Jugendmannschaft, die unter der findigen Leitung von Elisabeth Eckert von Landenberg die Zukunft des Markdorfer Ortsvereins sichert.

Der Ursprung des DRK

Ebenso hat der Verein eine vitale Altersmannschaft. Deren Auftreten beim Volkstrauertag in der Aussegnungshalle und beim Kriegerdenkmal erinnert nicht zuletzt an die Anfangsgründe des Ortsvereins. Denn zum einen kamen die ersten Protagonisten wie vielerorts auch in Markdorf aus dem Kreis der Reservistenkameradschaften und der Kriegsveteranen aus dem Deutsch-Französichen Krieg von 1870/71. Zum anderen aber geht der Rot-Kreuz-Gedanke auf den Schweizer Henry Dunant zurück, der – ganz unter dem Eindruck der Schlacht von Solferino (1859) stehend – beschloss, eine Hilfsgesellschaft zu gründen, die sich um Kriegsverwundete kümmern sollte.

Stehen 365 Tage zum Einsatz bereit und treffen, wenn es schnell gehen muss, in kürzester Zeit an einem Unfallort ein: Die Rettungsfahrzeuge bei der Markdorfer Rettungswache. | Bild: Jörg Büsche

Wer kann, der kommt

„Den Einsatz in Möggenweiler habe ich aus der Ferne mitbekommen“, erzählt Arnim Zumstein. Als die Ökonomiegebäude und der Bauwagen des Waldkindergartens brannten, sei auch er alarmiert worden, weit entfernt an seinem Urlaubsort. Weitere Informationen übers Geschehen rief DRK-Mann Zumstein dann auf seinem Handy über eine App ab.

Eine DRK-Einsatztasche. | Bild: Jörg Büsche

Die Erreichbarkeit sei so zwar jederzeit gewährleistet. „24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr“, erklärt Bereitschaftsleiter Martin Denkert. Für die Einsätze aber gilt grundsätzlich: „Wer kann, der kommt“, sagt Arnim Zumstein. Dieses Modell habe sich bewährt in Markdorf. Womöglich auch, „weil niemand fragt, warum jemand nicht gekonnt hat“, vermutet Zumstein. Zum Festakt in der Stadthalle am 12. Juni werden dann wohl alle kommen, hoffen Denkert und Zumstein.