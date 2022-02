Fulco Rid wischt Laub fort. Mit einem Bein scharrt er über den Boden. Zweige, kleine Äste, auch Plastik-Fetzen wedelt er beiseite. Doch von der Röhre, die er sucht, ist nichts zu sehen. Genau genommen sucht er nach einem orangenen Kunststoffdeckel. Der schließt die aufrecht in der Erde steckende Röhre ab. In dem Hohlraum darunter steht ein schwarzer Plastikeimer. Ein handelsübliches Gefäß, wie es einem in jedem Haushalt begegnet.

Video: Jörg Büsche

Und auch die Röhre ist im Handel erhältlich, im Baustoffhandel unter der Bezeichnung KG-Rohr. KG steh für Kanalgrund. Doch haben Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Markdorf das je einen Meter messende Rund bereits nach 60 Zentimetern gekappt. Sodass es zur Drainage kaum noch taugt. Soll es auch nicht. Seine Aufgabe ist die eines Platzhalters für die Eimer des Krötenzauns an der Kreisstraße 7744 von Markdorf nach Grünwangen, wo das Amphibien-Team des Markdorfer BUND schon seit vielen Jahren einen Krötenzaun aufbaut. Dies sobald die Temperaturen in den letzten Februarwochen wieder ansteigen.

Auf der Suche nach der der Krötenröhre: Fulco Rid vom Markdorfer BUND. | Bild: Jörg Büsche

Anfangs haben die Naturschützer die Löcher für die Eimer in jedem Frühjahr neu ausgehoben. Weil sie sich rasch wieder mit Blattwerk, mit Geäst und und auch Erdreich füllen, sobald der Krötenzaun nach der nur wenige Wochen dauernden Wanderung der Amphibien wieder demontiert ist. Vor einigen Jahren wurde dann die Idee mit den platzhaltenden Röhren geboren. Nun kann das Erdreich nicht mehr nachrutschen. Und die Blätter und Äste fallen auf den den Kunststoffzylinder abschließenden Deckel. Sie müssen nur noch fortgefegt werden.

Die Röhre hat sich unterm Laub versteckt. Und zu sehen ist sowieso nur der Deckel. | Bild: Jörg Büsche

Waldbewirtschaftung eine Ursache für den Krötenschwund?

„Es werden immer weniger Kröten“, erklärt Fulco Rid. „Das kann unter Umständen an einer vermehrten Waldbewirtschaftung liegen“, so Rids eine Vermutung. Je intensiver ein Forst genutzt wird, je öfter die Maschinen der Forstbetriebe sich durchs Unterholz arbeiten, desto stärker dezimiere das die Bestände der im Wald lebenden Amphibien. Weil der Boden verdichtet wird und weil die Flora und Fauna Schäden davon tragen.

Und Eimer Nr. 5 ist auch noch da. Wenn der Zaun steht, purzeln da die Kröten rein – und werden morgens oder abends von freiwilligen Helfern über die Straße getragen. | Bild: Jörg Büsche

Eine zweite Vermutung Fulco Rids bezieht sich auf den Verkehr auf der Kreisstraße. „Wir tragen die Kröten ja nur vor Beginn ihrer Laichperiode über die Fahrbahn.“ Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass ihre Wanderung für die Amphibien mit mehr verbunden ist als bloßem Ablaichen. Die Gewässer suchen sie auf, um ihre Paarung zu vollführen. Und nicht selten finden sie ihre Partner bereits unterwegs. Dann hocken die Krötenmännchen festgeklammert auf dem Rücken der Krötenweibchen, um ihre Hochzeitsreise Huckepack zu unternehmen.

Kröten müssen Straßen mehrfach queren

Vom Teich in der Senke südlich der Kreisstraße geht es dann jedoch nicht wider zurück. Die Amphibien wandern stattdessen in ihre Sommerquartiere, aus denen sie dann erst im Herbst wieder zum Überwintern ins Waldstück oberhalb der K 7744 streben. Hilfe für weitere Straßenüberquerungen kann es da aber keine geben, erklärt Rid. Jungkröten, Muttertiere, Krötenmännchen, alle sind auf sich gestellt.

Mitarbeiter des Landratsamtes haben das Material für den Krötenzaun gebracht und Albin Ströble lädt es auf seine Schubkarre. | Bild: Jörg Büsche

Liegt es am Verkehr oder doch an anderen Faktoren?

Zugenommen hat der Verkehr auf der K 7744 auf alle Fälle, seitdem im Deggenhausertal neue Wohngebiete entstanden sind. Doch der Rückgang der Amphibien sei schon länger zu beobachten, erklärt der Naturschützer. „Möglicherweise sind es auch Temperaturveränderungen, die zu einem Rückgang der Amphibien geführt haben.“ Dafür spricht, dass der Rückgang im gesamten Bodenseekreis beobachtet werde. Den orangenen Deckel hat Rid immer noch nicht gefunden. Gleich wird er zur letzten von ihm entdeckten Röhre zurückgehen, um anschließend von dort aus seine Schritte sorgfältig abzuzählen. Schließlich ist der Abstand zwischen den insgesamt 30 an der K 7744 versenkten Röhren gleichlang.

Nun beginnt das Ausrollen der großen Plane. Im Hintergrund ist Jörg Münch zu sehen. | Bild: Jörg Büsche

Der Krötenschwund Als die Kröten das Waldstück zwischen Autenweiler und Grünwangen noch in größeren Verbänden verlassen haben, um zu ihren Laichplätzen in der Talsenke zu gelangen, hat der Begriff Wanderung noch gepasst. Denn da waren die Amphibien noch in verhältnismäßig großer Zahl unterwegs. 241 Kröten zählten die Tierschützer vom Markdorfer BUND-Ortsverein noch 2014. Im Jahr darauf waren es nur noch 161, im Jahr 2016 noch 152 und 2017 war mit 102 ein Tiefstand erreicht. Die Kurve fiel aber auch danach immer weiter, senkte sich 2018 auf 85 und erreichte im Frühjahr ihren mit nur 20 über die Straße getragenen Amphibien ihren bisherigen Tiefpunkt. 2021 wurden wieder etwas mehr Kröten gezählt: 46. Wie Klaus Grünewald, der lange Jahre die Statistik geführt hat, berichtet, sei es immer schon zu starken Schwankungen gekommen. Doch die Tendenz sei klar: Die Kröten werden weniger.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Albin Ströbele, Jörg Münch und Heiner Müller sind inzwischen ebenfalls eingetroffen. Auch sie gehören zum Amphibienteam der Ortsgruppe. Sie wollen mit anpacken beim Ausrollen des Krötenzauns, der tatsächlich eine etliche hundert Meter lange Kunststoffbahn ist.

Heiner Bühler ordnet das zurückgehende Krötenaufkommen als eine Folge des allgemeinen klima- und umweltbedingten Artensterbens ein. | Bild: Jörg Büsche

Zuvor aber schalten sich die drei ins Gespräch über den Krötenrückgang an der Kreisstraße ein. Heiner Müller sieht im breiten Artensterben eine weitere Ursache. Schwindet die Insektenvielfalt, droht die Nahrungskette abzureißen. Das alles sei sehr komplex und kaum auf wenige Faktoren zu reduzieren. Schlimm sei nur, wenn die Kröten ganz verschwinden, findet Albin Ströbele. Denn Erdkröten seien Nützlinge. Unter anderem fressen sie die lästigen Nacktschnecken. „Am Ende“, so Ströbele, „lohnt sich unser Einsatz hier selbst dann, wenn wir nur ganz wenige Kröten retten“.