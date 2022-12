von Thomas Kapitel

„Magnificat!“ erklingt es festlich im Bürgerhaus in Kluftern: „Anima mea dominum!“ Immerhin 18 Sängerinnen und Sänger haben sich am Dienstagabend im Liedersaal eingefunden, um für die Umrahmung der Messen in St. Gangolf zu proben. Mit Inbrunst und Konzentration – doch es waren schon mal mehr.

Thomas Hößler, Leiter Kirchenchor Kluftern | Bild: Thomas Kapitel

„Die Corona-Zeit hat schwere Lücken hinterlassen“, sagt Chorleiter Thomas Hößler. „Besonders bei den Männerstimmen. Alters- oder gesundheitshalber – und es kam halt in diesen zwei Jahren nichts nach.“ So helfen zum Glück zwei Sänger und eine Sängerin vom Musikverein aus.

Adventschöre zur Vorabendmesse in St. Gangolf

Eigentlich war es bisher Tradition, dass der Kirchenchor St. Gangolf jedes Jahr am 2. Weihnachtsfeiertag eine kleine Orchestermesse aufführt. Zu Weihnachten 2017 und 2018 jeweils eine Mozart-Messe, zuletzt 2019 die G-Dur-Messe von Christopher Tambling. „Ein Orchester würde ich schon zusammenbekommen, aber für eine Messe sind wir diesmal einfach ein zu kleiner Chor“, sagt Thomas Hößler.

Irene Schabert, Vorsitzende Kirchenchor Kluftern | Bild: Thomas Kapitel

So macht man es dieses Jahr eben klein und fein, mit Adventschören zur Vorabendmesse am 17. Dezember und am Stephanstag zur Weihnachtsmesse wird ein Frauenchor in St. Gangolf Weihnachtslieder in schönen Chorsätzen singen. „Wir sind einfach nur sehr, sehr glücklich, dass wir an Weihnachten wieder in der Kirche singen können“, freut sich Irene Schabert, Vorsitzende des Kirchenchors Kluftern. „Und wenn jemand mitsingen will: Wir freuen uns über jede neue Stimme, besonders Männer.“

Orchestermesse am 1. Weihnachtsfeiertag in St.Nikolaus

Festlich wird es dieses Weihnachten wieder in der Markdorfer Pfarrkirche St. Nikolaus. Kirchenmusiker Johannes Tress führt mit seinem Chor am 1. Weihnachtsfeiertag wieder eine Orchestermesse auf, die G-Dur-Messe von Franz Schubert. „Wir haben ja schon zum Patrozinium am 3. Dezember die ‚Missa Festiva‘ von Hubert Zaindl gespielt. Aber wir freuen uns dieses Jahr ganz besonders auf Weihnachten. Die letzte war ja 2019 eine Messe von Mozart. Dazwischen war erstmal gar nichts und dann zaghaft mal mit Flöte dazu, mal mit Orgel.“

Der Kirchenchor Markdorf hat an Ostern 2019 Mozarts Krönungsmesse in St. Nikolaus gesungen. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Jetzt aber kann er wieder das Orchester einsetzen. Tress stellt es für seine Messen aus Musikern der Region zusammen, mit einer Stammbesetzung als Kern. Einen Schwund an Sängern habe es nicht gegeben. „Im Gegenteil, es sind alle zurückgekommen und sogar noch mehr.“ Selbst zwei neue Männerstimmen, was ihn sehr freut. Knapp 60 Sängerinnen und Sänger proben derzeit jeden Donnerstag in der Kaplanei. „Es ist uns allen eine riesige Freude, wieder zusammen festliche Musik machen zu können“, sagt Johannes Tress.

Johannes Tress, Kirchenmusiker Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Posaunenchor in der evangelischen Kirche

In der evangelischen Kirche in Markdorf erklingt dieses Jahr zum Weihnachtstag festliches Messingblech; der Kirchenchor hat Pause. „Wir haben zum Advent gesungen, aber an Weihnachten ist dieses Jahr der Posaunenchor dran“, sagt Kirchenchor-Leiter Michael Geisel. „Wir machen das jedes Jahr abwechselnd – und beide zugleich wären im Gottesdienst zu viel.“

Probentermine Wer Interesse am Mitsingen hat: Der Kirchenchor St. Nikolaus Markdorf probt jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Großen Pfarrsaal der Mittleren Kaplanei; der Kirchenchor St. Gangolf jeden Dienstag ab 19.30 Uhr im Liedersaal im Bürgerhaus Kluftern. Der katholische Kirchenchor Oberteuringen probt Donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Martinushaus. Einfach vorbeischauen; die Chöre freuen sich über jede neue Stimme.

Kleine Festmesse in St. Martinus

In Oberteuringen singt der Kirchenchor St. Martinus am 1. Weihnachtsfeiertag die kleine Festmesse in A-Dur des schlesischen Spätromantikers Ignaz Reimann. Nicht mit Orchester, aber in einer schönen Version mit Orgelbegleitung, unter Leitung von Suanne Brugger aus Tettnang.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir über die Coronazeit überraschend wenige Ausfälle hatten und die wieder auffüllen konnten“, sagt der Chor-Vorsitzende Martin Weller. „Wir hatten mit Schlimmerem gerechnet, aber jetzt können wir in der gleichen Besetzung auftreten wie früher.“ Seinen ersten Einsatz hatte der rund 30-köpfige Chor bereits zum Patrozinium am 11. November. Die Festmesse am 25. Dezember in St. Martinus beginnt um 10 Uhr.