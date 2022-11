Eigentlich müssen seit dem 16. März 2022 alle Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gegen das Corona-Virus geimpft oder längstens 90 Tage genesen sein. Im Bodenseekreis wurde bislang vom Gesundheitsamt noch kein Betretungsverbot ausgesprochen, nur wenige Bußgelder wurden verhängt. Nun hoffen die Leiter verschiedener pflegerischer Einrichtungen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende ausläuft.

Sozialstation: 15 Mitarbeiterinnen haben selbst gekündigt

„Als das einrichtungsbezogene Betretungsverbot für Nicht-Geimpfte angekündigt wurde, haben bei uns 15 Mitarbeiterinnen gekündigt, um dem Verbot zuvorzukommen und sich eine Stelle außerhalb der Pflege gesucht“, berichtet Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation Bodensee.

Zehn Prozent der insgesamt 400 Mitarbeiter der Sozialstation, genauer gesagt 38, seien nicht geimpft. „Könnten sie nicht mehr bei uns arbeiten, würde dies für etwas mehr als 400 Patienten bedeuten, dass sie nicht versorgt werden“, erläutert er. Und das, wo die Sozialstation bereits mit dem Rücken zur Wand stehe und wegen des Personalmangels keine neuen Patienten mehr aufnehmen könne.

Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation Bodensee. | Bild: Sozialstation Bodensee/Gunthild Schulte-Hoppe

Glücklicherweise sei vonseiten des Gesundheitsamts bislang noch kein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Einzelne Mitarbeitern hätten jedoch einen Brief des Gesundheitsamts mit der Bitte um Nachweis ihres Impfschutzes mit Fristsetzungen erhalten. „Aktuell hoffen wir, dass das Gesundheitsamt den Ball weiterhin flach hält und das Betretungsverbot zum Jahresende ausläuft“, sagt Jauch.

Deutlich mehr als 1000 Meldungen beim Gesundheitsamt

Wie viele ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen und bei Sozialstationen im Bodenseekreis beschäftigt sind, lässt sich vonseiten des Gesundheitsamts nicht sagen. Auch die absolute Beschäftigtenzahl in medizinischen, versorgenden und pflegerischen Einrichtungen sei der Behörde nicht bekannt. „Wir haben aber deutlich über 1000 Meldungen durch die Arbeitgeber erhalten“, berichtet Pressesprecher Robert Schwarz. In einigen Fällen seien noch Nachweise nachgereicht worden, in anderen laufe noch die vorgeschriebene Anhörung.

Kreissprecher Robert Schwarz (Archivbild) | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Bislang seien in vier Fällen rechtskräftige Bußgeldbescheide verschickt worden, weitere Fälle seien in der Bearbeitung. „Bei der Höhe orientieren wir uns an den Empfehlungen des Sozialministeriums, das einen Rahmen von 300 bis 500 Euro vorsieht“, informiert Schwarz. Betretungsverbote seien nicht ausgesprochen worden. Aus Sicht des Gesundheitsamts seien Zusammenarbeit und Austausch mit den Pflegeeinrichtungen sachlich und kooperativ verlaufen.

Was müssen Mitarbeiter nachweisen? Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich müssen in Baden-Württemberg keine dritte Impfung nachweisen, sofern sie vor dem 1. Oktober 2022 eingestellt worden sind. Dies teilte Gesundheitsminister Manne Lucha am 20. September mit. Damit sollen die Einrichtungen und die Gesundheitsämter vor nochmaligem massivem bürokratischen Aufwand geschützt werden. Für Neueinstellungen gilt, dass die Personen mindestens drei Impfungen erhalten haben oder mindestens zwei Impfungen und einen Genesenen-Nachweis vorlegen können. Wann kann das Gesundheitsamt handeln? Liegt der Nachweis des Mitarbeiters nicht vor, muss der Leiter der jeweiligen Einrichtung das Gesundheitsamt informieren und die Daten melden. Wenn kein entsprechender Nachweis vorgelegt wurde, kann das Gesundheitsamt der betroffenen Person gegenüber ein Betretungs- beziehungsweise Tätigkeitsverbot aussprechen oder ein Bußgeldverfahren einleiten.

Spitalfonds Markdorf: Bislang kein Betretungsverbot

Ralf Scharbach, Geschäftsführer des Spitalfonds Markdorf, hat eine klare Haltung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. „Da die allgemeine Impfpflicht nicht umgesetzt wurde, ist es nicht richtig, einzelne Personengruppen rauszugreifen.“ Drei Mitarbeiter, von denen einer in der Küche und zwei in der Pflege arbeiten, seien nicht geimpft.

„Zwischendurch hatten sie den Genesenenstatus. Als er auslief, meldeten wir sie wieder beim Gesundheitsamt“, beschreibt Scharbach die Abläufe. Es habe zwar Anhörungsschreiben gegeben, aber das Pflegeheim St. Franziskus sei noch nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Ob Bußgelder verhängt wurden, kann Ralf Scharbach nicht sagen. Glücklicherweise habe es aber keine Kündigungen gegeben.

Spitalverwalter Rolf Scharbach (links) vom Markdorfer Seniorenheim St. Franziskus hat den Impfstatus seines Team an das Gesundheitsamt gemeldet. Die Pflegefachkräfte Uwe Walter und Nathalie Herr hätten sich statt einer berufsbezogenen Impflicht eine allgemeine Impfpflicht gewünscht. (Archivbild) | Bild: Nosswitz, Stefanie

Diakoniestation: Mitarbeiter wollen im Beruf arbeiten

In der evangelischen Diakoniestation Friedrichshafen sind fünf von 30 Mitarbeitern nicht geimpft. „Sie wurden vom Gesundheitsamt angeschrieben, zurück gingen Stellungnahmen von ihnen und von uns als Betrieb“, berichtet Pflegedienstleiter Stefan Kluth. Bislang seien weder Bußgelder verhängt noch Betretungsverbote ausgesprochen worden. Auch ohne die einrichtungsbezogene Impfpflicht lasse sich die Arbeit aktuell kaum schultern, so Kluth. „Nun hoffen wir, dass die Sache im Sande verläuft.“

Stefan Kluth ist Pflegedienstleiter bei der evangelischen Diakoniestation Friedrichshafen. (Archivbild) | Bild: Gisela Keller

Personell habe sich durch die Vorschrift seit dem 15. März in der evangelischen Diakoniestation nichts verändert, sehr wohl aber in emotionaler Hinsicht. „Unsere Mitarbeiter wollen ja in ihrem Beruf arbeiten“, weiß Kluth, der sich selbst als Fan des Impfens bezeichnet.

Inzwischen hätten in seiner Einrichtung jedoch alle eine Corona-Infektion durchgemacht und es habe bei den Verläufen keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften gegeben. Wichtig ist Kluth der Hinweis, dass bei der evangelischen Diakoniestation kein Fall bekannt sei, in dem ein Mitarbeiter einen Patienten oder umgekehrt angsteckt habe. „Wir halten uns ganz strikt an alle Hygienemaßnahmen.“