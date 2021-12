Im gotischen Kirchenbau der städtischen Hauptkirche begegnen sich einige Wochen lang zwei Krippen-Darstellungen: Der prächtige neugotische Hochaltar und die große Markdorfer Weihnachtskrippe. Mesnerin Simone Pones erklärt, warum das so ist.

Der Finger hat gelitten. Nur noch lose hängt er am Gelenk. Den Engel wird das aber nicht davon abhalten, ab Heiligabend-Vormittag auf das zu zeigen, was sich in der Krippe abspielt. Noch ragt die Engelshand aus Leinentüchern hervor. Ein wenig