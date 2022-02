Mit der Pandemie ging für viele Schulen ein Digitalisierungsschub einher. So auch fürs Gymnasium am Markdorfer Bildungszentrum (BZM), wo fürs Home Schooling unter anderem neue Rechner angeschafft wurden. Darunter jene 100 Tablet-Computer, die bereits an Schüler ausgegeben wurden. Denn inzwischen findet der Unterricht wieder in den Klassenräumen statt – außer für die wenigen, die zu Hause in Quarantäne sein müssen. Die neuen Tablets sollen natürlich nicht brach liegen. Am BZM-Gymnasium wurde deshalb ein Experiment begonnen.

Die Tablets helfen den Schülern beim Experimentieren

Tischtennisbälle fallen, springen über den Boden, werden gefangen, aufgehoben – damit der Versuch wiederholt werden kann: Physikunterricht einer neunten Klasse des Gymnasiums. Das Thema lautet „Gleichförmige Bewegung“ beziehungsweise „Gleichförmig beschleunigte Bewegung“. Auf den ersten Blick ist es eine ganz normale Stunde. Eine Stunde, in der die Schüler selbst experimentieren. Bahnen mit Zentimeter-Skala, auf denen die Tischtennisbälle angeschoben werden oder in denen sie frei fallen sollen, sind in hinreichender Zahl vorhanden. Es ist aber noch etwas in hinreichender Zahl vorhanden: Tablets. Kleine Rechner, auf denen die Neuntklässler festhalten und dokumentieren, was ihre physikalischen Versuche zeigen.

Digitalisierung an der Schule 2018 hat der Bund den Digitalpakt auf den Weg gebracht, um die Digitalisierung der allgemeinbildenden Schulen voranzutreiben. Fünf Milliarden Euro galt es in den Ländern zu verteilen. Im vergangenen Jahr wurde das Programm mit weiteren anderthalb Milliarden aufgestockt. Die Lockdowns der Covid-19-Pandemie hatten die Dringlichkeit weiterer digitaler Ausstattung offensichtlich gemacht. Am BZM-Gymnasium wurden im vergangenen Jahr 100 Tablets angeschafft. Ausgebaut wurde aber auch das nun flächendeckende WLAN in der Schule.

Eine ganz neue Dimension von Physikunterricht

Vorhin, vor Beginn der Stunde, hat Physiklehrer Gerd Kästle erklärt, wie und warum es zum Einsatz der Tablet-Rechner kommt: „Mit diesem Pilotprojekt wollen wir herausfinden, wie sinnvoll der Einsatz von Tablets im Unterricht wirklich ist.“ Darum haben alle Schüler des neunten Jahrgangs solch ein Gerät für sechs Wochen in die Hände bekommen. Sie ersetzen damit ihre Hefte. Denn statt auf Papier halten sie nun per Tablet-Tastatur fest, was auf der Tafel steht und was ihre Lehrer ihnen diktieren – oder was sie selbst herausgefunden haben.

Auch sie bereiten sich und ihren Unterricht digital vor: Marc Grünbaum (links) und Gerd Kästle an ihren Lehrer-Tablets. | Bild: Jörg Büsche

Nicht nur im Physik-Unterricht, sondern in den Hauptfächern – also in Mathematik, in Deutsch und in Englisch – nutzen sie die elektronischen Geräte, die freilich weitere Möglichkeiten bieten als bloßes Notieren. Tablets erlauben Internet-Recherchen im Klassenraum, ohne dass die Lerngruppe vorher extra für den Computerraum angemeldet werden muss. Tablets erlauben auch Sprachaufnahmen. Und auf Tablets lassen sich Filmsequenzen abspielen – etwa von Theaterszenen für den Deutsch-Unterricht. Mit dem Tablet können Schüler indes auch selber Videos aufnehmen. Gerd Kästle hat das am Beispiel eines Apfels erläutert. Den hatte er zuvor aus der Obstschale in seinem Arbeitsraum genommen. Aus der ausgestreckten Rechten lässt er den Apfel in die offene Linke fallen. Was im Nu vorbei ist, können die Schüler, mit der Tablet-Kamera aufgenommen, verlangsamt abspielen und Sequenz für Sequenz betrachten – Zeit und Zentimeter-Skala in Zusammenhang bringen.

Technik fasziniert – aber nicht unbedingt auf Dauer

Johannes, 14, ist nicht so recht überzeugt von dem Tablet-Experiment in seiner Schule. Er hat sich keines aushändigen lassen. „Was ich in den sechs Wochen aufgezeichnet habe, fehlt mir anschließend im Heft“, sagt er. Gäbe es den Rechner dauerhaft, würde er ihn aber gerne nutzen. Johannes‘ Mitschüler Aaron sieht hingegen die Vorteile: „Man hat immer alles dabei.“

Lynn und Jasmin haben mit drei Clicks ein elektronisches Thermometer angeschlossen und machen sich an die Auswertung von Messdaten. | Bild: Jörg Büsche

Die Faszination für die Technik spiele natürlich auch eine gewisse Rolle, berichtet Marc Grünbaum von seinen Erfahrungen mit dem Einsatz von Tablet-Computern in den ersten beiden Wochen des Pilot-Projekts. „Das wird sich aber irgendwann geben“, vermutet der Mathematik- und Englisch-Lehrer. Dann wird das digitale Hilfsmittel für die Schüler so selbstverständlich sein wie ihr Heft, ihr Buch oder die Tafel. Jetzt schon geläufig sei ihnen der Umgang mit bestimmten Mathematik-Apps, erklärt Grünbaum. Die kleinen Online-Programme stellen Aufgaben bereit, aber sie verändern sie auch ständig. Das Rechnen mit diesen Hilfsmittel bekomme deswegen einen gewissen Wettbewerbscharakter. „Und das spricht Schüler in der Unter- und der Mittelstufe doch sehr an“, berichtet Lehrer Grünbaum.

Digitale Lernmittel werden bald selbstverständlich sein

Sein Kollege Gerd Kästle wiederum glaubt, dass elektronische Geräte in ein, zwei Jahrzehnten ganz selbstverständlich zum Unterricht gehören werden – aber neben den anderen Medien. „Heft, Buch, Tablet werden parallel benutzt.“ Und die Tablets werden vermutlich anders aussehen. Wobei bis dahin noch etliche organisatorische Schranken abgebaut werden müssten. Denn noch machen Ausleihe und Datenschutz den Einsatz zu einem aufwendigen Unterfangen. In jedem Falle aber sei es wichtig „jetzt schon Erfahrungen zu sammeln“, sagt Kästle.