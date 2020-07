von Kerstin Oettle

„Mit der ersten bewaffneten Auseinandersetzung vor fast neun Jahren begann der Syrienkrieg und es endete ein friedliches Heimatgefühl“, beschreibt der damals 19-jährige Mohammad Almousa den kriegerischen Ausbruch in seinem Land. Der junge Syrer hatte zu jenem Zeitpunkt gerade sein Wirtschaftsstudium begonnen und musste wegen der kritischen Lage in Damaskus nach dem vierten Semester sein Studium abbrechen.

Mohammad Almousa zieht von Syrien in den Libanon

Im Anschluss pendelte der junge Mann für zwei Jahre zum Arbeiten zwischen dem Libanon und Syrien hin und her und entschied sich 2014, dauerhaft in den Libanon zu ziehen, um dort als Elektriker tätig zu sein und so seine Familie finanziell zu unterstützen.

Drei Jahre später waren bereits einige der Grenzen wieder geschlossen, als sich Mohammad mit einem Freund entschied, gemeinsam nach Deutschland zu fliehen, da es längerfristig keine andere Perspektive gab. „Ich stand vor der Wahl, selbst eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu kämpfen oder mich nicht zu bewaffnen und irgendwann im Krieg umzukommen oder nach Deutschland zu fliehen, um mir eine Zukunft aufzubauen und vielleicht später wieder in mein Land zurückzukehren“, erzählt der junge Mann.

Junger Mann lässt seine Familie zurück

Zurückgelassen in Syrien hat Mohammad seine Eltern und drei Geschwister, eine andere Schwester lebt in der Türkei und sein großer Bruder im Libanon. Zu all seinen Familienmitgliedern hat er täglich Kontakt.

Seine Flucht begann mit einem Flug in den Iran. Anschließend ging es von Griechenland zu Fuß durch mehrere Länder wie Montenegro, Kroatien, Italien und Österreich nach Deutschland. „Diese vielen Länder legte ich in 36 Tagen zu Fuß durch Flüsse, einen Meter hohen Schnee, durch Wälder und immer in Deckung vor der Polizei zurück“, berichtet Mohammad.

„Dabei kam ich in die Hände von dubiosen Schleusern, habe im Versteck von Mülltonnen geschlafen, verlor meinen Rucksack mit allen Unterlagen, aber mein ungebrochener Wille ließ mich vor knapp zwei Jahren in Deutschland in Ellwangen ankommen“, erinnert sich der heute 28-Jährige.

Ohne Offenheit geht es nicht

Diese Fokussierung auf sein Ziel kam dem jungen Syrer auch im Aufnahmelager und den weiteren Anlaufpunkten in Süddeutschland zugute, indem er innerhalb von acht Monaten die deutsche Sprache auf B2-Niveau beherrschte und aktiv an seiner Integration arbeitete. In Markdorf schloss Gabi Tepper den strahlenden Mohammad bei einer Begegnung im Tafelladen sofort in ihr Herz und sieht sich als Patin des syrischen Flüchtlings.

In Markdorf entstehen erste Freundschaften

„Das Jobcenter hatte den Neuankömmlingen in der Unterkunft Steibensteg die Tafel als einen Versorgungspunkt empfohlen“, erzählt die Ehrenamtliche. „So kreuzten sich unsere Wege und seit vielen Monaten ist daraus eine ganz wertvolle Freundschaft entstanden, die auch meine Familie bereits in den Bann gezogen und mir persönlich die anfängliche Angst oder besser Unwissenheit vor dem ,großen Unbekannten‘ genommen hat.“

Im Gespräch wird deutlich, was es im Alltag bedeutet, wenn zwei so unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und sich der Eine versucht, in seiner neuen Wahlheimat zu integrieren sowie der Andere ihm mit Offenheit und Toleranz begegnet und doch jeder seine scheinbar ganz persönlichen Verhaltensmuster und Lebenseinstellungen besitzt, die bisher nicht in Frage gestellt wurden. „Menschen, die man mag, zur Begrüßung kurz zu umarmen, ist für mich schon fast ein Automatismus, aber für einen Muslim ein no go“, war Gabi Tepper anfangs irritiert.

Diese Verwirrung teilt Mohammad aus einer anderen Perspektive: „Sich kurz auf einen Tee zu sehen und auszutauschen, ist meist mit einem Termin verbunden. Einfach vor der Tür stehen und jederzeit willkommen zu sein, wie bei uns, ist hier leider nicht üblich und hat schon zu mancher Enttäuschung geführt“, erzählt der 28-Jährige.

Mehr Verständnis für ein besseres Miteainder

Beide sind sich einig, dass nur das gegenseitige Offenlegen von Brauchtum, Kultur und Religion zu mehr Verständnis und besserem Miteinander führen können. Und beide genießen es, immer mehr vom anderen zu erfahren und durch diese Begegnung einen Familienfreund gewonnen zu haben.

Diesen Verständnisgedanken teilt Stephanie Sandkühler vom Markdorfer Freundeskreis Flucht und Asyl: „Immer wieder komme ich in der Arbeit als Flüchtlingshelferin wie auch als Hebamme in die Situation, dass der Umgang mit einigen Themen konträr zu deutschen Vorstellungen einhergeht und es beiderseits viel Geduld sowie Verständigung bedarf, um die Integration voranzutreiben“, berichtet die Markdorferin.

Hierbei spielt die Sprache eine wichtige Rolle, und der Freundeskreis Flucht und Asyl würde es sehr begrüßen, wenn sich viele Markdorfer wie schon 2015/16 wieder ehrenamtlich engagieren würden. „Konkret meinen wir beispielsweise damit, die Flüchtlinge auf Arztbesuche zu begleiten, Schulkindern beim Lernen behilflich zu sein oder Fahrdienste zu übernehmen“, erklärt Sandkühler.

Patin als persönlicher Glücksfall

Eine Patin wie Gabi Tepper an der Seite zu haben, sieht Mohammad Almousa als persönlichen Glücksfall an. Mittlerweile ist er auch in seine erste eigene Einzimmerwohnung umgezogen. Er absolviert seit Ende 2019 begeistert ein Praktikum bei der Volksbank Überlingen und möchte dort im September eine Ausbildung zum Bankkaufmann beginnen.

„Außerdem liebe ich Fußball und trainiere seit meiner Ankunft hier beim SC Markdorf zwei Mal in der Woche mit meiner Mannschaft auf dem Fußballplatz“, schwärmt der junge Syrer, „und wer weiß, vielleicht reicht es ja mal bis zum Trainerschein.“ Er hofft, langfristig in Deutschland bleiben zu dürfen und den Deutschen eines Tages etwas zurückgeben zu können, was er hier an Möglichkeiten und Perspektiven geschenkt bekommen hat.