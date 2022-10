Nach dem Abitur sei es ihr ebenso ergangen, wie so vielen, die zwar das Reifezeugnis in der Tasche haben, das sie zu einem Hochschulstudium befähigt, erinnert sich Marianne Licciardi, die Leiterin der Realschule am Markdorfer Bildungszentrum. „Ich habe aber nicht gewusst, wie es dann weiter gehen soll“, erzählt sie in ihrem Rektorinnen-Büro. So habe es dann eine ganze Weile gedauert, bis endlich mehr Klarheit bestand. Die Rückschau habe ihr dabei weiter geholfen.

Marianne Licciardis Vorgängerin Veronika Elflein ist inzwischen als Schulrätin ins Staatliche Schulamt gewechselt. | Bild: Jörg Büsche

Seit ihrer offiziellen Ernennung zur Realschulrektorin vor wenigen Wochen ist es auch an den Wänden abzulesen: Es hängen neue Bilder daran. Bilder, die zeigen, dass die neue Besitzerin eine Vorliebe für ruhige Motive, für warme Farben hat. Die Erinnerung an ihre Zeit am Bildungszentrum – an den Unterricht, den sie buchstäblich genoss und an die Freizeitaktivitäten dort, habe sie geprägt. „Es war eine wirklich tolle Zeit“, erklärt die Schulleiterin. Eine Zeit, in der die pädagogische Aufbruchstimmung noch deutlich zu spüren war. Schließlich ist das BZM als Modellschule geplant worden, an der manche neue Idee ausprobiert und manches neue Konzept geboren wurde.

Marianne Licciardi (Zweite von rechts) gehörte im Sommer 2016 mit ihren Kollegen (von links) Klaus Spatzier, Ellen Bendel, Veronika Elflein und Thomas Schwegler zum Leitungsteam der damaligen Verbundschule am Bildungszentrum. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Aufgewachsen als Migrantenkind in Bermatingen

Gleichermaßen prägend für sie sei die Phase am ernährungswissenschaftlichen Gymnasium in Überlingen gewesen, wohin sie nach dem Besuch einer Wirtschaftsschule wechselte. „Wir waren nur 16 in der Klasse.“ Dementsprechend intensiv sei der Unterricht gewesen. Was, wenn die Lehrer gut sind, zu einer besonderen Erfahrung werden kann und für sie auch wurde. Hinzu komme das enge Miteinander in der Lerngruppe. „Das Zwischenmenschliche war für mich schon immer wichtig.“ Da spielte das Aufwachsen im sehr überschaubaren Bermatingen, aber auch in einer italienischen Migrantenfamilie sicherlich eine große Rolle – ebenso die gelegentlichen Besuche in der Basilikata im Süden Italiens, der Heimat ihrer Eltern.

Zur Person Marianne Licciardi wurde im Dezember 1969 in Markdorf geboren. Aufgewachsen ist sie in Bermatingen, dort ging sie zur Grundschule und wechselte dann ans BZM, an die dortige Hauptschule. Nach dem Abschluss besuchte sie zwei Jahre lang eine Wirtschaftsschule mit kaufmännischem Schwerpunkt und im Anschluss daran das ernährungswissenschaftliche Gymnasium in Überlingen. An der Pädagogischen Hochschule in Weingarten studierte sie Lehramt. Nach dem Referendariat unterrichtete sie in Singen und seit 2007 am BZM. Daheim liest sie gerne und liebt es, zu puzzeln. Ihre Leidenschaft ist das Kochen, ihre Kochbüchersammlung umfasst sagenhafte 5000 Bände.

Marianne Licciardi macht keinen Hehl daraus, dass das Aufwachsen als Migrantenkind auch seine dunkleren Seiten habe. „Weniger schöne Erfahrungen bleiben einem da nicht erspart.“ Auch das habe sie vermutlich mitgeprägt, vermutet sie, ihren Sinn für Gerechtigkeit beeinflusst. Und der sei sehr ausgeprägt.

Realschulrektorin Marianne Licciardi fühlt sich „sauwohl“ im erneuerten Bildungszentrum, wie sie beim Festakt im September 2022 berichtete. | Bild: Jörg Büsche

Als Lehrerin zurück an die Schule

„Ich wollte zurück an die Schule, nicht als Schülerin, sondern als Lehrerin.“ Also habe sie an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten auf Lehramt studiert. Als Realschullehrerin unterrichtete Licciardi zuerst in Singen. „Mir kam es dort vor wie in einer Großstadt“, erinnert sie sich. Der Schulhof lag mitten im Zentrum. Erschreckend war, zu beobachten, dass Drogendealer manchmal bis aufs Schulgelände kamen. Irgendwann dann sei sie der täglichen Anreise aus dem Deggenhausertal nach Singen überdrüssig geworden. Seit 2007 ist sie daher nun wieder am BZM.

Stefan Wunder, Oliver Martin, Herbert Weber, Norbert Müller, Marianne Licciardi-Haberbosch und Klaus Spatzier beim Abschluss der Bildungspartnerschaft von Realschule und dem Überlinger Berufsschulzentrum. | Bild: Jörg Büsche

Doch nach wie vor blickt sie über den Tellerrand, behält die regionale Schullandschaft im Auge. So begrüßt sie, dass die bereits bewährte regelmäßige Kooperation mit dem Berufsschulzentrum in Überlingen im vergangenen Herbst noch ausgebaut worden ist, ebenso wie die Bildungspartnerschaften mit anderen Schulen.

Sie möchte auch die Schwachen im Blick haben

Neben dem Augenmerk auf Bildungspartnerschaften – außer mit den Schulen auch noch mit 20 Unternehmen in der Region – präge noch etwas die Arbeit des Realschulkollegiums, erklärt Licciardi: „Wir kümmern uns auch um die Schwachen.“ Die werden auf dem sogenannten G-Niveau unterrichtet, wo intensiver auf Defizite geachtet werden kann. Andere Realschulen leisten sich diesen Luxus nicht, sondern schicken die Schüler mit Lerndefiziten konsequent fort, etwa auf die nächste Gemeinschaftsschule.

Auch der Musikunterricht bei Gunther Rey erfolgt für die bilinguale Klasse zum Teil auf Englisch. | Bild: Jörg Büsche

„Wir kümmern uns aber auch um die starken Schüler“, erklärt Marianne Licciardi. Für die gibt es den bilingualen Zug, an dem einige Fächer in Deutsch und in Englisch unterrichtet werden.

Hin und wieder bricht ihr italienisches Temperament durch

Ihr pädagogisches Credo: „Auf die Kommunikation achten.“ Eine offene Tür und ein offenes Ohr für Schüler und Kollegen haben, Lösungen stets gemeinsam suchen. Das Reden, das im Gespräch bleiben, sei auch ein Teil ihres italienischen Erbes. Ebenso das Temperament, das sich bisweilen recht plötzlich entfaltet – zum Beispiel wenn sie mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird oder sich ausgenutzt sieht.