Markdorf habe sie eigentlich nur vom Durchfahren gekannt. Vertraut war Monika Gehweiler jedoch die Gegend. Gute 25 Jahre schon kam sie regelmäßig an den Bodensee, um hier eine Freundin zu besuchen, um Urlaub zu machen in der Region. „Heute habe ich Markdorf richtig ins Herz geschlossen“, erklärt die gebürtige Rheinländerin. Seit bald sechs Jahren arbeitet sie im Bauamt der Stadt. Nun ist sie vom Stuhl der stellvertretenden Leiterin auf den der Leiterin des Stadtbauamts gerückt. Als die Stelle nach der Kündigung von Michael Schlegel frei wurde, habe sie sich gleich darauf beworben, berichtet sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Markdorf Markdorf spart Strom und dreht die Heizung runter Das könnte Sie auch interessieren

„Man muss die Dinge systematisch abarbeiten“

Von den nun auf sie zukommenden Aufgaben lässt sie sich keineswegs tief beeindrucken. Zum einen sei sie mit der Materie vertraut. „Man muss die Dinge nur ganz systematisch abarbeiten“, erläutert Monika Gehweiler ihr Rezept zur Bewältigung komplexer Projekte. So gehe sie stets „sehr pragmatisch und mit der notwendigen Flexibilität“ vor. Überdies lege sie großen Wert auf ein gut funktionierendes Team. Gute Zusammenarbeit steigere die Kreativität, erklärt sie. In dieser Hinsicht sehe sie das Stadtbauamt gut aufgestellt. Dass die Personaldecke indes noch etwas knapp ist, stellt eine weitere Herausforderung dar, etwa auf dem Gebiet der Personalentwicklung, wo es die Stelle in der Tiefbauleitung noch neu zu besetzen gilt.

Das Rathaus-Projekt, das sie bislang bereits führend mitverantwortet hatte, will Monika Gehweiler auch weiterhin begleiten. | Bild: Jörg Büsche

Wie pragmatisch Monika Gehweiler vorzugehen pflegt, zeigt sich schon beim Rathaus. Als sie den 60er-Jahre- Bau zum ersten Mal sah, fragte sie sich „was soll das?“. Und das bezog sich keineswegs auf den nüchternen Gesamtcharakter des Zweckbaus: „Ich habe mich übers Schieferdach gewundert.“ Schiefer als Baumaterial ist der Rheinländerin bestens vertraut. An den Flanken des rheinischen Schiefergebirges begegnen die grauen Platten allerorten, verkleiden Außenwände, bedecken Dächer. Als pragmatisch arbeitende Architektin hätte sie allerdings zu Material aus der Bodenseeregion gegriffen.

Markdorf Pflastersteine im Bauamt: Was ist denn da los? Das könnte Sie auch interessieren

Die Rathaussanierung bleibt bei ihr

Inzwischen steht fest, dass das Rathausdach künftig keine Schiefereindeckung mehr haben wird. Was unter anderem aber auch daran liegt, dass sich die geplanten Photovoltaik-Flächen nicht ohne Weiteres auf den grauen Steinplatten anbringen lassen. Den Umbau und die Sanierung des Rathauses leitet die neue Stadtbaumeisterin übrigens auch weiterhin – trotz der zahlreichen zusätzlichen Aufgaben, die nun auf sie zugekommen sind. „Das schien mir die sinnvollste Lösung“, erklärt sie.

Auch auf der Marktstraße muss das Pflaster saniert werden. | Bild: Jörg Büsche

Wissen und Unerschrockenheit

„Auf der Baustelle seine Frau zu stehen, das ist immer noch ein Thema“, räumt die neue Bauamtsleiterin ein. Auch wenn sich dort sehr viel geändert habe, seit sie in den 80er-Jahren ihr Architekturstudium aufgenommen habe. Ihre Erfahrung: „Als Frau punktet man in der Baubranche vor allem mit Wissen.“ Wichtig sei auch: „Sich selbst treu bleiben und sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen.“ Basteln, Bauen Konstruieren sei schon als Kind ihre Lieblingsbeschäftigung geblieben. Im Studium lag ihr das Modellbauen. „Unseren Hof daheim habe ich schon als Jugendliche im verkleinerten Maßstab nachgebaut“, erzählt sie.

Neben dem Hexenturm zählt auch die Tourist-Info zu den nächsten Sanierungsprojekten. | Bild: Jörg Büsche

Zur Person Monika Gehweiler wurde 1965 in Waldbröl geboren, einer Kleinstadt im Oberbergischen. Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Vermessungstechnikerin. Später studierte sie Architektur in Siegen und arbeitete bei einer Kreisbehörde und für eine Baugesellschaft, bevor sie ihr eigenes Architekturbüro gründete. Einer ihrer Schwerpunkte dort war der Bereich Energiemanagement. Von 2015 bis 2017 arbeitete sie für einen Gemeindeverband im niedersächsischen Wendland. Seit 2017 steht sie im Dienst der Stadt Markdorf. Gehweiler war drei Jahre lang stellvertretende Bauamtsleiterin. Zu ihrer Nachfolgerin wurde nun Jacqueline Leyers ernannt.

Es gibt Einiges abzuarbeiten

Durchaus große Aufgaben stehen nun in Markdorf an. Gleichwohl klingt Monika Gehweiler nicht beeindruckt, wenn sie die wichtigsten Projekte aufzählt: Neben dem Rathaus, den Sporthallenneubauten und der Grundschulsanierung in der Pestalozzistraße kommt im September die neue Grundschule Markdorf-Süd hinzu. Ebenfalls noch im nächsten Jahr steht die Sanierung des Hexenturms an.

Die Wege auf dem Friedhof werden überarbeitet. | Bild: Jörg Büsche

Die Sanierung der Tourist-Information, die Sanierung des Innenstadtpflasters, der Wegeausbau auf dem Friedhof wollen geplant und durch den Gemeinderat gebracht werden. „Größere Straßenbauprojekte stehen kurzfristig nicht an“, erklärt Monika Gehweiler. Vorbereitet werden müssen aber etliche Sanierungen. Vorzubereiten gilt es außerdem auch die Bürgerbeteiligung fürs Wasserleitungsprojekt in Reute.

Geht mir Riesenschritten voran: der Sporthallen-Neubau an der Pestalozzistraße. | Bild: Jörg Büsche

Und dann seien da noch die Herausforderungen des Klimaschutzes. Nachhaltiges Bauen liegt der neuen Stadtbaumeisterin am Herzen. „Das war schon so, als ich mein eigenes Büro hatte.“ Auch beim Klimaschutz möchte die Stadtbaumeisterin Impulse geben, das Gespräch mit den Immobilienbesitzern suchen. Anders als im Dialog, im breit angelegten Gespräch aller Beteiligten lasse sich Bauleitplanung und Stadtentwicklung gar nicht sinnvoll gestalten, erklärt sie. Was zählt, sei Konstruktivität. Das gelte fürs gemeinsame Suchen nach Lösungen, aber auch fürs Ausführen auf der Baustelle.