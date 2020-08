Die Wartezeiten waren lang und nicht mehr tragbar. Der große Bedarf an der Frühförderstelle machte es notwendig, die Kapazitäten auszuweiten und das Team in Markdorf zu vergrößern. „Gerade die Sprachentwicklung ist ein wichtiges Thema und immer mehr Kinder brauchen hier unsere Unterstützung“, sagt Leiterin Sylvia Unseld im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wartezeiten von bis zu sechs Monaten seien „nicht mehr verantwortbar“ gewesen, so Unseld.

Zwei neue Therapieräume in der Spitalstraße 11

Daher hat sich die Frühförderstelle vergrößert und hat bereits seit einigen Monaten zwei neue Therapieräume und ein Büroraum in der Spitalstraße 11 bezogen – nur wenige Meter vom Hauptstandort im Waldseer Hof entfernt. „Wir kamen im Zusammenhang mit der personellen Ausweitung an unsere räumlichen Grenzen und hatten Glück, dass sich diese Möglichkeit in unmittelbarer Nachbarschaft ergeben hat“, so Unseld.

Sylvia Unseld leitet die Frühförderstelle in Markdorf. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die vergangenen Wochen waren auch für Sylvia Unseld und ihr Team eine Herausforderung. „Die Corona-Pandemie kam auch für uns sehr plötzlich“, erinnert sich die Leiterin. Für die Frühförderstelle gab es keine direkten Verordnungen, aber man habe sich dann relativ schnell dazu entschieden, den Publikumsverkehr einzustellen und das Beratungsangebot über Telefonate fortzuführen.

Corona-Krise: Kontakt per Telefon und Videoschalten

Sylvia Unseld war überrascht, wie viel in dieser „spannenden Zeit“ möglich gewesen war, um mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Für die Kinder wurden Spiel- und Förderpakete entwickelt und über Videoschalten Angebote durchgeführt. „Das hat nicht mit allen funktioniert, aber mit einigen“, sagt Unseld, die aus diesen ungewöhnlichen Wochen viele neue Erfahrungen mitgenommen hat.

Ende April hat das Team mit Hausbesuchen angefangen. Das wurde von den Familien gut aufgenommen, berichtet Unseld. „Die Familien waren in einer geschützten Umgebung und wir haben die Hygiene- und Abstandsregeln streng eingehalten.“

Psychologe Hubert Gärtner jongliert im Duo mit Ludwig Wedele aus Überlingen und freut sich über die ausgelassene Stimmung auf dem Familienfest der Frühförderstelle im Jahr 2018. | Bild: Picasa

Nach den Pfingstferien sei langsam wieder mit ambulanten Terminen begonnen worden. „Hier gingen wir sehr experimentierfreudig vor. Wir waren mit den Kindern viel in der Natur unterwegs, im Wald, auf Spielplätzen, je nachdem, was individuell möglich war“, sagt Unseld. Die Familien hätten die Zeit des Lockdowns unterschiedlich gemeistert, so Sylvia Unseld. „Manche haben die Phase genossen, andere standen unter Druck und kamen in Bedrängnis“, lautet ihr Eindruck.

Einrichtung möchte zum „Normalbetrieb“ zurückfinden

In den Sommerferien versuche man nun zum „Normalbetrieb“ zurückzufinden. Die Einrichtung ist nicht geschlossen, viele Familien verbringen den Urlaub zuhause. Weiterhin ist das Team aber auch mobil im Einsatz. Ein 19-köpfiges Team aus Spezialisten, unter anderem aus den Bereichen Heilpädagogik, Psychologie, Ergotherapie und Logopädie, kümmert sich um die Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen.

Im Schnitt kommen jährlich 235 Kinder zur regelmäßigen Therapie, derzeit betreut das Team 210 kleine Patienten im Alter zwischen wenigen Monaten und sechs Jahren. Sie lernen, ihre Fähigkeiten besser und differenzierter zu entwickeln und so ihre Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten zu vergrößern.

Heilpädagogin Hildegard Stumm unterstützt einen Jungen, der durch gezielte Förderungen mit Logopädie und Heilpädagogik große Fortschritte in seiner Entwicklung macht. | Bild: Ruppert, Vera

Ergänzend zu diesen regelmäßigen Terminen, die die Kinder meist ein- bis zweimal wöchentlich haben, finden auch Gespräche mit den Eltern statt. Eine gute Kooperationen mit den Bezugspersonen der Kinder gehöre laut Unseld zum Konzept. „Wir sind der Überzeugung, dass Eltern und Fachleute sich als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe begegnen sollten.“

Sichtweise Eltern wird in die Arbeit miteinbezogen

So wurde gemeinsam mit der Frühförderstelle in Konstanz ein Elternfragebogen entwickelt, um die Sichtweise der Eltern vor allem im Bereich der Eingangsdiagnostik mit einzubeziehen. „Wir setzen den Fragebogen seit einiger Zeit ein und freuen uns über die positiven Effekte“, sagt Sylvia Unseld. Die Kommunikation funktioniere gut, die Verantwortung der Eltern für die Entwicklung ihres Kindes werde gestärkt und die Aufmerksamkeit geschärft.

Psychologe Hubert Gärtner fördert seit 22 Jahren Kinder, hier arbeitet er mit der fünfjährigen Alicia und dem sechsjährigen Bennet im neuen Therapieraum der Markdorfer Frühförderstelle. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Mit Blick auf die kommenden Wochen ist Sylvia Unseld positiv gestimmt. „Wir sind gut aufgestellt und zuversichtlich, dass wir die nächsten Herausforderungen gemeinsam gut bewältigen können.“ Auf die erste Corona-Welle sei man nicht vorbereitet gewesen, sollte es eine zweite Welle geben, werde man die besser meistern können, ist die Leiterin der Markdorfer Frühförderstelle überzeugt.