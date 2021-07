Die Markdorfer Tafel blickt in diesem Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen. Fast hätten sie es vergessen, gibt Leiter Günther Wieth zu. Das Team sei durch einen Brief aus Berlin an den runden Geburtstag erinnert worden. Vom Dachverband der bundesdeutschen Tafeln gab es eine Urkunde und viel Anerkennung für den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer rund um den Tafelladen am Stadtgraben. Auch Bürgermeister Georg Riedmann gratulierte und sicherte weiterhin Unterstützung und stets ein offenes Ohr für die Belange zu.

Warum das Team rund um Günther Wieth nicht feiern möchte

Ein Grund zum Feiern sei das 20-jährige Bestehen allerdings nicht, so Günther Wieth. Zeige die Tafel doch allzu deutlich, wie überaus viel noch zu tun sei – auf dem Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Noch krasser als alle Bilder und alle Worte zeigen es die Zahlen. „Waren es anfänglich drei Familien“, sagt Wieth, „sind es heute 150 Familien, die unsere Unterstützung brauchen.“ 50 mal mehr als vor 20 Jahren – und demnächst wird der Faktor noch weiter ansteigen. Damit rechnet Günther Wieth ganz sicher.

Kopf und Planer von Tafel und Zukunftswerkstatt: der Vorsitzende Günther Wieth. | Bild: Jörg Büsche

Erstes und untrügliches Anzeichen sei die wachsende Nachfrage nach dem Tafel-Ausweis, der für den Einkauf als Nachweis gebraucht wird. Diesen lässt die Zukunftswerkstatt, den Trägerverein der Tafel, drucken. Ausgestellt werden die Tafelausweise von der Diakonie, die auch überprüft, ob der Antragsteller berechtigt ist. Dies ist der Fall, wenn die Einkünfte auf oder unter 60 Prozent des Durchschnittseinkommens liegen. „Aktuell ist diese Grenze für einen Ein-Personen-Haushalt mit etwa 1000 Euro erreicht“, erklärt Günther Wieth.

Team rechnet als Folge der Pandemie mit weiteren Kunden

Die Folgen der Corona-Pandemie, die Folgen von Kurzarbeit und der sich abzeichnenden Rezession werden laut Günther Wieth auch in Markdorf spürbar werden. Dann, wenn jene, die derzeit noch das Arbeitslosengeld I beziehen, mit dem Arbeitslosengeld II auskommen, also von Hartz IV, leben müssen.

Jürgen Kroeker, Jürgen Schulz und Walter Breitling (von rechts) sortieren unbrauchbar gewordenes Gemüse aus. | Bild: Jörg Büsche

Andernorts sei diese Entwicklung schon deutlich zu erkennen. Erst im Mai hat der Tafel Dachverband auf die Folgen der Pandemie aufmerksam gemacht. „Da ist die Rede von einem Tafel-Kundenzuwachs um bis zu 20 Prozent“, zitiert Günther Wieth den Alarmbrief aus Berlin.

Wie alles begann Die Tafel ist im Juni 2001 im Umfeld des Vereins Zukunftswerkstatt entstanden, der Impuls dazu kam 2000. Ein Sozialhilfeempfänger aus Markdorf hatte über Verwandte vom Tafelkonzept erfahren. Der Vorstand überprüfte seine Anregung und griff sie schließlich auf. Den Abgabetermin für gespendete Lebensmittel an Bedürftige legte man auf den Donnerstag, dem Markttag in Markdorf. Die Ausgabe fand ab Juni 2001 im Carport des Hauses im Weinberg, dem Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde, statt. Die Markdorfer Tafel ist die Nummer 76 im Bundesverband der Tafeln, dem mittlerweile über 950 Tafeln angehören. 2019 zog die Tafel in den Laden am Stadtgraben um. Derzeit nutzen rund 150 Kunden das Angebot. Eine Zahl, die mit dem Faktor 3,5 zu multiplizieren ist, da die Tafelausweise für Familien ausgestellt werden.

Unterwegs zum Wochenmarkt: Christel Wieth geht Spenden-Gemüse abholen. Im Hintergrund steht Fritz Jähnichen, ein Helfer bei der Tafel. | Bild: Jörg Büsche

Senioren scheuen Gang zur Tafel

Stark angestiegen sei auch die Zahl der Rentner, die auf Unterstützung der Tafel angewiesen sind. „Hier bei uns ist das ein Problem. Da herrschen große Berührungsängste“, erklärt Wieth. Einerseits schrecken viele bedürftige Senioren davor zurück, sich in die Schlange vor dem Tafelladen einzureihen. Andererseits bekommen Günter Wieth und sein Team oftmals zu hören: „Das kann ich nicht – ich will doch keine Almosen.“

Die Mitglieder der Zukunftswerkstatt denken deshalb darüber nach, umzusetzen, was der Tafel-Dachverband allgemein vorgeschlagen hat: spezielle Angebote für Senioren zu entwickeln. Noch fand sich keine Lösung. Günther Wieth steht in engem Kontakt mit den beiden Kirchen und mit dem Mehrgenerationenhaus, um gemeinsam nach praktikablen Modellen zu suchen.

Rita Büttner sortiert Süßigkeiten. | Bild: Jörg Büsche

Hannelore Winkler hat viel zu tun, weil immer sehr viel Brot gespendet wird. | Bild: Jörg Büsche

Der Druck wachse auch insofern, so Günther Wieth, da sich auf dem Wohnungsmarkt keine Entspannung abzeichnet. Die Mieten steigen, die Nebenkosten gleichfalls. Die Lebensverhältnisse der Rentner werden in der Folge immer prekärer.

Tag der offenen Tür wird dieses Jahr abgesagt

Grund zum Feiern sieht Günther Wieth daher beim besten Willen nicht. Der Tag der offenen Tür, zu dem die Tafel alle zwei Jahre einlädt, wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. 2022 soll aber dann der Rückblick auf zwei Jahrzehnte Tafelarbeit kommen, versichert Wieth. Vielleicht dann mit besseren Aussichten.