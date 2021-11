Markdorf vor 27 Minuten

Die Markdorfer stimmen für die Südumfahrung

Klares Ergebnis beim Bürgerentscheid am Sonntag: Die Befürworter der Südumfahrung holen 54,5 Prozent der Stimmen. Damit wird die Stadt nun in ihrer Stellungnahme an den Kreistag dem Gremium empfehlen, Anfang Dezember den Baubeschluss zu fällen. Bei der Verkündigung am Abend auf dem Schlosshof gab es glückliche und enttäuschte Mienen.