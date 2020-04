Im September 1960, vor 60 Jahren, eröffnete Irmgard Strauch gemeinsam mit ihrem Mann, Rudolf Strauch, die eigene Drogerie in Markdorf. Im selben Haus, in dem die Geschäftsräume seither vielfach neu gestaltet, den Bedürfnissen der Zeit angepasst wurden. Im selben Haus, in dem auch schon zuvor eine Drogerie Tees und Tinkturen, überhaupt alles von Babynahrung bis Zahnpulver angeboten hatte.

Markdorf Weihnachten in Markdorf und die Erinnerungen an früher Das könnte Sie auch interessieren

„Die Arbeit in der Drogerie war ihre Leidenschaft“, sagt Beatrice Strauch über ihre Mutter. Und es sei wohl die Freude an der Begegnung mit anderen Menschen gewesen, die Irmgard Stauch veranlasste, in den 1950er Jahren die Drogistinnen-Ausbildung zu absolvieren. Sie war 1938 in Meckenbeuren geboren und in Überlingen aufgewachsen. Offen für jeden, gleich ob Professoren-Gattin oder Hilfsarbeiter, besaß sie ein hohes Maß an Zugewandtheit.

Sie setzte ihre Kunden ins rechte Licht

Vor dem objektiven Auge ihrer Kamera waren ohnehin alle gleich. Nicht Rudolf Strauch, der Fotograf mit Meisterbrief, sondern Irmgard Strauch bediente in den allermeisten Fällen den Apparat, wenn es darum ging, Passbilder zu erstellen. Sie setzte ihre Kunden ins rechte Licht – fürs Bewerbungsfoto oder das Bild im Reisepass. Legendär war ihre Freundlichkeit. Jeder fand ein offenes Ohr. Sie wusste die Menschen zu nehmen. Ihr gelang es, die heikle Situation zu entspannen und natürlich wirkende Porträtaufnahmen einzufangen.

Ausdauer, Fleiß, Ordnungssinn, Takt und Ton charakterisierten Irmgard Stauch ebenso wie die geschäftliche Umsicht und ein sicheres Gespür für die Zeit, die Parfümerie, Drogerie- und Fotogeschäften allerdings immer ärger mitspielte. Mit neuen Ideen gelang es, dem Abwärtsstudel zu entgehen. Dabei aber blieb Irmgard Strauch ihren Grundsätzen stets treu, forderte sich viel ab – und gab Beispiel, nicht nur vom Stil her.