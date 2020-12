Markdorf Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Die Markdorfer Bahnkreuzung soll endlich sicherer werden – so geht es jetzt weiter

Nach dem jüngsten Unfall am Markdorfer Bahnübergang: Die Online-Petition des Markdorfers Rolf Haas hat bereits mehr als 500 Unterschriften. Seine Vorschläge für mehr Sicherheit an der Gefahrenkreuzung stoßen bei der Stadt auf offene Ohren. Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess will nun beim Landratsamt eine Verkehrsschau mit der Polizei beantragen.