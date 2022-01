Der erlösende Ruf erschallte am Freitagabend kurz vor 20 Uhr quer über die Bahngleise: „Abbauen, abbauen!“ Darauf warteten Arbeiter seit Stunden, um Absperrungen wegzuräumen. Es hatte zunächst geheißen, um 14 Uhr herum solle der Bahnübergang an der Kreuzung Gutenberg-/Bernhard-/Heggelinstraße/Ensisheimer Straße offiziell für den Verkehr freigegeben werden.

Fehlersuche am 17 Kilometer langen Kabelstrang

Doch es gab technische Probleme, die seitens der Bahn gelöst werden mussten. Wie sich herausstellte, stimmte etwas mit einem rund 17 Kilometer messenden Kabelstrang nicht. Die Fehlerstelle musste gesucht und repariert werden, ehe dann letzte Anpassungen im Stellwerk des Bahnhofsgebäudes gemacht werden konnten. Einher gingen mehrfache Tests, ob alles so funktioniert, wie es soll.

Um die Mittagszeit ist am Freitag die Verkehrsachse Ensisheimer Straße/Bernhardstraße befahrbar. | Bild: Toni Ganter

Bereits um die Mittagszeit konnten die Ensisheimer Straße und Bernhardstraße befahren werden. Die dortigen Absperrungen waren entfernt, die Behelfsampeln abgebaut. Und schon nutzten erste Fußgänger die neue Ampelanlage.

12.45 Uhr: Die ersten Fußgänger nutzen die neue Ampelanlage zum Überqueren der Ensisheimer Straße. Im Hintergrund die Bernhardstraße. | Bild: Toni Ganter

Bereits am Mittwoch ist laut Auskunft des städtischen Ordnungsamtsleiters Jürgen Hess die Ampelanlage samt Steuerung abgenommen worden.

Jürgen Hess, städtisches Ordnungsamt: „Mit Vertretern der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes sind am Donnerstag die Verkehrsschilder und Markierungen überprüft und abgenommen worden. Es gab keine Beanstandungen.“ | Bild: Siegfried Volk

„Mit Vertretern der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes sind am Donnerstag die Verkehrsschilder und Markierungen überprüft und abgenommen worden. Es gab keinerlei Beanstandungen“, berichtet Hess.

Die Freigabe der Bahnkreuzung ist vorläufig und dauert laut Projektleiter Kamel Bejaoui, DB Netz, voraussichtlich bis März. Dann sollen letzte Straßenbelags- und Markierungsarbeiten erledigt werden. Mit der Freigabe ist der Verkehr auf der Achse Bernhardstraße/Ensisheimer Straße bevorrechtigt.

Die alten Ampelanlagen samt Steuerung waren störanfällig, fielen immer wieder komplett aus, was chaotische und gefährliche Verkehrssituationen verursachte. Als Zwischenlösung wurden dann die Ampeln mit Hauben abgedeckt sowie eine abknickende Vorfahrt Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße samt Schilderwald und diversen Markierungen eingerichtet.

Karl-Heinz Bilder, Anwohner, im August 2019: „Für mich ist das die gefährlichste Kreuzung mit abknickender Vorfahrt, die ich kenne. Es werden vier Straßen zusammengefasst, teils mit bis zu drei Fahrtrichtungen.“ | Bild: Toni Ganter

Das brachte aber auch nicht den erhofften Erfolg, immer wieder spielten sich haarsträubende Szenen ab, es gab auch Unfälle. Im August 2019 konstatierte der langjährige Anwohner Karl-Heinz Binder: „Für mich ist das die gefährlichste Kreuzung mit abknickender Vorfahrt, die ich kenne. Es werden vier Straßen zusammengefasst, teils mit bis zu drei Fahrtrichtungen.“

Freitagvormittag, 28. Januar: Vor Abnahme und Freigabe der Bahnkreuzung werden noch ein paar Asphaltarbeiten erledigt. | Bild: Toni Ganter

Die Nachricht über die Freigabe der Bahnkreuzung freut Karl-Heinz Binder. „Wir sind gottfroh, dass die Baustelle überhaupt eingerichtet und die Maßnahmen früher als gedacht und ohne langes Planfeststellungsverfahren durchgezogen wurde.“ Er hoffe nun, dass durch die bedarfsgerechte Steuerung der Ampelanlage der Verkehr flüssiger werde und der Kreuzungsbereich gefahrloser überquert werden könne.

Szene am Donnerstagvormittag, 27. Januar: Die Ampelanlagen an der Bahnkreuzung sind installiert. Gelbe Markierungen zeigen die Fahrspuren an. | Bild: Toni Ganter

Außerdem hofft Binder, dass durch die sogenannten Schleppkurven im Einmündungsbereich zur Eisenbahnstraße – Lastwagen- und Busfahrern soll das Abbiegen erleichtert und Rückstaus bis in den Gleisbereich vermieden werden – nicht noch mehr Schwerlastverkehr anlockt.

Im Januar 2021 startete der Markdorfer Rolf Haas eine Online-Petition und sammelte knapp 900 Unterschriften für einen sichereren Bahnübergang. Im Februar 2021 dann die Kehrtwende bei der Deutschen Bahn AG. Nach endlosem Hin und Her zwischen der Stadt und dem Konzern lenkte die Bahn ein. Die defekte Ampelanlage solle nun doch zeitnah erneuert werden. Die Petition habe für die Entscheidung keine Rolle gespielt, sagte damals eine Bahn-Sprecherin. Dafür seien alleine die Gespräche mit der Stadt ausschlaggebend gewesen.

Rolf Haas, SPD-Stadtrat: „Ich bin sehr froh, dass die Angelegenheit zu einem guten Ende gekommen ist und so schnell in rund einem Jahr abgewickelt wurde.“ | Bild: SK

Im Telefonat klingt der FDP-Stadtrat Rolf Haas erleichtert. „Ich bin sehr froh, dass die Angelegenheit zu einem guten Ende gekommen ist und so schnell in rund einem Jahr abgewickelt wurde. Und ich bin der Bahn dankbar, dass nach so vielen Jahren die Verkehrssicherheit verbessert wird.“