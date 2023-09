Zwei Stunden hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag Zeit genommen für die Initiative Klimaplan, davon eine Stunde im gemeinsamen Austausch mit Stadträten und Vertretern des Rathauses. Zuvor war er in Wahlwies und Frickingen, danach in Isny. Das Format dieser Sommertouren in die Fläche und zu den Bürgern ist grundsätzlich gut und nicht zu kritisieren. Doch die Frage stellt sich, welchen Erkenntnisgewinn der Regierungschef von diesen Treffen tatsächlich mit zurück nach Stuttgart nimmt.

Markdorf Kretschmann zweifelt am Ziel der klimaneutralen Stadt bis 2035

Idealistische Initiativen mit wichtigen Anliegen, aber großen Forderungen, die Klage von Gemeinderäten über zu viel Bürokratie, von Amtsleitern und Bürgermeistern über fehlenden Rückhalt der Politik bei lokalen Maßnahmen für den Klimaschutz: Diese Rückmeldungen wird Kretschmann nicht nur in Markdorf und am Donnerstag auch nicht zum ersten Mal bekommen haben. Gleich, an welchen Ort er reist, die grundsätzlichen Probleme in den Kommunen sind allerorten die selben. Kraftanstrengungen, mehr als bisher, sind überall nötig, nicht zuletzt auch in Stuttgart und Berlin. Der Verweis darauf, dass er ein großer Anhänger der kommunalen Selbstverwaltung sei, hilft den Kommunen erst einmal nicht.

Ernsthafte Offenheit statt Maximalforderungen

Vor Ort in Markdorf werden sich in den kommenden Monaten und Jahren bürgerschaftliche Initiativen wie Klimaplan auf der einen Seite und Räte und Rathaus auf der anderen Seite zusammenraufen müssen, will man die lokalen Klimaschutzziele erreichen. Davon ist man zurzeit noch meilenweit entfernt. Klimaplan muss von seinem moralisch hohen Ross heruntersteigen und mit Realismus statt mit Maximalforderungen und schriftlichen „Marschbefehlen“ auf Rat und Verwaltung zugehen. Die Stadträte und Bürgermeister Riedmann wiederum müssen sich öffnen und ihrerseits aktiv den Sachverstand der Klimaplan-Mitglieder in ihr Verwaltungshandeln einbinden. Das erfordert Kompromisse und anstrengendes Ringen von beiden Seiten. Anders geht es aber nicht.