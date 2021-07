Vor zwei Jahren gab es die ersten Treffen und Gespräche mit Gleichgesinnten, heute ist es eine Markdorfer Erfolgsgeschichte: Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk (MSN), eine Gruppe von derzeit rund 15 aktiven Privatleuten, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben, ist inzwischen bekannt in der Stadt – und darüber hinaus, in der Region. Das liegt auch daran, dass das Stadtwerk am See die Initiative im April mit seinem neu geschaffenen Zukunftspreis ausgezeichnet hat.

Bodenseekreis Ein Unwetter folgt auf das andere und die Feuerwehren sind im Dauereinsatz: In Oberteuringen stirbt eine 23-Jährige, in Meersburg stürzt ein Kran in ein Haus Das könnte Sie auch interessieren

Neben dem Image-Schub durch die öffentliche Würdigung gehen damit 2000 Euro auf das Konto der Initiative, die das Preisgeld wieder in ihre Arbeit investieren möchte – eventuell in ein Projekt für Schulen oder Kindergärten, wie MSN-Mitgründer und Koordinator Karl King im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet.

Auszeichnung für „Vorbildcharakter“ in Sachen Klimaschutz

Doch weshalb ging die Auszeichnung an die Fotovoltaik-Förderer? „Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk hat Vorbildcharakter“, sagt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle: „Wir schätzen vor allem die bürgerliche Nähe, mit der starke Impulse zugunsten von Sonnenenergie gesetzt werden.“

Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk (MSN) wurde Ende April vom Stadtwerk am See mit dem mit 2000 Euro dotierten ersten Preis seines Wettbewerbs Zukunftspreis ausgezeichnet. Mit dem neuen Preis will der Energieversorger zukunftsgerichtete Projekte und Initiativen fördern. Auf dem Hof der Familie Hirscher in Riedheim nahm Bürgermeister Georg Riedmann, Schirmherr des MSN entgegen. Magdalena Ulmer vom Netzwerk und Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle (von links) freuen sich für den Preisträger. | Bild: Felix Kaestle

Und wie sieht man sich beim Netzwerk selbst? „Für den Klimaschutz ist es essentiell, erneuerbare Energien zu nutzen“, sagt Magdalena Ulmer. Die Markdorfer Umweltwissenschaftlerin und ihre Mitstreiter eint ein Ziel: „Solarenergie steht bei uns im Land überall zur Verfügung und soll auch in Markdorf noch viel intensiver genutzt werden.“

Hilfe zur Selbsthilfe ist ein zentrales Motto des Netzwerks

Vor zwei Jahren sei die Idee für das Netzwerk entstanden, sagt Ulmer. Beim Blick auf die Markdorfer Dächer. Denn dabei sei ihnen aufgefallen, dass es noch viel zu viele freie gäbe, will heißen: Ohne Solarmodule. Hilfe zur Selbsthilfe lautet dabei das Motto der Klimaschützer: Sie beraten, bieten Informationstouren für interessierte Bürger an, organisieren Vor-Ort-Besichtigungen mit Hausbesitzern, die ihre Erfahrungen weitergeben möchten und sie unterstützen nebenbei auch die Stadtverwaltung in Markdorf, wenn es bei ihr darum geht, noch weitere öffentliche Dächer zu finden, die mit Fotovoltaik bestückt werden können.

Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk (MSN) ist ein Zusammenschluss von aktuell rund 15 Bürgern, die gemeinsam den Ausbau der Fotovoltaik in Markdorf voranbringen wollen. Die Gruppe bietet öffentliche Führungen zum Thema an und berät auf Anfrage interessierte Bürger rund um alle Fragen, die die Fotovoltaik betreffen, von Fördermöglichkeiten bis hin zu technischen Fragen. Das MSN berät inzwischen auch die Stadtverwaltung zu deren Fotovoltaikprojekten auf öffentlichen Gebäuden. Bürgermeister Georg Riedmann ist auch Schirmherr des MSN. Kontakt: Per E-Mail an: info@msn-pv.de, Informationen im Internet unter: msn-pv.de Der Zukunftspreis Das Stadtwerk am See hat in diesem Jahr erstmals einen Zukunftspreis ausgeschrieben. Fördern will der regionale Energieversorger damit Initiativen und Projekte, die ökologisch und nachhaltig in die Zukunft gerichtet sind. 18 Projekte hatten sich zum Auftakt beworben. Ausgezeichnet wurden zehn Initiativen mit Preisgeldern zwischen 2000 und 500 Euro. Den mit 2000 Euro dotierten Hauptpreis bekam das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk zuerkannt.

Auch Bürgermeister Riedmann bedient sich der Expertise der Initiative

Darüber ist man im Markdorfer Rathaus durchaus dankbar. Bürgermeister Georg Riedmann ist selbst ein Verfechter der Idee, öffentliche Gebäude klimatechnisch fitter zu machen und aufzuwerten. Nicht zuletzt fordert dies auch der „European Energy Award“ (EEA) ein, mit dem die Stadt bald zertifiziert werden möchte. Ohne den Ausbau der Solartechnik geht es dabei nicht.

Bodenseekreis Lohnt sich eine Fotovoltaikanlage auf Ihrem Dach? Der neue Solaratlas Bodenseekreis gibt einen Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb ist Riedmann inzwischen auch offizieller Schirmherr des Sonnenkraft-Netzwerk. „Wir sind dankbar und freuen uns, eine so engagierte Initiative in Markdorf daheim zu wissen“, sagte Riedmann bei der Preisverleihung in Riedheim. Auch mithilfe des MSN sichere man sich vor Ort „eine nachhaltige Energiezukunft für unsere Stadt und ihre Bewohner“.

Corona-Pandemie hatte die Info-Touren zeitweilig ausgebremst

Ein wenig hat dem Netzwerk in den vergangenen Monaten Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Info-Touren hatten zuvor einen sehr guten Start hingelegt, mit immer wieder vielen Interessierten. Unter den Beschränkungen musste die Teilnehmerzahl zeitweilig auf maximal 20 Personen begrenzt werden, berichtet MSN-Mitglied Kurt Rogalla.

Markdorf Sonnenkraft-Netzwerk will Werbung für Solaranlagen auf privaten Hausdächern machen Das könnte Sie auch interessieren

„Aber das Interesse blieb dennoch anhaltend groß und heute sehen wir immer mehr Dächer in Markdorf, die mit Fotovoltaikanlagen bestückt sind.“ Das Werben für die umweltfreundliche Energietechnik sei erfolgreich, die Bürgerschaft mehr und mehr sensibilisiert für das Thema.

Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk bietet Interessierten auch Info-Touren und Vor-Ort-Besichtigungen zu Fotovoltaikanlagen in Markdorf an. Hier erläutert Christoph Andriessens (Vierter von links) den Umbau seiner Haustechnik. Die nachgerüstete Fotovoltaikanlage übernimmt nun die Stromversorgung und stellt das Warmwasser bereit. | Bild: Ganter, Toni

Mit jedem Teilnehmer und mit jedem, der sich für die Fotovoltaik entscheide, gewinne man weitere Multiplikatoren, sagt King. King selbst ist Ingenieur im Ruhestand, Rogalla hat sich in den 45 Jahren seines Berufslebens mit Solarenergie beschäftigt. Dieses Fachwissen zieht sich durch die Gruppe, weshalb ihre Mitglieder sowohl beraten als auch technisch unterstützen können, sagt King. Alle 15 Aktiven sind dabei ehrenamtlich unterwegs, Geld verdient wird beim MSN nicht.

Ein Ziel: Künftig auch die Kontakte zum Stadtwerk am See nutzen

Der Preis des Stadtwerk am See soll dem Netzwerk nun einen weiteren Schub verleihen – hin zu einer noch stärkeren öffentlichen Wahrnehmung auch außerhalb Markdorfs. „Generell freuen wir uns nun über mehr Publicity und natürlich auch über unser neues Netzwerk zum Stadtwerk“, sagt Ulmer. Gemeinsam wolle man nun die Idee verfolgen, dass auch der regionale Energieversorger Stadtwerk am See künftig in Fotovoltaik auf kommunalen Dächern investiert.

Markdorf Tipps für angehende Fotovoltaik-Jünger aus erster Hand Das könnte Sie auch interessieren

Die Fotovoltaikanlagen könnte das Unternehmen, dessen Eigentümer die Städte Friedrichshafen und Überlingen sind, dann im Gegenzug wieder an die Kommunen zurückverpachten. Dies, so Ulmer, wäre dann ein wirklich substanzieller Beitrag der öffentlichen Hand in der Region in Sachen Klimaschutz.

Geplant ist auch eine Info-Veranstaltung in der Stadthalle

Im eigenen Kreis will man nun zunächst wieder weitere Info-Touren anbieten. Außerdem habe man eine Veranstaltung in der Stadthalle auf dem Schirm, sobald dies die Corona-Situation planerisch verlässlich wieder zulasse, sagt Rogalla. Die Nachfrage nach fundierten Informationen werde weiter zunehmen, zeigt sich Karl King überzeugt.

Kurioses Urteil vor fünf Jahren: Auch das gibt es: Weil die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des alten Schulhauses in Oberhomberg im Deggenhausertal für das Kulturdenkmal Kirche St. Johannes (im Hintergrund) laut Gericht „eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung“ bedeutet hatte, musste sie wieder abgebaut werden. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Auf dem Weg dorthin, bis wieder größere Veranstaltungen oder Treffen möglich seien, komme es auch weiterhin auf die Mund-zu-Mund-Propaganda an, sagt Ulmer: „Das klassische Gespräch über den Gartenzaun.“