Als Spezialist für Farbsprühsysteme und Oberflächenbeschichtungen ist die Markdorfer J. Wagner GmbH bekannt, als eines der innovativsten Unternehmen in der Region bislang noch nicht so sehr – jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung außerhalb der Branche. Nun wurde Wagner ausgezeichnet, als einer der deutschlandweit erfolgreichsten Innovationstreiber – und das gleich zweifach: Beim Innovationswettbewerb Top 100 wurde Wagner selbst ausgezeichnet, in der Klasse der Mittelständler mit mehr als 200 Beschäftigten, und beim Digital Champions Award 2021 ging die Auszeichnung an das firmeneigene Start-up Ioniq.

Markdorf Trotz Corona-Pandemie: Markdorfer Sprüh-Spezialist Wagner blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Von der Idee zum firmeneigenen Start-up

Seit Jahrzehnten gilt Wagner als ein Technologieführer in der Beschichtung von Oberflächen: von Autofelgen über Smartphone-Displays bis hin zu Möbeln. Das brachte ein Team von jungen Tüftlern, darunter Studierende, die parallel auch bei Wagner waren, auf eine Idee. Wenn man „leblose“ Oberflächen gegen schädliche Einflüsse beschichten kann, dann müsste das mit der menschlichen Haut doch auch möglich sein. Auch sie ist eine Oberfläche und muss geschützt werden – etwa gegen schädliche Sonneneinstrahlung.

Jens Arnoscht (links) und Thomas Jeltsch, die Chief Technology Officers der Wagner-Divisionen Industrial Solutions und Decorative Finishing, freuen sich über die Auszeichnung des Markdorfer Unternehmens beim Innovationswettbewerb Top 100. | Bild: FLORIAN SPINDLER

Entstanden ist daraus „Ioniq Skin“, ein Start-up mit inzwischen rund zehn Mitarbeitern, das im Unternehmen in der Otto-Lilienthal-Straße seinen Sitz hat und von der Infrastruktur der Muttergesellschaft unterstützt wird und profitiert – in der Buchhaltung, der Personalplanung, der IT.

Die J. Wagner GmbH Die J. Wagner GmbH mit Hauptsitz in Markdorf ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Hersteller von Geräten und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung mit Pulver- und Nasslacken, Farben und anderen flüssigen Materialien. Gegründet wurde das Unternehmen 1947 von Josef Wagner in Friedrichshafen-Fischbach. Die Wagner-Gruppe mit Sitz in Altstätten (Schweiz) beschäftigt weltweit rund 1700 Mitarbeiter in 16 operativen Unternehmen. Eigner der Wagner-Gruppe sind die Josef-Wagner-Stiftungen, die ausschließlich gemeinnützige Ziele verfolgen. www.wagner-group. com Der Wettbewerb Top 100 Seit 1993 gibt es das Top-100-Siegel für besonders innovationskräftige Unternehmen im Mittelstand. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 beim Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Mentor ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Ein Video zur Auszeichnung von Wagner beim Top-100-Wettbewerb gibt es im hier Digital Champions Award Mit dem Digital Champions Award zeichnen Wirtschaftswoche und Telekom die besten Digitalisierungsprojekte aus dem deutschen Mittelstand aus. Für den Award 2021 kürte ein wissenschaftlicher Beirat aus Wissenschaftlern der Universitäten St. Gallen und Lausanne unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundesministers für Wirtschaft, Peter Altmaier, die eingereichten Projekte.

Eine Weltneuheit: Sonnenschutz auf Ionenbasis

Entwickelt und nahezu zur Serienreife gebracht haben die Ioniq-Leute ein Hautpflege-Sprühgerät, mit dem es möglich sein soll, auf Ionenbasis Sonnenschutz an alle Stellen auf der Haut exakt gleichmäßig aufzutragen, auch an solchen, die mit herkömmlichen Schutzmitteln häufig vergessen werden oder die man nur schwierig erreicht. „Ioniq one“ heißt das Sprühgerät, das derzeit laut Wagner online im Markt eingeführt wird – als komplette Eigenentwicklung. Denn im Vorfeld hatten namhafte Kosmetikunternehmen abgewunken, die man bei Ioniq als Partner für die selbst entwickelte Technik gewinnen wollte – zu riskant, hieß es. Also haben die Tüftler in Markdorf das gesamte System selbst entwickelt.

„Ioniq one“ ist ein akkubetriebenes Handsprühgerät, das dem Nutzer per App mitteilen soll, wie viel Lotion er an seinem aktuellen Aufenthaltsort und bei der momentanen Wetterlage auftragen muss. Damit, so wird Ioniq-Geschäftsführer Valentin Langen zitiert, „haben wir die Chance, weltweit signifikant die Hautkrebsraten zu senken“.

Bodensee Impfungen durch Betriebsärzte. ZF, RRPS, Airbus und Wagner fahren ihre Kapazitäten für Mitarbeiter wieder hoch Das könnte Sie auch interessieren

Eine Strategie, die gezielt Innovationen fördern soll

Im weiteren Sinne ist das Start-up Ioniq und sein „Ioniq one“ eines der sicht- und messbaren Resultate einer von Wagner vor einigen Jahren neu aufgesetzten Unternehmensstrategie. Die soll gezielt Innovationen fördern und den Mitarbeitern bewusst auch neue Wege ermöglichen, sagt Wagner-Geschäftsführer Bruno Niemeyer: „Mit unserer Unternehmensstrategie Winnovation 2025 streben wir auf dem Gebiet der Nass- und Pulverapplikationen nichts Geringeres an als die Technologieführerschaft.“

Markdorf Dauerparken erlaubt: Das Parkhaus Post ist auch der Gratis-Stellplatz der Anwohner in der Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Doch Ioniq ist nur eine der Innovationen, für die Wagner nun ausgezeichnet wurde. Die andere heißt „Coatify“ und ist eine internetbasierte Plattform, mit der sich Beschichtungsanlagen visualisieren lassen, zu jeder Zeit und an jedem Standort – verbunden mit einer multilingualen Service-App für die Nutzer von Wagner-Industrieprodukten.