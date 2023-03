Der Narren- und Brauchtumsverein hat die Corona-Krise gut überstanden und freut sich über einen positiven Kassenstand sowie über eine stabile Mitgliederzahl. So lautete das Fazit bei der Hauptversammlung. Zunftmeister Daniel Kurz zeigte sich im Landgasthof Linde erleichtert, dass während Corona keine Austritte zu verzeichnen waren und acht Neumitglieder in die Zunft aufgenommen wurden. Zwei Freiluft-Konzerte in Konstanz und Markdorf hätten die Vereinskasse gerettet, da aufgrund der ausgefallenen Fasnet sowie des Stadtfests wichtige Einnahmequellen durch Corona gefehlt hätten, so Kurz.

Die vergangene Fasnet sei sehr erfolgreich und arbeitsreich gewesen. Das wird wohl auch in der Fasnet 2024 so, das zeichne sich durch die anstehende Vereinsarbeit ab, erklärte Kurz. Daher habe man sich innerhalb der Führungsriege neu strukturiert und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Krankheitsbedingt habe Vizezunftmeisterin Patricia Amann ihr Amt abgegeben. Für sie rückt kommissarisch Michael Köppe bis zu den Wahlen 2024 nach. Köppe war zuvor Schrätteleführer, für ihn rückt Elina Kurz nach.

Um die Aufgaben zu verteilen, wurden folgende Ämter geschaffen: Medienbeauftragter für die Sozialen Medien ist Nicolas Kouba, für die Internetseite ist Alex Witt zuständig und für das Amtsblatt Juliane Stroer. Die Aufgaben der Fasnets-Festwirte übernehmen Melanie Kessler und Stefanie Frank. Festwirte Stadtfest und Open-Air Markdorf sind Juliane Stinner und Nicolas Kouba und die Organisation Open-Air Konstanz übernimmt Michael Köppe.

Kerstin Alber durfte sich über den silbernen Verdienstorden für ihre 20-jährige Treue freuen. Für elf Jahre Mitgliedschaft gab es den bronzenen Verdienstorden für Marlon Fauler, Robin Fauler, Jenny Köppe, Noemie Köppe, Nico Kessler, Rebecca Urban, Ray Urban, Amy Kurz, Zoe Kurz, Elina Kurz, Leonie Kurz, Joana Kurz, Janine Kurz, Fabian Kurz und Daniel Kurz. Der Verein besteht aus 65 Aktiven sowie 47 passiven Mitgliedern.