280.000 Übernachtungen in der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee in diesem Jahr ist ein Ziel, dass Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft, gerne erreichen möchte. Im vergangenen Jahr waren es rund 230.000 Übernachtungen. Die angestrebte Zahl entspreche einer Auslastung zwischen 80 und 85 Prozent.

„Die Saison ist gut angelaufen und wir können 2023 hoffentlich wieder an 2019 anknüpfen“, so Westermann. Damals lagen die Übernachtungszahlen der vier Gemeinden Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen bei insgesamt rund 260.000.

Urlauber möchten Reisebudget optimal nutzen

Bei den Anfragen zeichne sich laut Sylvia Westermann ab, dass die Gäste wählerischer geworden sind und höhere Ansprüche haben. „Es wird gespart, um sich dann etwas zu gönnen“, sagt die Tourismuschefin. Das Reisebudget werde optimal genutzt. Weitere Trends im Tourismus seien individuelle Reisen, mit Zug oder Bus fahren, die Nebensaison nutzen, alleine unterwegs sein und auf Nachhaltigkeit achten.

Auch wenn über Ostern mit der ersten größeren Welle an Gästen zu rechnen ist, startet die Tourismusgemeinschaft offiziell erst am Samstag, 22. April mit zwei Veranstaltungen in die neue Saison: Es wird eine geführte Apfelkuchen-Wanderung und eine geführte Apfelblüten-Radtour angeboten.

Die Veranstaltungen am 22. April Geführte Apfelblüten-Radtour Mit Tourenguide Mathias Eggert geht es rund um den Gehrenberg. Je nach Wetter beginnt die Blütezeit am Bodensee Mitte April mit den Zwetschgen- und Kirschbäumen, es folgen die Birnen- und Apfelbäume. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Obsthof Steffelin in Ittendorf. Erforderliche Ausrüstung: funktionstüchtiges Fahrrad, Helm. Hinweis: Eggert fährt die Tour mit einem E-Bike. Kosten: 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen, Dauer rund 3,5 Stunden. Um Anmeldung für die Veranstaltungen bis zum Vortag um 12 Uhr wird gebeten per Mail an info@gehrenberg-bodensee.de; Tel. 07544 500 290. Geführte Apfelkuchen-Wanderung Start ist um 13 Uhr an der Touristinformation in Markdorf. Von dort führt Georg Enderle vom Schwäbischen Albverein über Steigensteg nach Riedheim zum Hof der Familie Kessler (Besichtigung Backstube und Kaffee mit Apfelkuchen). Kurz an der Dorfstraße entlang, an der Hochkreuzkapelle vorbei zu den Streuobstwiesen des BUND und zum Gasthof Linde. Von dort fährt ein Bus zurück nach Markdorf, die Wanderer laufen zum Ausgangspunkt. Kosten: 10 Euro inklusive Führung, Apfelsaft, Kaffee und Kuchen; Kinder bis 10 Jahre 5 Euro. Die Streckenlänge beträgt rund 12 Kilometer, Dauer zwei bis drei Stunden Gehzeit. Um Anmeldung für die Veranstaltungen bis zum Vortag um 12 Uhr wird gebeten per Mail an info@gehrenberg-bodensee.de; Tel. 07544 500 290. www.gehrenberg-bodensee.de

Am Obsthof Steffelin in Ittendorf startet die Radtour mit Mathias Eggert am 22. April. | Bild: Grupp, Helmar

Nachsaison gefragter als Vorsaison

Sylvia Westermann würde gerne mehr Veranstaltungen anbieten, muss aber dabei auf die Einhaltung ihres Budgets achten, dass ihr jährlich zur Verfügung steht und sich seit 2020 nicht erhöht hat. „Da können wir nicht noch größere Geschichten stemmen.“ Das Motto lautet daher: Eher klein, aber fein.

Auch fehle es an Personal, sodass sich Öffnungszeiten und Serviceangebote verändern. „Touristisch aufwendiger ist die Kommunikation vor Ort geworden, um dem Gast zu erklären, was ihn erwartet und was nicht.“ Westermann stellt auch fest, dass die Nachsaison am Bodensee und im Hinterland besser gebucht wird, als die Vorsaison, in der viele Sehenswürdigkeiten noch nicht geöffnet haben.

Apfelradlrunde erfreut sich großer Beliebtheit

Der Apfel spielt nicht nur beim Saisonauftakt eine wichtige Rolle, sondern auch im Herbst, wenn der Apfelradltag erneut stattfindet. Die Apfelradlrunde, die 41,5 Kilomter lang ist und seit 2021 rund um den Gehrenberg – vorbei an Obsthöfen und Apfelplantagen – führt, erfreut sich das ganze Jahr über großer Beliebtheit. „Das Radfahren hat schon enorm zugenommen“, so Westermann. Im Hinterland sei weniger los als am See und die Radfahrer genießen es, dann auch etwas schneller unterwegs sein zu können.

Ausbau und Gestaltung von Wander- und Radwegen

Die Tourismusgemeinschaft investiert weiterhin in den Ausbau und die Gestaltung von Wander- und Radwegen. So ist man an der Ausarbeitung eines Marathonwanderweges, der alle vier Gemeinden einbinden soll. „Das wird eine spannende Sache, aber noch gibt es hier Einiges zu klären“, sagt Sylvia Westermann. Der neue Wanderweg entlang der Rotach zwischen Unterteuringen und Ittenhausen soll in diesem Jahr als Premiumwanderweg zertifiziert werden. Erneuert werden die Schilder an den drei bestehenden Premiumwanderwegen und auf dem Höchsten wird eine Infotafel zu „Wintervergnügen und Sommerspaß“ zur Gastronomie installiert.

Am Wehr der Rotach in der Nähe der Weilermühle. Die rund acht Kilometer lange Runde soll als Premiumwanderweg zertifiziert werden. | Bild: Claudia Wörner

Jens Neumann bietet neue Führung an

Bei den Führungen, die die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee anbietet, gibt es mit dem „Markdorfer Altstadt-Cocktail“ ein neues Angebot. Jens Neumann spaziert an vier Terminen in den Sommermonaten mit den Teilnehmern durch die Stadt, wirft einen Blick in die Nachtwächterstube, ums Bischofschloss herum und ins Zunfthaus Obertor. Dazu gibt es ein Aperitif vom Restaurant Untertor und zum Abschluss ein Gläschen Markdorfer Wein. Aktionen wie Bodensee-Guide-Touren, Altschloss-Führung, Hexenturm und historische Stadtführungen gibt es weiterhin. Den Nachtwächterrundgang dagegen nur noch auf Anfrage und nur noch für Gruppen.