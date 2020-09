Markdorf Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Die Fasnet soll nicht wegen Corona ausfallen: Historische Narrenzunft denkt über kleinere Veranstaltungen nach

Größere Veranstaltungen können wegen Corona in der Fasnet 2021 nicht stattfinden. Die Historische Narrenzunft Markdorf will aber am Brauchtum festhalten und plant zumindest kleinere Veranstaltungen. Das war Thema bei der Hauptversammlung, zu der 78 Mitglieder in die Stadthalle kamen.