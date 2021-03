Auch bei Einfamilienhäusern und seien es auch nur wenige, die in Markdorf künftig neu geplant oder gebaut werden sollen, leiste der höchste Effizienzstandard einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz – für öffentliche Gebäude hingegen müssten andere Maßstäbe gelten: Christian Schmid, Vorsitzender der Umweltgruppe (UWG) Markdorf, reagiert in einem Schreiben an die Redaktion auf die Kritik des Freie-Wähler-Ortsverbandes in der Samstagsausgabe. Sinn aller Energiesparmaßnahmen sei „die Minderung des CO2-Ausstoßes, des Verbrauchs an Primärenergie und die Schonung unserer Ressourcen“, so Schmid.

Eine bessere Dämmung und „intelligentere“ Gebäudetechnik seien nachhaltige Investitionen, die sich rasch amortisieren und ein „positives Lebensgefühl“ vermitteln würden. Daher sei es sinnvoll, dies für neu zu bauende Häuser zu fordern und bei Renovierungen diesen Standard anzustreben.

Christian Schmid, Vorsitzender der Markdorfer Umweltgruppe: „Kühlen erfordert drei Mal so viel Energie wie heizen.“ | Bild: Jörg Büsche

Der Gemeinderat hatte in seiner Februar-Sitzung mehrheitlich entschieden, bei Neubauvorhaben den jeweils höchsten sinnvollen Energieeffizienzstandard anzustreben. Darauf sollen auch die privaten Käufer städtischer Grundstücke bei ihren Einfamilienhausbauplänen verpflichtet werden. Den Beschluss hatte der Freie-Wähler-Ortsverband zuletzt kritisiert und der Verwaltung stattdessen politisch motivierte Entscheidungen und die Debatte um den Klimaschutz zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen.

Falsch, so Schmid, wäre es hingegen, dieselben Maßstäbe an kommunale Gebäude anzulegen. Verwaltungen, Schulen oder Kindergärten würden nur an fünf Wochentagen genutzt, also weniger als ein Wohngebäude. Gebäude müssten daher je nach Nutzung differenziert betrachtet werden. Man sehe es an der Stadthalle, die bei Veranstaltungen im Winter anfangs noch kalt sei, aber wegen der großen Zahl an Besuchern bereits nach einer Stunde aufgewärmt.

Andere Anforderungen für öffentliche Gebäude

Ein zu Viel an energieeffizienten Maßnahmen führe bei öffentlichen, aber auch bei gewerblichen Gebäuden häufig dazu, dass Lüftungsanlagen nicht mehr ausreichen und Klimaanlagen erforderlich würden, um die internen Wärmelasten bewältigen zu können, schreibt Schmid, der von Berufs wegen Architekt ist. Kühlen erfordere jedoch drei Mal so viel Energie wie heizen. Dies wäre also keineswegs sinnvoll. „Darum ist der Weg von Stadtverwaltung und Gemeinderat richtig und muss unterstützt werden“, schreibt Schmid.