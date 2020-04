Der Reihe nach. Ich hab‘s für ne gute Idee gehalten, so richtig zeitig aufzustehen, um die frühmorgendliche Stimmung in der Wanger Halde zu erleben und aufzusaugen.

Also vorher schlau gemacht, wann das in Markdorf am Karfreitag sein wird. „Sonnenaufgang am 10. April in Markdorf um 6.42 Uhr“, hat die digitale Hausdame die zugerufene Frage am Vorabend beantwortet.

Also den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt. Kann ja sein, man hört das Ding nicht gleich und braucht eh noch ne Weile zum Wachwerden. Hat aber doch gut geklappt. Kaffee gemacht und in die Thermosflasche – ist ja noch recht frisch da draußen, so früh am Morgen.

Dann Schlaufon – so nenne ich die smarten Mobilfunktelefone – und Stativ geschnappt. Durchs Städtle hinauf ans Ziel. In der Wanger Halde hat‘s am Westende ja ne nette Sitzgruppe und nen Tisch, auf dem man das Technikgeraffel zum Aufnehmen aufstellen kann. Denke auf dem Weg dorthin noch so bei mir, so früh ist da bestimmt niemand.

Szene von 5.58 Uhr in der Wanger Halde. Ein Hauch von Morgenröte über Markdorf. | Bild: Ganter, Toni

Beinahe richtig. Denn war schon jemand. Wann? Keine Ahnung. Jedenfalls stehen und liegen da noch so einige Sachen. Vielleicht ne Party am Vorabend? Neee, bestimmt nicht. Darf man doch zurzeit gar nicht. Für einen alleine liegt aber doch ein bisschen viel herum. Obwohl, wer so richtig Appetit und Durst hat und sich Zeit lässt, bekommt das schon weggeputzt.

Das genau so vorgefundene und unverhofft entdeckte Stillleben. Aufnahme von 6.06 Uhr. Rechts oben der Fleck, das ist der Mond, der sich so langsam verabschiedet. | Bild: Ganter, Toni

Mal seh‘n: zwei Dosen zu je 0,5 Liter mit Bier-Guarana-Mix, eine 0,33-Liter-Dose Energydrink, einen Cocktail, also ne 0,75-Liter-Flasche mit dem Geschmack von blauen Beeren – hat 2019 sogar nen goldenen Preis bekommen. Man gönnt sich ja sonst nix. Dann noch drei Cocktail-Fläschchen, jeweils 0,2 Liter, davon zweimal Piña Colada, einmal Swimming Pool. Also wie sie den in das winzige Fläschchen bekommen haben? Keine Ahnung, frag‘ mich bloß nicht.

Und es ist gespeist worden: 250 Gramm Bio-Rostbratwürste sowie ein Kräuterbaguette zum Fertigbacken. Die Plastikverpackungen davon und ein inzwischen verloschener Einweggrill liegen neben der Sitzgruppe. Ups, unterm Tisch doch noch was entdeckt: Da ist jemand anscheinend ziemlich verzweifelt gewesen und hat ne Flasche Desperados, Bier aromatisiert mit Tequila, gebraucht.

6.13 Uhr. Die Morgenröte wird kräftiger, Im Hintergrund die Kernstadt mit Kirchturm von St. Nikolaus und der Turm des Bischofsschlosses. Im Vordergrund das genau so vorgefundene unverhoffte Stillleben. | Bild: Ganter, Toni

Aber sonst ist die Morgenstimmung in der Wanger Halde echt super schön. Die Vögel lärmen, irgendwo legt ein Specht ne Frühschicht ein und hämmert wie wild auf einen Stamm ein. Woher soll der auch wissen, dass Karfreitag ein Feiertag ist... Dann liefern sich noch zwei Hähne einen Wettstreit im Krähen. Hab‘ aber nicht weiter aufgepasst, wer gewonnen hat, bin ja kein Schiedsrichter.

Die Reste des Einweggrills. | Bild: Ganter, Toni

Also 6.42 Uhr ist längstens durch. Morgenröte zuhauf, Dunst und Morgennebel verziehen sich. Die Kernstadt mit Kirchturm von St. Nikolaus und der Turm des Bischofsschlosses mit Staffelgiebel, im Hintergrund die Silhouetten von Hügeln – wie gemalt! Bis die Sonne wenigstens deutlich sichelförmig über dem Hügel der Wanger Halde zu sehen ist, braucht‘s noch ne Weile Geduld. Auf die Viertelstunde oder so, kommt‘s ja auch nicht an.

So, 7 Uhr durch und mich sattgesehen. Es geht wieder heimwärts. Packe noch den anderen Krempel ein – passt alles bequem in eine durchschnittlich große Einkaufstasche. Ein Teil der Reste kommt in den Müll, das Altglas dann am Karsamstag in den Container. Ein bisschen Pfand wird‘s auch noch geben...