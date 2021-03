„Wir holen die geplünderten Christbäume in jedem Jahr ab“, erklärte Johannes Schmidschneider, der Markdorfer Funkenmeister und damit der Leiter der hiesigen Funkenmannschaft, einer anderthalb Dutzend umfassenden Gruppe junger Männer, die einen uralten regionalen Brauch pflegt: Am Sonntag nach Aschermittwoch, nach dem Ende der Fastnacht, steckt die Funkenmannschaft jene Christbäume an, die sie am Funkenwochenende zu einem stattlichen Scheiterhaufen aufgetürmt hat. Und das lodernde Spektakel wird jedes Jahr von Markdorfern verfolgt, die sich am Abend des Funkensonntags in großer Zahl auf der Panzerwiese einstellen.

Zeichen für ein Osterfeuer schienen günstig

Das war in diesem Jahr nicht möglich, da die Auflagen der Pandemie-Verordnung keine Zusammenkünfte erlauben. „Wir hatten ja gehofft“, so erklärte nun Berti Müller, Alt-Funke und Gedächtnis der Mannschaft, „dass wir unsere im Januar gesammelten Bäume ausnahmsweise als eine Art Osterfeuer verbrennen dürfen.“ Die Zeichen schienen günstig. Einige Zeit lang waren die Corona-Inzidenzwerte ja schließlich gesunken. Anders als im Moment, da die Ansteckungsgefahr wieder wächst.

„Wir rechnen nicht mehr damit, dass wir das Feuer machen können“, sagte Johannes Schmidschneider. Der Funkenmeister bedauert diese Entwicklung sehr. Nun fehlt ihm und seiner Mannschaft das alljährlich aufs Neue zusammenschmiedende Erlebnis des Funkenaufbaus. Das gemeinsame Verladen der vergeblich auf die Panzerwiese geschafften Bäume in zwei mächtige Container ist da ein schwacher Ersatz.

Stämme und Zweige werden übrigens zerhäckselt und kommen in eine Hackschnitzelanlage. Die Funkenmannschaft aber hofft, „dass es im nächsten Jahr wieder einen regulären Funken gibt“, sagte Berti Müller.