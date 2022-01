„Eine Einzelausstellung mit Werken von Raimund Wäschle war schon lange mein Wunsch“, erklärte nun Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Kunstvereins. Und dieser Wunsch habe noch zugenommen, seitdem er wisse, wie bedeutend Raimund Wäschle nicht nur als Grafiker, sondern auch als Maler und Zeichner sei. Der Kunstverein zeigt vor allem Wäschle-Arbeiten aus dessen Nachlass, der von seiner Schwester Viviane Wäschle betreut wird. Darüber hinaus sind aber auch Leihgaben aus der Sammlung von Wolfgang Huber, Kißlegg, in den Galerieräumen zu sehen. Einige der Bilder waren noch nie zu sehen – auch nicht in den beiden großen Wäschle-Ausstellungen vom vergangenen Jahr in Leutkirch und Kißlegg.

Taschenlampenführung geplant

Kuratiert wird die Markdorfer Ausstellung von Alessa Sonntag, einer jungen Kunsthistorikerin aus Ravensburg, die derzeit über die Rolle der Künstler in Oberschwaben promoviert. Sie betont, wie wichtig die kunstpädagogische Seite Raimund Wäschles gewesen sei: „Mit sehr viel Gespür für künstlerische Qualität hat er immer wieder junge Talente gefördert“, so Alessa Sonntag. Bei der Vernissage wird sie die Einführungsrede halten. Und am Sonntag, 23. Januar führt sie ebenso durch die Ausstellung wie auch am 11. Februar. „Dann gibt es aber eine Taschenlampenführung“, kündigt Alessa Sonntag an.

Übermalte Frauenköpfe – eine serielle Arbeit Wäschles. | Bild: Jörg Büsche

Blicklos schaut dies Auge in die Kamera. Knapp vorbei am Objektiv, sodass kein Kontakt entstehen will. Zu sehen ist der Kopf einer jungen Frau, ihr Hals, ein Teil ihrer Schultern. Das Foto könnte einem Modemagazin entnommen sein oder einem Fotobuch oder irgendeinem anderen Hochglanzprodukt.

Künstler Raimund Wäschle hat es stark verfremdet. Ohne Haare blickt die Frau aus dem Bild. Hatte sie keine oder nur kurze? Das ist nicht mehr zu erkennen. Das verdeckt eine Farbschicht. Den Scheitel aber ziert ein Band mit eckigen Zeichen.

Markdorf Kunstverein will aktiver werden Das könnte Sie auch interessieren

Es könnten Buchstaben sein. Einen Sinn lassen sie zunächst aber nicht erkennen. Auf diesem Foto nicht, auch nicht auf dem nächsten, ebenso wenig wie auf dem übernächsten. Raimund Wäschle hat eine ganze Serie von diesen übermalten Frauenköpfen angefertigt. Keiner gleicht dem anderen gänzlich. Mal sind anstelle der Augen dunkle Höhlen, mal ziehen sich Ornamentlinien über Nase, Stirn und Wangenknochen, mal ziehen sich Linien, klare umrissene Flächen übers Bild, mal folgen die Ornamente den Körperformen. All diesen derzeit in der Markdorfer Stadtgalerie ausgestellten Arbeiten des vor drei Jahren verstorbenen Künstlers ist aber eines gemeinsam: Sie wirken überaus rätselhaft.

Raimund Wäschle überzeugt auch als Maler. | Bild: Jörg Büsche

Zum Titel der am heutigen Freitagabend mit einer Vernissage beginnenden Ausstellung. Der lautet: „Wie mich der Schatten erleuchtet“. Wäschles künstlerisches Anliegen scheint zu sein, an den Wert des Dunkels zu erinnern. Erst durch Schatten gewinnen Körper Kontur. Erst dadurch werden sie erkennbar – und laden ein, über die eigenen Schattenbereiche nachzudenken. Und dieser Blick aufs Dunkel, aufs Unbeleuchtete scheint bei dem Künstler zur Obsession geworden zu sein. Die in der Stadtgalerie ausgestellten Bilder zeigen deutlich, mit welcher Entdeckerlust Wäschle in den Schatten getaucht ist. Im Dunkeln Leuchtendes zu finden, zeigt seinen besonderen Wert.