Der Kinderspielplatz an der Döllenstraße ist fertig. Jacqueline Leyers vom städtischen Bauamt rechnet mit guten drei Wochen, bis die Jungen und Mädchen aus den benachbarten Häusern ihn wieder benutzen dürfen. So lange brauchen die frisch aufgebrachten Rollrasen-Bahnen, bis sie fest eingewurzelt sind. Neu ist auf dem Spielplatz freilich nicht allein der Rasen. Denn statt der alten Gerätschaften steht dort nun eine neue Kletteranlage. Genau genommen liegt sie. Die Spielplatzgestalter aus dem bayerischen Rosenheim haben ein Objekt gestaltet, das an einen Baum erinnert. Künftig können die Kinder zwischen seinen angedeuteten Ästen klettern, hangeln oder schaukeln. Und im Regen finden sie in einer kleinen Hütte Schutz – gewissermaßen dem „Baumhaus“.

Markdorf Für die Belebung der Innenstadt sind kreative Lösungen gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Rund 30 öffentliche Spielplätze verteilen sich auf dem Markdorfer Stadtgebiet. Das erklärte Jacqueline Leyers bei dem Pressetermin zur Spielplatzfertigstellung. Ihren Ausführungen war deutlich zu entnehmen, dass die Zeiten, in denen der Spielraum für Kinder stiefmütterlich behandelt wurde, endgültig vorbei sind. Inzwischen wissen nicht nur Pädagogen, Mediziner und Sportwissenschaftler, welch hohen Stellenwert das „Draußenspiel“ für die kindliche Entwicklung hat. Und das in vielerlei Hinsicht – das Spektrum reicht vom Sozialverhalten bis zur Sprachkompetenz, wie neuere Studien belegen. Kommunen achten heute vermehrt auf ihre Kinderfreundlichkeit, entwickeln ausgeklügelte „Spielleitplanungen“.

Markdorf Kinder und Eltern vermissen die Spielgeräte an der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule Das könnte Sie auch interessieren

Und auch in Markdorf sei man „strategisch vorgegangen“, wie Bürgermeister Georg Riedmann vor dem liegenden Kletterbaum an Döllenstraße erklärte. Weil die Ressourcen begrenzt seien. Rund 50 000 Euro sind pro Jahr im Haushalt eingestellt, damit Spielplätze saniert werden können. Erneuert werde also zuerst dort, wo viele Kinder im Umfeld wohnen. Was Anfang der Zehner-Jahre im Bereich Döllenstraße nicht der Fall war, sich seither aber geändert habe, so Riedmann. „Einige Ältere sind weggezogen“, skizzierte er den Wandel, „junge Familien sind gekommen.“

Spielplatz-Management checkt Sicherheit

Anders als bei den großen Neuanlage-Projekten habe man bei der Sanierung des Spielplatzes Döllenstraße übrigens auf eine Beteiligung der kleinen Nutzer beziehungsweise deren Eltern verzichtet. Galt es doch möglichst rasch, marode Gerätschaften zu ersetzen. Ein Auge auf den Zustand der Schaukeln und Kletteranlagen auf den Markdorfer Spielplätzen zu haben, gehört übrigens zu den Aufgaben von Philipp Großhardt und Jürgen Rieggel, beide Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Dank ihres Spielplatz-Managements können Kinder gefahrlos tollen – und Eltern ihnen dabei sorgenfrei zuschauen.