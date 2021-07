Endlich wieder Präsenzunterricht: Nicht nur die allgemeinbildenden Schulen haben inzwischen wieder ihre Pforten für alle Schüler geöffnet. Dank deutlich gesunkener Inzidenzwerte geht es für die Markdorfer Musikschüler inzwischen auch wieder in den Gitarren-, Klavier-, Gesangs- oder Blockflötenunterricht. Eine Umfrage unter Markdorfer Musikschülern zeigt eines deutlich: Es herrscht nun überwiegend Erleichterung, weil wieder Präsenzunterricht möglich ist. Die Befragten freuen sich alle über ihre Rückkehr in die Musikschule.

Markdorf Warum die Markdorfer Musikschule ihren Erwachsenen-Unterricht komplett neu aufstellen muss Das könnte Sie auch interessieren

„Weil man sich in echt sieht und nicht nur auf dem Bildschirm“, erklärt Hanna. Obgleich die Zehnjährige dem Instrumentenlernen am Bildschirm immerhin einen Vorteil abgewinnen konnte: „Ich muss dann nicht immer das schwere Euphonium zur Musikschule schleppen.“

Hanna freut sich über den nun wieder angelaufenen Präsenzunterricht in der Musikschule Raumschaft Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Viele Schüler haben das gemeinsame Musizieren vermisst

Die Frage der Schlepperei spielt für Elias Roth hingegen kaum eine Rolle. Der 16-Jährige lernt ebenfalls Euphonium an der Markdorfer Musikschule. Ihn freut am Präsenzunterricht, dass nun wieder gemeinsames Musizieren mit anderen möglich ist. „Das macht mehr Spaß als alleine“, findet er. Aber das hatte auch die sechs Jahre jüngere Hanna geantwortet. Elias Roth hofft indes außerdem, „dass bald wieder Konzerte stattfinden können“ oder wenigstens Feierabendhocks und Veranstaltungen, bei denen Blasmusik zu hören ist.

Markdorf Geige lernen am Bildschirm? Wie die Markdorfer Musikschule versucht, den Unterricht im Corona-Lockdown zu organisieren Das könnte Sie auch interessieren

Ganz abgeneigt war der 16-Jährige dem Lernen am Bildschirm allerdings nicht: Unter den Bedingungen des Onlineunterrichts sei etwas mehr Theorie gemacht worden als vorher. „Und das mache ich gerne“, erklärt er. Sein Wunsch ist nun, dass dieser leicht erhöhte Theorieanteil beibehalten wird, auch beim Präsenzunterricht in der Musikschule. Sodass die den Pandemiebedingungen geschuldete musikschulpädagogische „Notlösung“ aus Elias Roths Sicht ruhig zu einer dauerhaften Option werden sollte.

Die Musikschullehrer Anuschka Schoepe und Johannes Eckmann haben ihre Schüler während der Lockdownphase am Bildschirm zum Weitermachen motiviert. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Digitaler Musikschul-Unterricht in Markdorf und bundesweit Das sagt Musikschulleiter Gerhard Eberl Die Markdorfer Musikschule hat aktuell rund 1100 Schüler. Dass die Anmeldungen seit 2020 rückläufig sind, führt Musikschuldirektor Gerhard Eberl auf die Corona-Pandemie zurück. Bei der jüngsten Hauptversammlung sprach er davon, dass nun eingetretene Entwicklungen zuvor undenkbar gewesen seien. Im Blick hatte er dabei vor allem jene Veränderungen, die die Lockdown-Phasen dem Lehrerkollegium, aber auch den Schülern aufgenötigt hat: die Digitalisierung und den dadurch erst möglich gewordenen Distanzunterricht. Beim Kollegium bedankte sich Eberl ausdrücklich, dass der Umstieg auf den Distanzunterricht ohne große Diskussionen vonstattengegangen sei. Und der Musikschuldirektor berichtete auch von der positiven Resonanz seitens der Eltern. Die nämlich seien dankbar gewesen für das musische Angebot für ihre Kinder. Für die meisten sei es eine willkommene Abwechslung im Grau in Grau des Lockdowns mit seinen heruntergefahrenen Freizeitangeboten gewesen.



„Für viele Schüler hat das Instrument an Wert gewonnen in dieser Situation“, ist sich Eberl sicher. Das Musizieren wurde zum Instrument, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Darin sieht der Musikschulleiter auch den Hauptgrund, warum sich so viele Schüler auf die „zweitbeste Lösung“ einließen, auf den Musikunterricht am Bildschirm, obwohl sie ihr tägliches Schulpensum ja ebenfalls online absolvieren mussten. Digitaler Musikschul-Unterricht Bundesweit besuchen etwa 1,5 Millionen Menschen eine Musikschule. Viele von ihnen haben während der Corona-Krise Onlineunterricht bekommen. Wie Musikpädagogen betonen, kann der digitale Unterricht nicht die direkte Begegnung von Schülern und Musiklehrern ersetzen. Nach wie vor entscheidend bei der Vermittlung sei das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Dass aber in den Lockdown-Phasen online unterrichtet wurde, half, mit der musikalischen Erziehung fortzufahren. Und die gilt allgemein als wichtiger Beitrag zur psychischen Entwicklung, steigere sie doch die emotionalen und sozialen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen, sagen Experten.

Der Onlineunterricht sei keine zusätzliche Belastung gewesen

Keine Option war der Onlineunterricht fürs zweistimmige Musizieren. Das erklärt Simon. Die Zeitverzögerung bei der digitalen Klangübertragung hätte das Zusammenspiel mit seinem Posaunenlehrer verunmöglicht. Überhaupt freut sich der Neunjährige wieder aufs musikalische Miteinander in der Musikschule. Auch, weil es nicht ganz leicht sei, am Bildschirm zu erkennen, wo der richtige Ton sitze. Beim direkten Kontakt mit der Posaune sei das schon einfacher.

Das Posaune spielen am Bildschirm zu lernen, hat durchaus seine Tücken, findet Simon. | Bild: Jörg Büsche

„Für mich ist Musik schon immer sehr wichtig gewesen“, erklärt Gitarrenschülerin Pia, „egal ob ich selber spiele oder nur zuhöre.“ Während Corona, während des Lockdowns aber, so fährt die Jugendliche fort, „höre und spiele ich mehr“.

Markdorf Größere Klassen trotz Corona? Eltern ärgern sich über die Zusammenlegung von Schulklassen am Bildungszentrum nach den Sommerferien Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage, ob sie den Onlineunterricht, das Musizieren am Bildschirm, als zusätzliche Belastung zum „normalen“ Schulunterricht und auch zum Home-Schooling empfunden habe, antwortet die junge Gitarristin: „Mal so, mal so.“ Je nachdem, wie viel für die Schule zu tun war, blieben aber noch genügend Motivation und Lust für den Onlineunterricht der Musikschule.

Geigenlehrerin Andrea Diersch hat beim Digitalunterricht vor besonderen Herausforderungen gestanden. Online sind die richtigen Griffe schwieriger zu vermitteln als im Präsenzunterricht. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Musizieren als willkommene Abwechslung im Lockdown

Von einem gewissen Halt, insbesondere für die Freizeit, spricht Katja Haberstroh, Mutter von Karla und Vinzent, die beide an der Markdorfer Musikschule Blockflötenunterricht nehmen. „Da ja sonst nichts stattgefunden hat im Lockdown, kein Sportverein, so gut wie gar keine Freizeitaktivitäten, hat es mit dem Flötenunterricht doch noch etwas Fixes gegeben.“ Auf das wiederum hätten sich die Kinder gefreut.

Noah Loebermann beschreibt es so: „Das Musizieren ist für mich sehr wichtig geworden, es ist für mich ein Ausgleich zum mittlerweile normalen Corona-Alltag.“ Auch für den 18-jährigen Gesangsschüler hat die Musik während der Pandemie-Phase an Gewicht gewonnen. Trotz aller technischen Probleme habe er den Onlineunterricht keinesfalls missen wollen.

Für Noah Loeberman war das Musizieren auch ein willkommener Ausgleich im Lockdown. | Bild: Jörg Büsche

Und Linda Staerke, ebenfalls Gesangsschülerin, erläutert, dass Onlineunterricht „zwar nicht die ideale, in dieser Zeit aber die beste Möglichkeit zur musikalischen Bildung“ gewesen sei. In kleine Einheiten portioniert, stellte das Musizieren am Bildschirm auch keine zusätzliche Belastung zum Home-Schooling dar, erklärt die Abiturientin. Im Gegenteil habe sie den Musikschul-Onlineunterricht „immer als willkommene Abwechslung“ erlebt.