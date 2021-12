Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem forstlichen Betriebsplan für 2022 zugestimmt, den Stadtförster Jörn Burger präsentiert hatte. In der Sitzungsunterlage war auf drei DIN-A-4-Seiten detailliert aufgeführt, wieviele Festmeter im nächsten Jahr geschlagen werden sollen und mit welchen Erlösen bei welcher Baumart zu rechnen ist. Oder wieviel Geld in den städtischen Haushalt fließt, wenn der Stadtförster für Privatwaldbesitzer tätig ist.

Der städtische Wald soll 2022 Gewinn abwerfen

Mitsamt den Zuweisungen vom Land sowie von der EU, inklusive der Einnahmen aus der Pacht für die von einem Netzbetreiber für dessen Sendemast benutzten Waldfläche, möchte die Stadt Einnahmen in Höhe von rund 480 000 Euro durch ihren Wald erzielen. Dem stünden dann Ausgaben in Höhe von rund 420 000 Euro gegenüber, sodass mit einem Überschuss von rund 60 000 zu rechnen sei, wie es seitens der Verwaltung heißt.

Markdorf Einsatz am frühen Morgen: Feuerwehr muss brennenden Traktor löschen Das könnte Sie auch interessieren

Heiße Sommer und Schädlinge stressen den Wald

Stadtförster Burger bot den Räten jedoch nicht nur seinen Ausblick auf 2022. Er schilderte auch, was in den letzten fünf Jahren im städtischen Wald geschehen ist. „2016 haben wir einen Forsteinrichtungsplan aufgestellt“, erinnerte Burger. Darin war für den Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben, dass jährlich etwa 5000 Festmeter Holz eingeschlagen und verkauft werden sollen.

Im klimagestressten Markdorfer Wald muss mehr Holz eingschlagen werden, als geplant. | Bild: Jörg Büsche

Doch nun, zur Halbzeit des Planes stellt Burger fest, dass all seine Pläne Makulatur sind: „Wir haben 19 Prozent mehr gefällt, als ursprünglich geplant war“, beschreibt der Forstmann die Situation. Veranschlagt waren 25 000 Festmeter für die Fünfjahresfrist. Geschlagen werden mussten 31 000 Festmeter. Hinzu kommen weitere 86 000 Festmeter aus den privaten Wäldern rund um die Stadt.

Markdorf Ein Biotopverbund gegen das Artensterben Das könnte Sie auch interessieren

Als Gründe für diese nun bereits seit vier Jahren in Folge geleistete Übererfüllung führte der Forstmann zwei Umstände an, die wiederum zum Teil miteinander zusammenhängen. Da seien zunächst die heißen Sommer von 2018 bis 2020 gewesen. Die hatten die Bäume erheblich gestresst. In der Folge habe dann deren Anfälligkeit für Schädlinge stark zugenommen. „2019 haben wir nur 19 Prozent nach unserem Plan geschlagen“, erklärte Burger, „vier Fünftel aller gefällten Bäume mussten hingegen wegen Hitze- oder Käferschäden geschlagen werden.“

Forstmitarbeiter Peter Ummenhofer beim Pflanzen eines Baumes im Wald bei Leimbach. | Bild: Jörg Büsche

Was hält dem Klima stand? Hitze, Trockenheit, Stürme und Schädlinge spielen den Wäldern seit etlichen Jahren übel mit. Inzwischen fürchten Forstwirte und Forstwissenschaftler, dass die bundesdeutschen Holzreserven unverhältnismäßig schnell schwinden. Die Folge wäre, dass sich der Klimawandel noch stärker auswirken würde. Schließlich binden Bäume CO2. Wissenschaft und Politik arbeiten intensiv am Strategiewechsel für die Forstwirtschaft, um den Wald zu retten. Um die Folgen des Klimawandels abzufedern, wird nach temperaturunempfindlicheren Bäumen für den deutschen Wald gesucht. Und auch im Markdorfer Stadtwald pflanzt man inzwischen gezielt trockenheitsresistente Arten wie die Eiche, die Linde, die Esskastanie, den Tulpen-, den Hasel- oder den Amberbaum. Auf Fichten und Douglasien wird indessen weiterhin gesetzt, lassen sich diese Nadelbäume doch nach wie vor gut vermarkten.

Probleme auf dem Holzmarkt wirken sich negativ aus

Planbar sei die Arbeit im Wald mithin kaum noch. Allzu heftig wirken sich die Extremwetterereignisse aus, zu denen auch noch die sich mehrenden Stürme hinzugezählt werden müssen, die wiederholt Schneisen in den Wald gerissen haben. Es kommt aber noch etwas hinzu, was dem Stadtförster ein vorausblickendes Kalkulieren im Stadtwald vereitelt. „Die Kapriolen auf dem Holzmarkt“, mit ihren jähen Preissprüngen und Nachfragewechseln, machen laut Burger den Verkauf von geschlagenem Holz zum Glücksspiel.

Sterbende Nadelholzbäume: Sie werden der Bauwirtschaft in Zukunft immer mehr fehlen. | Bild: Jörg Büsche

Durfte der Förster neulich noch mit Höchstpreisen für nach China oder in die USA gehendes Schnittholz rechnen, so habe sich diese Situation drastisch verändert, seitdem die USA ihr Holz vermehrt aus kanadischen Wäldern beziehen. Und im Inland wandeln sich die Verhältnisse gleichfalls recht rasch, sagt Burger. Viele Bauherren, so seine Analyse, stellen ihre Bauanträge zurück, bis die Entwicklungen in der Baubranche wieder kalkulierbarer werden.

Markdorf Stadt will ihre kommunalen Gebäude nach und nach mit Solaranlagen ausstatten Das könnte Sie auch interessieren

Forstmitarbeiter setzen auf Naturverjüngung

Umweltgruppe-Stadtrat Bernhard Grafmüller erkundigte sich bei Jörn Burger, ob die von ihm berichteten Neupflanzungen von 10 000 Bäumen auf einer Fläche von rund drei Hektar überhaupt ausreichen könnten, angesichts der hohen Einschlagquote. Burgers Antwort: „Pflanzungen sind für uns immer nur das allerletzte Mittel“. Denn allzu arbeitsintensiv gestalte sich dieser Schritt zur Nachhaltigkeit. Im Allgemeinen setzen auch die Markdorfer Forstleute stattdessen auf Naturverjüngung, also auf die natürliche Selbstvermehrung der Waldbäume. Gepflanzt werde nur auf den vom Sturm leergefegten Flächen, berichtete der Stadtförster.