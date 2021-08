Markdorf vor 5 Stunden

Der Markdorfer SPD-Fraktionschef Uwe Achilles über Südumfahrung, Schulentwicklung und bezahlbaren Wohnraum

Für den Markdorfer Gemeinderat stehen nach der Sommerpause viele wichtige Themen an. Der SÜDKURIER hat sich mit den vier Fraktionsvorsitzenden von SPD, Umweltgruppe, Freie Wähler und CDU sowie mit FDP-Stadtrat Rolf Haas getroffen. In der Serie „Kommunalpolitische Gespräche“ legen sie ihre Standpunkte dar. Im heutigen Teil erklärt Uwe Achilles, Fraktionschef der SPD, warum die Südumfahrung für ihn wenig Sinn macht, was die wachsende Altersarmut bedeutet und wie sich die Stadt mehr in den Wohnungsmarkt einbringen muss.