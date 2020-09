In der Pfarrkirche St. Nikolaus hat der 15-jährige Markdorfer Philipp Bergmann dieser Tage ein halbstündiges Programm anlässlich der Reihe „Marktmusik“ gestaltet. Während draußen Besucher des Wochenmarktes ihre Einkäufe erledigen, spielt er in der Kirche vor rund 80 Zuhörern Werke von Liszt, Bach, Gigout, Rudnick, Buchner und Dupré. Ein Auszug aus „Präludium über B-A-C-H“ von Franz Liszt.

Video: Ganter, Toni

Zum krönenden Abschluss spielt Bergmann „Toccata in h-moll“ von Eugène Gigout. Da ist das ganze Können des 15-Jährigen gefordert. Das koordinierte Zusammenspiel von Händen und Beinen verlangt ihm volle Konzentration ab. Nach rund drei Minuten ist es vollbracht, der Nachwuchsorganist lächelt zufrieden, das Orgelspiel hat wie gewünscht geklappt. Zur Belohnung erklingt ausgiebiger Beifall.

Video: Ganter, Toni

Bergmann ist Schüler am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Er hat eine Vorliebe für Tasteninstrumente und begeistert sich für Orgelmusik. „Ich spiele seit sieben Jahren Klavier und nehme seit knapp drei Jahren Orgelunterricht beim langjährigen Markdorfer Kirchenmusiker Christian Ringendahl„, erzählt der Jugendliche.

Patrick Bergmann: „Orgel bietet wahnsinnige Vielfalt“

Warum gerade Orgel? „Es ist die wahnsinnige Vielfalt, die eine Orgel bietet. Durch die vielen Register hat man nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten“, lächelt Bergmann. „Und es ist toll, wenn ich Menschen mit Orgelmusik begeistern kann.“

Besuchsfahrt nach Wittenberg zum Schlosskirchenkantor

Ein besonderes Erlebnis ist für ihn eine Besuchsfahrt nach Wittenberg im Juni dieses Jahres gewesen. Das hat sich über einen Schulfreund der Droste-Hühlshoff-Schule ergeben, dessen Onkel Thomas Herzer ist in Wittenberg Schlosskirchenkantor. Klar hat es Philipp Bergmann gefreut, dass er auf der Ladegast-Orgel spielen durfte.

Im Juni 2020 hat Philipp Bergmann auf der Ladegast-Orgel in der Schlosskirche zu Wittenberg gespielt, wo Martin Luther begraben liegt. Schlosskirchenkantor Thomas Herzer gibt Tipps. | Bild: privat

Und auch auf der Orgel im Münster des Schlosses Salem hat Philipp Bergmann gespielt. Das war im Februar. „Der Kontakt zum Organisten Patrick Brugger kam über meine Mutter zustande, sie war Mitglied im Immenstaader Gospelchor“, erzählt er. „Diese Orgel hat mich immer schon gereizt. Es ist eine der größten Orgeln in Deutschland mit pneumatischer Traktur, original erhalten aus der Romantik.“

Philipp Bergmann hat im Februar 2020 auf der Orgel im Münster Schloss Salem gespielt. Ein Prachtinstrument aus der Romantik mit pneumatischer Traktur. | Bild: privat

Philipp Bergmann ist Fan des US-amerikanischen Organisten und Komponisten Cameron Carpenter. Der spielt Klassisches sowie freie Improvisationen. Ein Konzert des virtuosen Künstlers am 2. Dezember 2019 in Stuttgart hat sich Bergmann nicht entgehen lassen. „Cameron hat sich eine Sample-Orgel bauen lassen. Es wurden originale Orgelklänge aufgenommen, die beim Orgelspiel über Lautsprecher erklingen.“

Die Orgel des US-amerikanischen Organisten und Komponisten Cameron Carpenter zaubert Philipp Bergmann am 2. Dezember 2019 ein Lächeln ins Gesicht. Carpenter hat damals in Stuttgart ein Konzert gegeben. | Bild: privat

In der Konzertpause hat es auch noch zu Smalltalk mit Cameron Carpenter gereicht. Und ein Autogramm gab‘s obendrauf.

Philipp Bergmann (links) in Stuttgart während der Konzertpause beim Smalltalk mit dem US-amerikanischen Organisten und Komponisten Cameron Carpenter (rechts), der ein Autogramm gibt. | Bild: privat

Philipp Bergmann wagt sich dann und wann auch an Eigenkompositionen. „Ich spiele Präludium in D im nordischen Stil.“ Kaum gesagt, spielt er ein paar Takte.

Video: Ganter, Toni

Bei so viel musikalischem Engagement – wäre eine Zukunft als Berufsmusiker denkbar? „Die Musik soll Hobby bleiben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, nebenberuflich als Organist tätig zu sein“, sagt Bergmann. Er ist nach eigenem Bekunden sehr naturwissenschaftlich interessiert. Deshalb seien Berufe, die mit Physik oder Chemie zu tun haben in der engeren Auswahl. Doch zunächst ist es Bergmanns Ziel, in drei Jahren das Abitur an der Droste-Hülshoff-Schule zu absolvieren...