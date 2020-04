Augen auf beim Fischkauf. Das gilt besonders für den, der Plattfisch kauft. Wozu Schollen, Butte und die diversen Zungen zählen. Da braucht es schon eine gehörige Portion Vertrauen – zum Fischhändler und zu dessen Beratung. Auf dem Markdorfer Wochenmarkt ist es zum Beispiel Karin Jakowidis, der man getrost vertrauen darf. Sie empfiehlt heute Rotzunge oder Limade. Dieser Fisch gehört in die Kategorie der besonders hochwertigen Plattfische – mit seinem winzigen Kopf, seinem ebenso winzigen Maul aber kaum zu den überragenden Meeresschönheiten.

Was am Grund des Nord-Ost-Atlantik – freilich nicht in großer Tiefe, sondern zwischen zehn und 200 Metern – wohl kaum eine Rolle spielt. Weit wichtiger als das Äußere der Rotzunge sind deren innere Werte. Genauer: ihr delikates Fleisch, das von Fischliebhabern in der Regel überaus wertgeschätzt wird. Drum ist der Limaden-Kauf auch Vertrauenssache. Tummeln sich sich doch allerlei Vettern in der Plattfischfamilie, sodass, wer sich den vertrackten lateinischen Namen der Rotzunge nicht merken kann (Microstomus kitt), gut beraten ist, eine „Echte Rotzunge“ zu verlangen.

Rotzunge auf Spinat Zutaten 4 Rotzungenfilets, 250 g Blattspinat, 50 g Champions, ½ Zwiebel, 20 g Butter, 50 g Sahne, 1 EL Öl, Salz, Pfeffer Zubereitung Die Filets säubern und trocknen, Champignons reinigen und in schmale Scheiben schneiden, danach mit Pfeffer und Salz würzen. Die Rotzungenfilets einzeln aufrollen und feststecken. Spinat säubern. Zwiebeln klein schneiden in 10 g Butter andünsten, Spinat hinzu, etwas später die Sahne, den Spinat heiß garen, salzen. Die Fischröllchen in zweiter Pfanne fünf Minuten braten, dabei einmal wenden. Den Fisch auf Spinat servieren.

Fischverkäuferin Karin Jakowidis erzählt, dass Rotzungenfleisch „besonders zart ist“. In Butter gebraten seien die weißen Files schon einzigartig – trotz der vielen platten Vettern der Limade auf dem Meeresgrund. Allenfalls die Seezunge schmecke noch ähnlich köstlich, indes nussiger. „Dass die Rotzunge immer noch relativ unbekannt ist“, kann Karin Jakowidis jedenfalls nicht recht verstehen.