Finanzierbarkeit lautet das Leitwort. Rolf Haas, Stadtrat der Markdorfer Freien Demokraten im Gemeinderat, erinnert nicht nur bei den Sitzungen des Gremiums immer wieder daran. Auch beim kommunalpolitischen Sommergespräch mit dieser Zeitung ist ihm die Finanzierbarkeit von Vorhaben ein wichtiges Thema.

„Selbst wenn es öfter so scheint, will ich, wollen wir ja nicht Dinge verhindern“, erklärt Haas. „Unterm Strich können und dürfen wir uns ja nur das leisten, was wir auch bezahlen können.“ Pflichtaufgaben seien unbedingt zu erfüllen: Straßenbau, Kindergärten, Schulen, Friedhof, Feuerwehr, Wasserversorgung. Bei freiwilligen Leistungen dagegen gelte es, ganz genau hinzuschauen, ob die Kassenlage sie gestatte.

Mehr Attraktivität für die Innenstadt, aber unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Zuerst kommen die städtischen Pflichtaufgaben, mahnt Rolf Haas. | Bild: Jörg Büsche

Junge Start-up-Unternehmen anlocken

Unternehmen sind das Stichwort für Thomas Zink. Der FDPler möchte bei der nächsten Kommunalwahl für einen Sitz im Gemeinderat kandidieren. Ihm liegt die Wirtschaft insofern am Herzen, als sie die Lebensgrundlagen erst schaffe. „Sicher brauchen wir die großen Unternehmen, die Konzerne in unserer Stadt.“ Und daher begrüßt Zink, „dass Gewerbegebiete nicht ausgemostet werden“. Filetstücke, so Zink, dürfen keinesfalls verschleudert werden. Doch er sieht Defizite in der Unternehmenspolitik.

„Da würde ich mir wünschen, dass gezielt nach jungen Start-up-Unternehmen gesucht würde – und dass auch die heimischen Handwerker Raum bekommen, wenn sie sich ausdehnen möchten.“ Groß zu denken sei das eine – aber: „Kleinvieh macht auch Mist“, sagt Zink mit Blick auf Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt.

Gewerbeflächen statt Industrie-Landwirtschaft

Rolf Haas pflichtet seinem Parteifreund bei. Letztlich sei kommunale Wirtschaftspolitik, zielgerichtete Standortentwicklung aber immer ein Bohren dicker Bretter, das Durchhaltevermögen und Phantasie verlangt.

Auf die Frage, wo er denn noch verfügbare Flächen zur Gewerbeansiedlung sehe, verweist Haas auf das Grünland zwischen Bildungszentrum und dem Flugplatz des Segelflieger-Vereins. „Dort wird ohnehin bloß industrielle Landwirtschaft betrieben, dann können wir auch gleich Industriebetriebe ansiedeln.“ Das Areal wäre schon von daher sehr geeignet, als es durch die Südumfahrung alsbald sehr gut erschlossen werde. Und das von der Bauverwaltung wiederholt vorgetragene Argument, das Gebiet sei wegen des sich dort anstauenden Schichtenwassers für eine Bebauung mit größeren Gebäuden nicht geeignet, will Haas nicht gelten lassen. „In Markdorf-Süd hat man die Probleme auch lösen können.“

Selbst vom Netzausbau profitieren

Auf Markdorfs Grünland sieht Thomas Zink die Zukunft für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. „Da bieten sich große Chancen.“ Chancen, von denen indessen nicht vor allem ein großer Netzanbieter profitieren sollte. Zink wie auch Haas plädieren für Modelle, die Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit einer Beteiligung bieten. „Das ließe sich durchaus genossenschaftlich organisieren“, erklärt Zink. Geeignetes Standorte für Freiflächen-PV-Anlagen sieht Haas auf den Lärmschutzwällen der kommenden Südumfahrung, aber auch auf den Siechenwiesen im Westen der Stadt.

Zu den Personen Rolf Haas, 53, wurde in Frauenfeld in der Schweiz geboren und ist in Markdorf aufgewachsen. Nach der in Ravensburg erreichten Fachhochschulreife studierte er in Furtwangen Wirtschaftsinformatik. Der Diplom-Informatiker (FH) arbeitet in einem international tätigen Unternehmen, das Unternehmen bei der Vernetzung, Überwachung von Geräten und bei der Datenverwaltung unterstützt. Haas ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Thomas Zink, 49, wurde in Bühl, Baden, geboren. Aufgewachsen ist er in Achern, wo er 1993 sein Abitur gemacht hat. In Karlsruhe hat er Maschinenbau und Verfahrenstechnik studiert. Der Diplom-Ingenieur ist Projektleiter im Bereich Wasserstoffspeicher- und Elektrolyse-Systeme. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Seit 2010 lebt er in Markdorf. Seine Hobbys sind Segeln, Oldtimer und Fotografieren.

Windkraft – ja oder nein?

Uneins zeigen sich die beiden Politiker beim Thema Windkraftanlagen. Haas lehnt sie auch weiterhin ab in Markdorf. Zink hält dagegen, dass die Windkraft-Technik fortgeschritten sei. „Ab 150 Metern Nabenhöhe könnte es wirtschaftlich sein – das sollte man untersuchen.“ Rolf Haas hält dagegen. „Allzu viel Beton müsste in die Fundamente.“ Hinzu komme der Kahlschlag im Falle eines Baus auf dem Gehrenberg.

Große Defizite machen beide im Bereich der Digitalisierung aus. „Mein Eindruck ist, dass das Thema immer noch nicht richtig angekommen ist“, erklärt Thomas Zink. „Digitalisierung ist viel mehr als das Weglassen von Papier oder das Verschicken von PDFs.“ Dank digitaler Technik ließen sich Arbeitsabläufe optimieren. „Es ist ja schön, dass man den Termin für einen neuen Reisepass inzwischen auch online vereinbaren kann“, so Zink, „das persönliche Erscheinen auf dem Amt ist trotzdem notwendig.“

Stadtrat Haas stört eines mehr und mehr: „Was immer sich in der Stadt tun soll, immer öfter greift man erst mal auf die Dienste externer Berater zurück, statt sich auf die eigenen kompetenten Mitarbeiter zu stützen.“

Thomas Zink und Rolf Haas schlagen vor, öfter auf die Kompetenz und die Kreativität der Menschen in Markdorf zu bauen, als Berater von außen heranzuziehen. | Bild: Jörg Büsche

Das Klimathema im Zaum halten

Thomas Zink betont: „Auch uns von der FDP in Markdorf ist das Erreichen der Klimaneutralität wichtig, dieses Ziel darf aber nicht die gesamte Kommunalpolitik überlagern.“ Auch nicht beim Thema Verkehr. Hier denken Haas und Zink, dass die Südumfahrung baldmöglichst komme, die Innenstadt entlaste und Chancen für grundlegende Veränderungen in der Innenstadt bringe.

Rolf Haas und Thomas Zink setzen auf eine Ertüchtigung der Markdorfer Parkhäuser. | Bild: Jörg Büsche

Beide drängen auf eine rasche Sanierung des Parkhausproblems. „Wir brauchen nicht Neues am Bahnhof“, erklärt Rolf Haas. „Es würde sicher reichen, unsere bestehenden Parkhäuser zu ertüchtigen.“

Fehlende Parkmöglichkeiten, so hört Thomas Zink nach eigenen Angaben aus dem Umland, ließen Bermatinger, Oberteuringer oder Menschen aus dem Deggenhausertal dann doch nach Friedrichshafen, Überlingen und Ravensburg ausweichen. Einen zusätzlichen gemeindefinanzierten Stadtbus lehnen beide ab. „Der ist mit den drei neuen Busangeboten der Stadtwerke hinfällig geworden“, sagt Rolf Haas.