Der Rathausbrunnen, seit Jahrzehnten ein Wahrzeichen der Stadt am oberen Ende der Fußgängerzone, ist nur noch ein Torso: Abgesperrt durch Baustellengitter wird er zurzeit abgebaut. Das Wasser sprudelt schon seit zwei Monaten nicht mehr – aus gutem Grund.

Denn im Zuge der Bauarbeiten am sanierten Rathaus wurde im zweiten Untergeschoss im Bereich der neuen Rathaus-WC-Anlagen ein Wassereintritt festgestellt. Bei den Arbeiten an den Anschlüssen für Wasser und Telekommunikation habe sich gezeigt, dass die Abdichtung des Brunnens unter dem Pflaster komplett porös gewesen sei, so die stellvertretende Bauamtsleiterin Jacqueline Leyers auf Anfrage.

Am Montag war der Rathausbrunnen bereits komplett abgebaut. Dort, wo der Pflanzkübel mit dem Fußgängerzone-Schild steht, soll der neue Brunnen errichtet werden. | Bild: Grupp, Helmar

Weil aber diese Abdichtungsbahn auf der bestehenden Betondecke des öffentlichen WC direkt unterhalb an die Brunnenelemente heranreicht, habe es keine Alternative zum Rückbau gegeben. Der wiederum war eigentlich ohnehin vorgesehen gewesen, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Denn der Brunnen sollte nach der Fertigstellung des Rathauses verlegt werden. Damit hatte sich bereits auch schon der Gemeinderat befasst.

Als neuer Standort wurde ein Bereich wenige Schritte entfernt weiter in die Marktstraße hinein bestimmt. An dieser Stelle steht zurzeit noch einer der vor wenigen Monaten neu angebrachten Pflanzenkübel, die zur Aufwertung der Innenstadt gemeinsam mit den neuen Sitzmöbeln entlang der Marktstraße und des Vorplatzes der Kirche installiert wurden.

Das war einmal: Der Rathausbrunnen ist inzwischen vollständig abgebaut. Wenige Meter entfernt soll es einen neuen geben. | Bild: Jörg Büsche

Gestaltung des neuen Brunnens steht noch nicht fest

Der alte Brunnen wird mit der Verlegung an den neuen Standort auch Geschichte sein. Welche Art von Wasserspiel dann an seiner Stelle kommen wird, stehe noch nicht endgültig fest, sagt Leyers. Der neue Brunnen sei noch zu planen. Was dessen Gestaltung angehe, gebe es noch offene Fragen, die im Rathaus und auch vom Rat noch geklärt werden müssen. Fest steht damit jedoch: Der Aufenthaltsbereich zwischen der Tourist-Information mit dem benachbarten Café Zoldana und dem Rathaus wird künftig frei bleiben. Ist der Brunnen abgebaut, wird auch die Betondecke des öffentlichen WC eine neue Abdichtung bekommen.