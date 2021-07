Am Sonntag durfte Ernst Marschall aus Markdorf seinen 100. Geburtstag feiern, in einem Friedrichshafener Restaurant und im Kreise seiner Familie. Das hohe Alter glaubt ihm nicht, wer ihn erzählen hört. Auch nicht, wer ihn in seinem Sessel sitzen sieht. Am Fenster, neben dem Tisch, auf dem eine selbst verfasste Broschüre liegt – mit dem Titel „Meine Lebensbilanz“ und auf dem auch die Grußadresse aus der jüngsten Ausgabe einer Hochseesegler-Zeitschrift liegt.

Die erzählt, wie Ernst Marschall mit 19 zum Segeln kam: durchs Angeln. Er, zum Kriegsdienst verpflichtet, habe am Mellensee im Brandenburgischen darauf gewartet, dass Fische anbeißen. Eine junge Frau grüßte ihn von ihrem Boot herab – und lud ihn ein, einmal mitzusegeln. Das gefiel ihm. Nach dem Krieg, inzwischen wieder im saarländischen Zweibrücken, seiner Geburtsstadt, lebend, zog es ihn auf die Gewässer im französischen Nachbarland. Richtig große Turns allerdings ging er erst nach seinem Umzug an den Bodensee an.

Auf dem See und auf der See zuhause

Seit 1976 wohnt er in Markdorf, in seinem zum größten Teil in Eigenleistung erstellten Haus. Hier erwarb er den amtlichen Seeschifferschein sowie die Segellehrerlizenz. Hier betrieb er, seit 1974 krankheitsbedingt frühverrentet, seine nautischen Studien. Hier machte er auch ein zweijähriges Praktikum als Bootsbauer. Ernst Marschall engagierte sich ehrenamtlich in der Segelausbildung für Jugendliche wie Erwachsene. Doch der See wollte ihm nicht genügen. Ihn zog es auf die See. Im eigenen Boot ging es 1987 auf eine dreijährige Langzeittörn aufs Mittelmeer.

Seit seinem Umzug nach Markdorf in den Siebzigern war Marschall dem See verbunden. Als Segler lief er 1987 auch zu einem dreijährigen Törn auf dem Mittelmeer aus. | Bild: Jörg Büsche

„Auf den Spuren von Odysseus“, lautet das Motto, nach dem er damals kreuzte, als er sich nicht allein die griechischen Gestade erfuhr, sondern auch die Vorstellungswelt des jugendlichen Ernst Marschall: „Meinen Homer habe ich als Schüler mehrmals gelesen.“ Kritisch prüfend fiel Marschalls Wiederlesen aus. Gefesselt war er immer noch: von den Abenteuern, von den Schicksalen des griechischen Helden und dessen Frau Penelope.

Aber: „Was Homer über Ithaka geschrieben hat“, über die Heimatinsel des Odysseus, „das kann so nicht stimmen – das entspricht von den Entfernungen her nicht meinen Berechnungen“. Berechnungen, die der Hochseesegler und Hochbau-Ingenieur angestellt hat. Seine Schlussfolgerung: „Homer war kein Seefahrer.“

Zur Person Ernst Marschall wurde am 18. Juli 1921 in Zweibrücken geboren. Dort ging er zur Schule. Mit zehn Jahren lernte er Geige. Mit 18 wurde er zum Arbeitsdienst eingezogen. 1939 bis 1945 war er im Krieg. Seit 1945 arbeitete er auf dem Bau, 1946 nimmt er ein Fernstudium in Bautechnik auf und heiratet seine erste Frau Ingeborg. 1948 bis 1974 arbeitete er im Stadtbauamt Zweibrücken. 1976 folgte dann die Heirat mit seiner zweiten Frau, Rosa Marschall, und der Umzug nach Markdorf.

Im Krieg schwer verwundet, danach gehungert

Seefahrt, insbesondere Segeln erfordere einen wachen Geist und große körperliche Gewandtheit, erklärt der 100-Jährige. An beidem habe er gearbeitet – zeitlebens. Trotz heftiger Rückschläge. Da waren die mehrfachen schweren Verwundungen im Kriege. Da waren Zeiten echten Hungers nach 1945. Da waren Krankheiten und Operationen. Und da waren Jahrzehnte großer beruflicher Anspannung als städtischer Bauleiter beziehungsweise als Leiter der Abteilung Gebäudeunterhalt in Zweibrücken. Ernst Marschall beweist Kampfgeist – auch als Sportler. Er gewinnt Crossläufe, siegt bei Faustball-Turnieren. Er schwimmt und er läuft Ski.

Ernst Marschall als junger Mann. | Bild: Jörg Büsche

Markdorf wird in den Siebzigern zu seiner neuen Heimat

Aus dem Vorgarten des Marschallschen Eigenheims ragt ein Schleppanker. Das passt zu Ernst Marschalls Liebe zum Segelsport, ebenso wie zu seiner Bindung zu Markdorf. „Wir haben Markdorf lieben gelernt“, erklärt der 100-Jährige. In Markdorf hat er 1976 seine zweite Frau, Rosa Marschall, geheiratet. Vier Jahre nach dem frühen Tod seiner ersten Frau, Ingeborg Marschall, der Mutter von Torsten, Christel und Ingo, den drei gemeinsamen Kindern.

Den Umzug aus dem Saarland an den See hat er nie bereut

Bis 1975 habe er nicht einmal gewusst, wo Markdorf liegt. Geändert habe sich das erst während eines Camping-Urlaubs in Wasserburg. Dort habe er von einem Bauvorhaben in der Gehrenbergstadt gelesen. Den Hochbau-Ingenieur interessierten die Pläne, insbesondere der versetzte Geschossbau seines künftigen Eigenheims. Den recht spontan gefassten Entschluss, aus dem saarländischen Zweibrücken in die badische Kleinstadt umzuziehen, habe er nie bereut.

Ein Bild aus Marschalls Berufsleben. | Bild: Jörg Büsche

„Mich interessiert alles, was hier abläuft.“ Das kommunalpolitische Geschehen verfolge er aufmerksam und mitunter auch emotional: „Die Sache mit dem Bischofschloss hat mich schon geärgert“, erklärt der Hochbau-Ingenieur. Aus seiner Sicht wären die Nutzungspläne fürs historische Gemäuer als Verwaltung überaus geeignet gewesen.

Mit 99 Jahren noch eine historische Arbeit geschrieben

Marschalls Aufmerksamkeit gilt indes nicht nur der Gegenwart. Auch die Markdorfer Geschichte interessiert ihn. Im vergangenen Jahr hat er eine Arbeit über das hiesige Postwesen im 16. Jahrhundert vorgelegt. Es ist dies aber nur eine seiner vielen Veröffentlichungen. Das Spektrum reicht von Autobiografischem über Liebeslyrik bis hin zum Uhldinger-Lied. „Das wurde in den „Liedschatz des Bodensees“ aufgenommen“, erklärt der Jubilar und in seine Stimme mischt sich auch berechtigter Stolz.