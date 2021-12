Markdorf vor 49 Minuten

Dauerparken erlaubt: Das Parkhaus Post ist auch der Gratis-Stellplatz der Anwohner in der Innenstadt

Parkplätze in der Innenstadt, auf denen man unbegrenzt kostenfrei parken kann, sind in Markdorf rar. Es gibt sie an der Stadthalle und im Parkhaus Post. Die sind allerdings tageweise durchgängig von denselben Fahrzeugen belegt. Warum das nicht zu beanstanden ist und weshalb die Stadt dort keinen Handlungsbedarf sieht, erläutert Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess.