Januar: Corona-Ausbruch im Pflegeheim

Bild: Helmar Grupp

Corona-Ausbruch im Pflegeheim: Die Sanitätshelfer Petra Ludwig (vorne) und Artur Marchel unterstützen die Pflegekräfte des Heims St. Franziskus in der Notsituation im Januar. 29 von 36 Bewohnern des Pflegeheims hatten sich mit Corona infiziert. Zwei Bewohner starben mit oder an dem Virus.

Februar: Bahn lenkt im Streit um die Kreuzung ein

Bild: Helmar Grupp

Kehrtwende bei der Bahn: Nach endlosem Hin und Her zwischen der Stadt und dem Konzern lenkt die Deutsche Bahn AG im Februar ein. Die defekte Ampelanlage an der gefährlichen Bahnkreuzung soll nun doch zeitnah erneuert werden. Zunächst heißt es, bis Sommer 2022, dann aber beginnen die Arbeiten bereits im Herbst 2021.

März: In Leimbach nimmt das erste Corona-Testzentrum seinen Betrieb auf

Bild: Jörg Büsche

Nun wird endlich getestet: Im März öffnet auch in Markdorf das erste Corona-Testzentrum seine Türen. Doch der Andrang in der Mehrzweckhalle in Leimbach hält sich zunächst noch sehr in Grenzen. Erst ein gutes Jahr nach dem Beginn der Pandemie setzen auch die Kommunen auf das breit angelegte Testen.

April: Das Rathaus wird ins Bischofschloss umgezogen

Bild: Stefanie Nosswitz

Neue Heimat im Schloss: Kämmerer Michael Lissner richtet Anfang April in der Schlossscheuer sein neues Büro ein. Während das Rathaus bis Ende 2022 saniert wird, findet die Verwaltung im Bischofschloss ein neues Zuhause. Das von Bürgermeister Riedmann seinerzeit gewünschte Rathaus im Bischofschloss ist aber nur eine Übergangslösung.

Mai: Erste Gegenkandidatin für Bürgermeister Georg Riedmann

Bild: Helmar Grupp

Der Kampf ums Rathaus beginnt: Anfang Mai nimmt der Bürgermeisterwahlkampf an Fahrt auf. Die Langenargenerin Heike Padberg ist die erste Gegenkandidatin von Amtsinhaber Georg Riedmann bei der Bürgermeisterwahl am 27. Juni. Am Wahlabend hatte sie keine Chance: Mit 2,5 Prozent landete sie auf dem letzten Platz.

Juni: Riedmann wird im ersten Wahlgang zum Bürgermeister wiedergewählt

Bild: Sonja Ruess

Wahlsieg im ersten Anlauf: Mit 57 Prozent der Stimmen entscheidet Amtsinhaber Georg Riedmann die Bürgermeisterwahl auf Anhieb für sich. Bereits im ersten Wahlgang setzt er sich bei der Wahl am 27. Juni gegen seine vier Mitbewerber durch. Vor dem Schloss winkt er in die Menge, mit dem Blumenstrauß in der Hand freut sich seine Frau Christiane.

Juli: Gegner der Südumfahrung starten Kampagne für Bürgerentscheid

Bild: Helmar Grupp

Sie wollen den Bürgerentscheid: Nachdem der Gemeinderat mehrheitlich einen Bürgerentscheid zur Südumfahrung abgelehnt hatte, treten die Kritiker des Straßenbauvorhabens auf den Plan. Das Aktionsbündnis Stop Südumfahrung startet im Juli ein Bürgerbegehren, das einen Monat später erfolgreich abgeschlossen wird.

August: Nun ist auch Möggenweiler erschlossen

Bild: Toni Ganter

Baustellenende in Möggenweiler: Nach knapp drei Jahren und mit Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro ist im August nun auch der östliche Stadtteil Möggenweiler endgültig fertig erschlossen, mit Abwasser, Kanalisation, frisch gerichteten Straßen und Leitungen. Bürger und Stadt feiern den Anlass mit einem Straßenfest.

September: Die neue Trendsportanlage wird eröffnet

Bild: Sonja Ruess

Hohe Sprünge im Markdorfer Süden: Ende September wird die sanierte und erweiterte Trendsportanlage beim Bildungszentrum eingeweiht und bei einem Festakt den Jugendlichen übergeben. Rund 760 000 Euro hat die Stadt in die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Skateranlage investiert.

Oktober: Wieder Ärger um die Bahnkreuzung

Bild: Jörg Büsche

Und wieder Ärger um die Bahnkreuzung: Wegen eines Fehlers bei der Berechnung muss sich die Stadt im Oktober mit 480 000 statt der geplanten 224 000 Euro an der Reparatur der Ampelanlage an der Bahnkreuzung beteiligen. Ein Eilentscheid des Gemeinderates ist nötig. Dafür starten die Arbeiten bereits im November.

November: Markdorfer stimmen beim Bürgerentscheid für die Südumfahrung

Bild: Helmar Grupp

Die vierte Wahl in diesem Jahr: Schwerarbeit fürs Rathaus und die Helfer im Jahr 2021: Der Bürgerentscheid zur Südumfahrung ist am 14. November die vierte Wahl in Markdorf im zu Ende gehenden Jahr. 54,5 Prozent der Markdorfer wollen, dass sich die Stadt beim Kreistag für den Bau der Südumfahrung ausspricht.

Dezember: Der Kreistag beschließt die Südumfahrung Markdorf

Bild: Helmar Grupp

Hier wird ab Herbst 2022 gebaut werden: Am 3. Dezember beschließt der Kreistag den Bau der Südumfahrung Markdorf. Eine 20-jährige, von heftigen Diskussionen und Streit geprägte Planungsgeschichte ist beendet. Die Querspange südlich von Markdorf soll die innerstädtische B-33-Ortsdurchfahrt vom Transitverkehr entlasten.