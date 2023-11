„Wir wohnen seit Juli in Ittendorf“, erklärt Winfried Scheithauer. Sein erster Eindruck von Markdorf: „Sehr positiv“. Und das sieht er durch den Neubürgertreff, zu dem die Stadt jüngst eingeladen hatte, nur noch bestätigt. „Neben dem breiten kulturellen Angebot gibt es auch einige Aktivitäten im sozialen Bereich.“ Vereine und Gruppen stellten sich bei der Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus vor. Das Angebot beeindruckt ihr. Winfried Scheithauer kann sich sehr gut vorstellen, da in nächster Zeit ehrenamtlich mitzuarbeiten.

Neubürger Winfried Scheithauer möchte sich ehrenamtlich engagieren. | Bild: Jörg Büsche

Vereine werben um neue Mitglieder

Die zuvor angebotene Stadtführung wurde aufgrund des schlechten Wetters in den Gewölbekeller des Bischofschlosses verlegt. Jens Neumann beleuchtete historische Hintergründe und berichtete Denk- und Merkwürdiges. Weitere Neubürger waren direkt ins Mehrgenerationenhaus gegangen. Dort bekamen sie von Vertretern der Vereine einen Überblick über die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements. Umweltschutz und Brauchtum wurde ebenso präsentiert wie Musik oder die Kirchengemeinden. Historische Narrenzunft, Bienenzüchter, der Schachklub und auch der ADAC warben gleichermaßen um neue Mitglieder wie die Kleintierzüchter.

Reinhold Malassa wirbt beim Neubürgertreffen für den ADAC. | Bild: Jörg Büsche

Schöne Umgebung und weniger Anonymität

Julia Baumann und Philipp Möller, beide aus der Nähe von Bremen, wohnen schon seit August 2022 in Markdorf. „Wir lernen die Stadt immer besser kennen“, erklärt Julia Baumann. Die Tipps und Einblicke von Jens Neumann seien eine zusätzliche Hilfe beim Ankommen. „Der See, die Berge, aber auch hier der Gehrenberg“, überhaupt die Landschaft rund um Markdorf, hat es Philipp Möller angetan. Erstaunt hat ihn die Geschäftsstruktur in seiner neuen Heimatstadt. „Man hat sehr viele Einkaufsmöglichkeiten, findet eigentlich alles“, sagt er. Kein Vergleich zu den Kleinstädten im Bremer Umland. „Dort gibt es viel weniger“, ergänzt Julia Baumann. Und sie zählt noch etwas auf, was ihr gefällt an Markdorf: „Hier geht es weit weniger anonym zu.“

Julia Baumann und Philipp Möller sind aus der Nähe Bremens nach Markdorf gekommen. | Bild: Jörg Büsche

Innenstadt mit einigem Reiz

Lena Janietz und Christoph Gäng leben seit März dieses Jahres in Markdorf und arbeiten in Stuttgart. „Zum Glück müssen wir nicht jeden Tag pendeln, wir arbeiten vor allem von zu Haus aus“, erklärt Christoph Gäng, der in Markdorf aufgewachsen ist – und seine Partnerin in der Landeshauptstadt kennengelernt hat. Aber auch Lena Janietz kennt Markdorf schon länger. „Wir waren oft hier, um meine Schwiegereltern zu besuchen.“ Die Nähe zum See gefalle ihr, aber auch die Stadt Markdorf selber.

Lena Janietz und Christoph Gäng leben in Markdorf und arbeiten in Stuttgart. | Bild: Jörg Büsche

Verschont von den „Touristenströmen“

Bürgermeisterstellvertreterin Christiane Oßwald freute sich über das große Interesse so vieler Hinzugezogener, ihre neue Heimatstadt besser kennenzulernen. „Markdorf liegt etwas entfernt vom Bodensee, dafür ertrinken wir hier aber auch nicht in den Touristenströmen“, stellte sie einen Vorzug gegenüber den Gemeinden am Bodenseeufer heraus.

Markdorf liegt umgeben von reizvollen Naherholungsgebieten, die gut ausgebaute Rad- beziehungsweise Wanderwege erschließen. „Bei uns ist nicht alles perfekt“, so Oßwald. Aber es passiere viel, um die Dinge zu verbessern. Und keinen geringen Anteil daran hätten die zahlreichen Vereine in der Stadt – immerhin 140. „So viele, dass sich niemand langweilen muss.“

Albin Ströbele erläutert die Arbeit des BUND in Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Bildungslandschaft Die Stadt hat ein breites Betreuungs- und Bildungsangebot. Dazu gehören sieben Kindertagesstätten in städtischer und eine in kirchlicher Hand sowie zwei Natur- und Waldkindergartengruppen. Es gib zwei Grundschulen, eine dritte befindet sich in der Planung. Am Markdorfer Bildungszentrum gibt es eine Realschule und ein Gymnasium. Außerdem ist die Stadt Standort einer Sonderschule des Kreises.

Markdorf als attraktive Bildungsstadt

Besonders hob Christiane Oßwald das Bildungsangebot hervor. „Für jedes Kind gibt es einen Kindergartenplatz.“ Markdorf verfüget über sämtliche Schularten. Und am Gymnasium am Bildungszentrum legen die Schüler ihr Abitur noch nach neun Jahren ab – sehr zur Freude vieler Eltern, wie Oßwald betonte.