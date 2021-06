Auf der Internetseite des Markdorfer BUND sind die Antworten der Kandidaten zu sieben Fragen rund um lokale und regionale Umwelt- und Naturschutzthemen zu finden. Die Bewerber äußern sich dabei teils aus ihren persönlichen Lebensbereichen, teils aber auch zu politischen Konzepten, die sie einbringen würden, um Umwelt und Natur zu schützen und zu fördern.

Wie sieht es mit dem persönlichen Engagement aus?

An dieser Stelle lesen Sie einige Auszüge aus den Fragen und Antworten. So antwortet zum Beispiel Kandidat Klaus Schultz auf die erste Frage „An welcher Stelle kamen Sie in der Vergangenheit, beruflich oder privat, mit Themen aus dem Bereich des Natur- und Umweltschutzes in Berührung?“:

Klaus Schultz. | Bild: Jörg Büsche

„In meinem privaten Umfeld (Mannheim) sorgen wir mit unserer privaten Gartengestaltung dafür, dass sich mitten in der Großstadt Insekten, Kleinsäuger und Vögel zumindest in unserem Garten wohl fühlen. Als Eigentümer eines Hauses in der Oberen Gallusstraße, in Wurfweite zum Naturschutzgebiet Eisweiher, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, ist es mir ausgesprochen wichtig, alles zu tun, dass die notwendigen Rückzugsräume für die Natur erhalten bleiben.“

Der Rückgang der Artenvielfalt

Die zweite Frage beschäftigt sich damit, wie sich die Kandidaten dafür einsetzen wollen, dem Rückgang der Artenvielfalt entgegen zu wirken. Darauf antwortet Markus Lauffer:

Markus Lauffer. | Bild: Ganter, Toni

„Zum Thema Biodiversität habe ich folgende Vorschläge: Blühflächen in der Stadt, lebendige Bäche, Schottergärten verhindern durch Bauberatung, Fotowettbewerb zum Thema Naturgarten, Zuschuss von der Stadt für Entsiegelung der Gärten, kostenfreie Samentütchen im Rathaus für Wildblumen, Erhalt von Streuobstbeständen, Minimierung der Lichtverschmutzung durch Beleuchtungsplanung, Beteiligung am landesweiten Biotopverbund.“

Die Klimaschutzziele vor Ort umsetzen

Außerdem möchte der BUND wissen, wie die Kandidaten die Klimaschutzziele von Bund und Land direkt vor Ort in Markdorf umsetzen wollten. Darauf antwortet Heike Padberg:

Heike Padberg. | Bild: Ganter, Toni

„Die Photovoltaik auf Dächern ist voranzutreiben. Nachhaltigkeit ist zu fördern. Menschen, die in Markdorf arbeiten, müssen sich den Wohnraum leisten können. Regionale Produkte sind importierten Produkten vorzuziehen. Durch weiteren Ausbau eines guten ÖPNV und Verbesserung des Radwegenetzes sowie der Förderung von Car-Sharing-Projekten kann der individuelle Pkw-Verkehr reduziert werden.“

Zu viel Flächenverbrauch in Markdorf?

Dann fragen die Naturschützer auch, wie die Bewerber den in den Augen des BUND hohen Flächenverbrauch in Markdorf künftig deutlich reduzieren würden. Dazu sagt Alexander Kauderer:

Alexander Kauderer | Bild: SK

„Der Flächenverbrauch ist nicht nur für das Klima zentrales Element des Landschaftsschutzes. Auch die Konkurrenz mit der Landwirtschaft gilt es zu bedenken, da rare Flächen auch die Preise für Lebensmittel in die Höhe schnellen lassen. In diesem Spannungsfeld müssen wir uns über innerörtliche Verdichtungen unterhalten, sowohl im Wohn- wie auch im gewerblichen Bereich.“

Wie soll der Innenstadt-Verkehr reduziert werden?

Eine weitere Frage richtet sich auf den Autoverkehr in der Innenstadt. Ob sich die Bewerber Projekte vorstellen können, diesen zu reduzieren, fragt der BUND-Ortsverband. Dazu Amtsinhaber Georg Riedmann:

Georg Riedmann. | Bild: ALFRED WEISS FOTOGRAFIE

„Selbstverständlich: Der weitere Ausbau des ÖPNV, die in jedem Fall bevorstehende Diskussion zu einem Stadtbussystem sowie die Abarbeitung der Aufgaben aus dem Radverkehrskonzept werden ihren Beitrag dazu leisten. Was ich nicht für erfolgreich umsetzbar halte, ist eine echte Fußgängerzone in der Hauptstraße, aber das Modell des bevorstehenden shared space am Latscheplatz könnte dereinst dem Umbau der Hauptstraße Pate stehen.“

Die beiden letzten Fragen beschäftigen sich mit der Südumfahrung und dem Mobilfunkausbau. Der komplette Frage-/Antwortenkatalog findet sich im Internet unter markdorf.bund.net