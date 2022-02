von Heike Gumsheimer

Das Angebot gibt es seit knapp zwei Wochen und es soll Eltern und Erzieherinnen entlasten: „Als die neue Regel aufkam, dass unsere Kinder unter Aufsicht getestet sein müssen, war schnell klar, dass wir das in den Kindergärten nicht leisten können. Dazu fehlt einfach Zeit und Personal“, erklärt Stefanie Schreitmüller, Leiterin des Kindergarten St. Martin, wie es zu der Initiative der Stadt gekommen ist, mobile Teststationen in Kindergärten und Grundschulen einzurichten. „Wir mussten die Eltern auf externe Teststationen verweisen.“

Kinder haben keine Probleme mit dem fremden Testpersonal

Die Stadt habe dann sehr schnell auf die Situation reagiert und ein erstes Testen fand im Kindergarten Storchennest statt. Von dort habe sich dieser Modellversuch auf die Jakob-Gretser-Grundschule und den St.-Martin-Kindergarten ausgeweitet. Dort findet das morgendliche Testen im Bewegungsraum statt. „Jedes Kind hat eine Karte mit QR-Code, der per Scan abrufbar ist. Außerdem dürfen die Kinder selbst entscheiden, ob es ein Spuck- oder Nasentest sein soll.“

Im Kindergarten Storchennest war der Auftakt für die mobile Teststation. Anschließend wurde in Ittendorf im Kindergarten St. Martin getestet. | Bild: Jörg Büsche

Viele Kinder seien mit dem Testen ohnehin von zu Hause vertraut, die meisten hätten daher auch keine Probleme mit den externen Testern. Am Freitag war der letzte Testtag. In der Folgewoche kehrt man in St. Martin wieder zur bisherigen Testsituation zurück. Das bedeutet, dass die Eltern die Kinder dreimal pro Woche zu Hause selbst testen sollen, erklärt Schreitmüller.

Die personelle Situation sei in Ittendorf im Moment noch in Ordnung, denn auch das Personal lasse sich täglich testen. Ausfälle gäbe es dennoch. „Wissen Sie, wir haben fast alle selbst Familie. Wenn ein Kind wegen eines positiven Pooltest in Quarantäne muss, dann muss auch die Mutter zu Hause bleiben und dann fällt hier eine Erzieherin aus.“ Meist seien es also zwar coronabedingte Gründe, aber keine eigenen positiven Fälle.

„Als wir unter den Kindern einen positiven Fall hatten, bot das Testteam an, auch gleich den PCR-Test durchzuführen“, beschreibt Schreitmüller das Angebot. Die Eltern hätten das sehr dankbar angenommen. Überhaupt käme das mobile Testen bei der Mehrzahl der Eltern sehr gut an. In den ersten zwei Tagen sei die Nachfrage noch etwas verhalten gewesen, aber dann hätten auch die Kinder zu Hause davon erzählt. „Mittlerweile werden rund 80 Prozent unserer Kinder im Haus und etwa 15 Prozent extern getestet. Die restlichen fünf Prozent bleiben im Moment komplett zu Hause.“