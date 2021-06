Seit Dienstagabend steht nun endgültig fest, wer für die Markdorfer Bürgermeisterwahl am 27 Juni kandidiert. Angetreten sind nicht nur die bisher bereits bekannten fünf Bewerber, sondern als sechster Kandidat noch Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis. Wie Christiane Oßwald, Bürgermeister-Stellvertreterin und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, in der öffentlichen Sitzung in der Stadthalle mitteilte, habe Speitelsbach darum gebeten, dass seine Bewerbung um den Bürgermeisterposten erst am Tag der Zulassungsverkündung bekannt gemacht werde.

Alle sechs eingegangenen Bewerbungen sind korrekt

Zuvor hatte der mit Martina Koners-Kannegießer (CDU), Arnold Holstein (Freie Wähler), Uwe Achilles (SPD), Rolf Haas (FDP) und Christiane Oßwald (Umweltgruppe) aus Vertretern aller fünf im Rat vertretenen Fraktionen respektive Parteien zusammengesetzte Ausschuss die formale Korrektheit der sechs eingegangenen Bewerbungen geprüft, wobei laut Oßwald „keine gravierenden Mängel“ entdeckt worden seien.

Hauptamtsleiter Klaus Schiele trug in der Stadthalle Namen und Beruf der Kandidaten sowie den Termin des Bewerbungseingangs vor. Georg Riedmann, der amtierende Bürgermeister, hatte sich am 19. April beworben, Heike Padberg am 6. Mai, Klaus Schultz am 14. Mai, Markus Lauffer ebenso wie Samuel Speitelsbach am 17. Mai und zuletzt Alexander Kauderer am 28. Mai.

Ausschuss-Vorsitzende Oßwald appelliert an die Fairness

Zur Bewerbung hatten außer der genauen Berufsbezeichnung auch die vollständige Anschrift, das Geburtsdatum, eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung gehört. Nachhaken habe der Gemeindewahlausschuss lediglich bei den Berufsbezeichnungen müssen.

Zu beanstanden sei nichts gewesen, erklärte Schiele, sodass es keine Zurückweisungsgründe für die Kandidaturen gegeben habe. Dementsprechend fiel dann auch das Votum des Ausschusses aus: Sämtliche Bewerbungen, die der Kandidatin sowie die der fünf Kandidaten, bekamen die einstimmige Zulassung zur Bürgermeisterwahl am 27. Juni. Oßwald appellierte in ihrem Schlusswort an die Kandidaten, ihren Wahlkampf sachlich und fair zu führen.