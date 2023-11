Es ist November und das bedeutet, dass in Markdorf das Elisabethenmarkt-Wochenende bevorsteht. Von Freitag, 10. November bis Dienstag, 14. November dürfen sich Einheimische und Besucher auf Vergnügungspark, verkaufsoffenen Sonntag und Krämermarkt freuen. „Wer den Elisabethenmarkt schon einmal besucht hat, weiß, dass man auch bei kühlerem Herbstwetter unheimlich viel Spaß und gute Laune haben kann“, teilt Saskia Friedrich-Rother von Markdorf Marketing mit.

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz bietet mit seinen Fahrgeschäften vielerlei Unterhaltungsmöglichkeiten. Er wird am Freitag, 10. November um 15 Uhr von Bürgermeisterstellvertreter Dietmar Bitzenhofer und der Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer eröffnet. Zur Eröffnung bieten die Fahrbetreiber von 15 Uhr bis 16 Uhr Probefahrten zu einem günstigeren Preis an.

Bereits im vergangenen Jahr eröffneten Dietmar Bitzenhofer und Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer den Jahrmarkt. | Bild: Jörg Büsche

Bayernlift und Autoscooter

Zu den Attraktionen zählen Autoscooter, Bayernlift, Märchen- und Kinderkarussell. Es gibt ein Bungee-Trampolin, Dosenwerfen, Folien-Ballons und einen Süßwarenstand. Mehr würde der Marktplatz an Möglichkeiten nicht hergeben – zumindest nicht für weitere größere Fahrgeschäfte, die sich die Markdorfer wünschen würden. „Wir müssen mit dem Platz und den Begebenheiten, die wir haben, klar kommen“, sagt Jens Ortolf, der bei der Stadt für Jahrmarkt und Krämermarkt zuständig ist. Ein, zwei kleinere Stände hätte er noch unterbringen können, doch hier fehle es an Bewerbungen. „Aber ich denke, es ist trotzdem für jede Altersgruppe etwas geboten“, so Ortolf.

Jens Ortolf, Stadt Markdorf | Bild: Nosswitz, Stefanie

Am Dienstag, 14. November gibt es am Familientag ermäßigte Fahrpreise. Der Vergnügungspark ist geöffnet am Freitag, 15 bis 22 Uhr; Samstag, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 12 bis 20 Uhr; Montag, 11 bis 20 Uhr und Dienstag, 11 bis 19 Uhr.

Geschäfte am Sonntag von 12 bis 17 geöffnet

Am Sonntag, 12. November öffnen die Geschäfte von 12 Uhr bis 17 Uhr ihre Türen. Der verkaufsoffene Sonntag wird von der Aktionsgemeinschaft bereits seit 1976 veranstaltet. Die Kunden können sich von der Herbst- und Winterkollektion inspirieren lassen oder schon nach den ersten Weihnachtsgeschenken stöbern. Viele Einzelhändler bieten Snacks, Getränke, Aktionen und Rabatte an. Mike Magic verzaubert Kinder im Doschhaus in der Markstraße mit seiner Show und modelliert mit ihnen Luftballons. Franziska Groß sorgt mit Gesang und ihrer Gitarre für Unterhaltung in der Einkaufsstraße.

Am Sonntag sind die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. | Bild: Jörg Büsche

71 Händler beim Krämermarkt

Am Montag, 13. November werden 71 Händler die Innenstadt zu einem einzigen Handelsplatz verwandeln. Dann wird sich Stand an Stand reihen in der Stadtgrabenstraße von der B33 bis zum staatlichen Schulamt, hinter dem Restaurant Schwanenstüble, am Untertor, in der Marktstraße und am Rathausplatz. „Damit haben wir unsere Kapazitätsgrenze erreicht“, sagt Jens Ortolf von der Stadt. Aufgrund von Rettungsgassen-Verordnungen und Fluchtwegen sei in dem Gebiet nicht mehr Platz vorhanden.

Beim Krämermarkt verwandelt sich die Innenstadt in einen Handelsplatz. | Bild: Jörg Büsche

„Rund 95 Prozent der Händler waren bereits in Markdorf und gehören zur Stammbesetzung“, sagt Jens Ortolf. Es wird aber auch ein paar neue Stände geben, zum Beispiel einen Essiggurken-Stand. Das Angebot reicht von Wäsche, Socken, Mützen, Gürteln über Haushalts- und Putzartikel sowie Glasschmuck bis hin zu den Essensständen. „Die Resonanz auf den Krämermarkt ist immer sehr gut und wenn das Wetter auch noch mitspielt, werden viele Menschen in der Stadt unterwegs sein“, so Ortolf. Die Schnäppchenjäger und Krimskrams-Freunde werden ihre Freude haben.

SC Markdorf kehrt mit Rocknacht zurück

Freuen dürfen sich die Markdorfer auch auf die Rückkehr einer Veranstaltung. Nach der Corona-Pause lädt die Fußballabteilung des SC Markdorf wieder zur Rocknacht ein. „Wir sind wieder am Start und greifen auf Altbewährtes zurück“, sagt Sebastian Henninger vom SC Markdorf. In der Stadthalle wird am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr die Band Atze und Kurt spielen, die einige von der Markdorfer Musiknacht kennen könnten. Die Männer aus Vorarlberg spielen Rockklassiker. Manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten, Ziehharmonika und sogar Dudelsack.

Henninger hofft, dass auch die Besucher wieder zurückkehren. „Klar sind an dem Tag auch viele Fasnachtsveranstaltungen, aber wir sind zuversichtlich, dass sich die Stadthalle füllen wird.“ Der Eintritt kostet 8 Euro, Einlass ab 18 Jahren ist ab 19.30 Uhr. Neben Live-Musik gibt es Getränke und Cocktails.