Jesus blickt zum Himmel. Hilfe heischend wirkt er. Das Bild mit dem biblischen Motiv ist nur eines von vielen, die hier auf ihren Abtransport warten. Ob sie gleich an die Reihe kommen oder doch erst nach den Personalakten, wenn nicht gar erst nachdem die historischen Büchern aus den Roll-Regalen genommen sind. Das steht im Moment noch offen. Wie vieles beim Umzug des städtischen Archivs.

Akten über Akten müssen mit umziehen – aber auch andere Archivalien. | Bild: Jörg Büsche

Bisher befand sich das im Keller des Rathauses. Doch weil das saniert wird, müssen auch sämtliche Akten, Urkunden, Fotos, Bilder und anderen Zeugnisse aus der Markdorfer Geschichte zwischengelagert werden. Für eine gute Weile lang geschieht das im Keller des Bischofschlosses. Genauer: „Wir bringen alles im neuen Schloss unter – für die nächsten zwei Jahre“, erklärt Monika Schneider. Die Sachbearbeiterin im Bauamt koordiniert den Umzug des Rathauses in die Schlossscheuer – somit auch die „Interimslösung“ für die Archivalien im Gewölbe des neueren Schlossanbaus aus dem 18. Jahrhundert.

Dort haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Regale aufgebaut. Regale, die zuvor unterm Rathausdach entdeckt worden sind. Und mit deren Hilfe nun die historischen Dokumente in einem Zuge eingeordnet werden können. Was überaus wichtig ist, wie Salome Kimmig vom Gebäudemanagement erklärt, während sie DIN-A-4-Blätter mit der Art der Akten beziehungsweise deren Sachbereich bereit legt. Auf dass die dann den Umzugskartons beigelegt werden können. So bleibe die derzeitige Ordnung erhalten. Die ist über Jahrzehnte gewachsen. Stadtarchivar Manfred Ill hat daran gearbeitet, ebenso wie sein Nachfolger Walter Hutter.

Archiv wird nicht ins Rathaus zurückkehren

In zwei Jahren wird das Gedächtnis der Stadt nicht ins Rathaus zurückkehren. „Dort ist dann kein Platz mehr“, erklärt Monika Schneider. Der derzeitige Archiv wird zum Technik-Raum. Deshalb müssen die Akten, die Bilder, die Kisten mit den Fotos und anderen Archivalien zur Geschichte der Stadt in ein anderes Gebäude. In welches, muss noch entschieden werden. Infrage kommt neben der Schlossscheuer auch der „Adler“. Die Gebäude befinden sich in städtischer Hand. Das gleiche gilt für die Alte Kaplanei und das Haus Weinsteige 2.

So hatte Monika Schneider es dem Gemeinderat geschildert, als der sich im vergangenen November mit dem Thema „neue Büroflächen für die Verwaltung“ und in diesem Zusammenhang mit der Zukunft des Stadtarchivs befasst hat. Die Alte Kaplanei und das Gebäude Weinsteige 2 zeigten sich kaum geeignet als neuer Standort fürs Archiv. Vielleicht ist dort dann nicht nur der Hilfe heischende Jesus öfter und öffentlicher zu sehen – neben den vielen anderen Kunstwerken, die bisher im Stadtarchiv verborgen blieben.