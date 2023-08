Ganz fertig sind sie am Tag der Eröffnung noch nicht, das ist zu sehen. Es würden noch deutlich mehr Tische in das Lokal in der Bussenstraße passen. Die sollen auch kommen, sagt Araya Chasermpry. Wichtiger ist aber erst mal: „Wir sind bereit.“ Am 1. August hat Chasermpry mit ihrer Mutter das „Bangorn“ eröffnet. Direkt am ersten Tag sei viel losgewesen, sagt sie. Kleinigkeiten gibt es noch zu verbessern, es seien etwa noch nicht alle Mitarbeiter komplett mit dem Kassensystem vertraut. „Aber eigentlich passt alles.“

Verbindung zum „Sawasdee“ in Fischbach

In Friedrichshafen hat Araya Chasermpry eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert und im Thai-Imbiss „Sawasdee“ in Fischbach ausgeholfen. „Das ist Omas Laden“, sagt sie. Dann sei ihr der Wunsch gekommen, mit ihrer Mutter einen eigenen Laden zu betreiben. Auf der Suche nach einer geeigneten Fläche sind sie in der Bussenstraße fündig geworden. „Da dachte ich: ah, super“, sagt Chasermpry. „Das ist nicht weit weg von meiner Wohnung und es gibt hier noch kein thailändisches Essen.“ In Friedrichshafen gibt es ihrer Meinung nach fast zu viele Thai-Restaurants.

Benannt hat sie das Restaurant nach ihrer Großmutter, sagt Araya Chasermpry. | Bild: Simon Conrads

Benannt nach der Urgroßmutter

„Bangorn ist der Name meiner Urgroßmutter“, erklärt Chasermpry zur Namensgebung des Restaurants. „Aber die ist nicht hier, sie lebt in Thailand.“ Sie kocht original thailändisch und von ihr hat die Großmutter das Kochen gelernt. Araya Chasermpry kümmert sich mit ihrer Mutter nun in der Küche des Restaurants um das Zubereiten der Speisen. Im Service helfen Chasermprys Bruder und seine Freundin, zumindest in den Ferien. Ein echtes Familien-Vorhaben ist das „Bangorn“ also. Im „Sawasdee“ in Fischbach wird Chasermprys Großmutter von anderen Verwandten unterstützt.

Das steht auf der Speisekarte

Alle Gerichte auf der Speisekarte sind authentisch thailändische Gerichte. Phad Thai etwa und mehrere Curry-Sorten. Bei den Hauptgerichten haben die Kunden in der Regel die Wahl, ob sie es mit Schweine-, Hühner- oder Entenfleisch, Tofu oder Garnelen serviert bekommen möchten. Der Preis variiert entsprechend. Mit Tofu kostet Phad Thai 9 Euro, mit Entenfleisch 12,50 Euro. Etwas größer ist das Angebot im „Bangorn“ als im „Sawasdee“, sagt Chasermpry. In Markdorf gibt es nun auch Papaya- und Glasnudelsalat und Nachtische. Geöffnet hat das Restaurant täglich von 11 bis 20 Uhr.