Darauf wartet schon das ganze Dorf: Bäckerei-Café-Bistro in Markdorf-Leimbach soll in der ersten Augustwoche eröffnen

In Sachen Nahversorgung geschieht etwas im Markdorfer Teilort Leimbach. Nach derzeitigen Planungen soll in der ersten Augustwoche im ehemaligen Gasthaus Zur Letze ein Bäckerei-Café-Bistro „Hausmann‘s Bäck Zur Letze“ eröffnet werden. Sehen Sie, was die Initiatoren dieses Vorhabens darüber zu erzählen haben.