Der Vorstand des Vereins „Zukunftswerkstatt„ hat während seiner jüngsten Vorstandssitzung entschieden, Ende des Monats die „Tafel“ wieder zu öffnen. Der von der Zukunftswerkstatt getragene „Tafel“-Laden an der Straße Am Stadtgraben werde ab dem 28. Mai wieder jeden Donnerstagnachmittag Lebensmittel an Bedürftige abgeben.

Ein Bild mit dem ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter Albert Weber aus Zeiten vor der Corona-Krise. Frische Lebensmittel wird es im Tafel-Laden, an der Straße Am Stadtgraben gegenüber der Stadthalle gelegen, erst ab dem 28. Mai wieder geben. | Bild: Jörg Büsche

Das Verteilen der von Landwirten, Ladenbesitzern aber auch von der Lebensmittelindustrie gespendeten Produkte musste im März eingestellt werden. Grund war, dass das Gros der rund 70 ehrenamtlich wirkenden Tafel-Mitarbeiter ein Alter erreicht haben, das sie zu Angehörigen jener Risikogruppe macht, die in der Corona-Krise am stärksten gefährdet sind.

Ehe Tafel-Chef Günther Wieth den Tafel-Laden für Kunden am 28. Mai wieder öffnen kann, sind wegen Corona-Vorgaben diverse Schutzvorkehrungen zu bewerkstelligen – beispielsweise sind Plexiglasscheiben als Spuckschutz zu installieren. | Bild: Jörg Büsche

„Wir haben natürlich auch an unsere Kunden gedacht“, erklärt Günther Wieth, Vorsitzender der Zukunftswerkstatt und Leiter des Tafel-Ladens. Mit rund 140 Quadratmetern sei der Laden recht klein. Sodass der gebotene Mindestabstand von anderthalb Metern nur schwer eingehalten werden könne. Es sei denn, so Wieth, „wir lassen nur eine sehr begrenzte Zahl an Personen rein“.

Bis zur geplanten Wiedereröffnung gelte es noch einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, erklärt Reinhard Hendricks, Vizevorsitzender der Zukunftswerkstatt. Unter anderem seien Plexiglasscheiben als Spuckschutz zu installieren. Und die Ausgabestellen werden in Blöcke unterteilt, an denen jeweils nur ein Kunde bedient werde.

Tafel-Vorstand auch während Zwangspause aktiv

Obgleich seit März weder Brot noch Nudeln, kein Gemüse und auch keine Milchprodukte im Tafel-Laden verteilt worden sind, war der Tafel-Vorstand keineswegs untätig. Zum einen gab es noch Tüten mit Lebensmitteln zu packen – rund 300 Stück. Die sind von Edeka-Markt-Kunden der Region für Bedürftige gespendet worden. Die Spenden galt es abzuholen, zu ergänzen – und zur Diakonie sowie zum Mehrgenerationenhaus zu bringen, so sie an Tafelkunden verteilt wurden.

Einkaufsgutscheine liegen in Diakonie bereit

„Dann haben wir Einkaufsgutscheine geschrieben“, berichtet Wieth. Das Geld, ein vierstelliger Betrag in mittlerer Höhe, stammt aus der Spendenkasse der Tafel, ein Teil auch von der evangelischen Kirche. Auch die Gutscheine in Höhe von 25 oder 50 Euro wurden in der Diakonie je nach Familiengröße verteilt. „Uns ist vollkommen klar, dass wir mit diesen Beträgen niemanden versorgen können“, sagt Günther Wieth. Es handle sich allenfalls um eine Unterstützung. Eine Unterstützung, die Empfangsberechtigte noch bis 27. Mai jeweils mittwochs oder donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der Diakonie, evangelisches Pfarrgebäude an der Weinsteige, abholen können.

Unterstützung erhofft sich der Tafel-Vorstand auch selber. „In unseren Laden lassen wir ja nur jeweils zwei Kunden.“ Rund 200, oft auch mehr Tafel-Kunden, kommen aber jeden Donnerstag. „Wir müssen also draußen mit einer langen Schlange rechnen“, befürchtet Wieth. Laut Auskunft des Ordnungsamtes gelte es, eben diese Schlangenbildung zu vermeiden beziehungsweise auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.

Security-Dienst für Verein zu teuer

Da sich die Zukunftswerkstatt jedoch keinen Security-Dienst leisten kann, wünscht sie sich Unterstützung durch die Stadt. Wobei schon viel unternommen worden sei, um die Situation vor dem Tafel-Laden zu entzerren. Statt von 17 bis 19 Uhr wird der Laden bereits um 15 Uhr geöffnet. Und man werde wohl die Anstehenden, je nach Lage, zu kleinen Spaziergängen überreden, kündigt Wieth an.

Der Tafelbetrieb könne reibungslos wieder aufgenommen werden. „Unsere Lebensmittelieferanten reagieren prompt“, weiß Wieth. Er hält es für möglich, dass in den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung zunächst weniger Kunden kommen. Aus Furcht vor dem Infektionsrisiko würden wohl vor allem Senioren fernbleiben. Insgesamt aber rechnet der Tafel-Vorstand mit einem deutlichen Anstieg der Empfangsberechtigten – als Folge der durch Covid-19-Pandemie bewirkten Rezession.